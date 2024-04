Previsione del prezzo del token $DICE 2024-2025

$DICE, il token nativo dell’affermato casinò cripto Mega Dice, contribuirà a far progredire la piattaforma fungendo da token di pagamento, utile per giocare e per lo staking.

Visto che il gioco d’azzardo online si sta affermando come un centro di potere per gli utenti, le attività e le entrate, Mega Dice è pronto a catturare questo enorme potenziale con il token $DICE.

In questo articolo valuteremo il futuro di questo token, lanciandoci in previsioni del prezzo di $DICE per il biennio 2024/25, ma prima, scopriamo di cosa si tratta e quali sono le sue caratteristiche.

Che cos’è il token $DICE?

Il token $DICE è la moneta nativa del popolare casinò cripto Mega Dice, che offre un’esperienza unica nel suo genere. Oltre a consentire ai giocatori di partecipare ai giochi, il token offre vantaggi esclusivi ai suoi titolari. Coloro che possiedono il token $DICE hanno accesso a giochi speciali non disponibili per chi non lo possiede.

Inoltre, è possibile bloccare il token (staking) per ricevere ricompense, con il team che ha destinato 4,2 milioni di $DICE per premiare chi lo blocca. I partecipanti alla prevendita ricevono un bonus in token $DICE, aumentando il valore del loro investimento iniziale.

I titolari del token $DICE riceveranno anche ricompense giornaliere in base alle performance del casinò, NFT in edizione limitata che si potranno scambiare e che assegnano privilegi speciali e una condivisione del 25% dei ricavi attraverso un programma di referral.

Tutte queste caratteristiche rendono $DICE una scelta attraente che ha contribuito a creare una community vivace di sostenitori. Il gruppo Telegram del casinò ha già raggiunto più di 7.000 membri, mentre l’account X del casinò ha raggiunto 28.000 follower.

Previsione del prezzo di $DICE – 2024

La previsione del prezzo di $DICE per il 2024 promette un’ascesa importante per il token del casinò Mega Dice. Attualmente in fase di prevendita, l’obiettivo è raccogliere $10 milioni, con oltre $600.000 già raccolti in un breve periodo di tempo. Quest’anno è cruciale per Mega Dice poiché il suo token fa finalmente il suo ingresso sul mercato.

Lancio e quotazione – Dopo la prevendita di $DICE, i token verranno distribuiti agli acquirenti e successivamente resi disponibili per la quotazione su exchange decentralizzati (DEX) al fine di fornire liquidità. Il team si impegna a garantire una sufficiente liquidità per un’esperienza di trading efficiente e senza intoppi per la comunità.

Staking – La piattaforma offre ricompense elevate agli investitori di $DICE durante la prevendita, consentendo loro di fare staking dei token prima della quotazione. Queste ricompense contribuiranno a far crescere la comunità di Mega Dice e gli acquirenti di $DICE, aumentando ulteriormente il prezzo del token.

Airdrop – L’entusiasmante opportunità offerta dalla piattaforma è un airdrop del valore di $2,25 milioni, diviso in tre stagioni separate da $750.000 ciascuna. I giocatori del casinò otterranno una parte di questo airdrop scommettendo un volume specifico entro un periodo prestabilito.

Crescita – Nonostante il casinò abbia già una vasta selezione di giochi, dalle slot machine ai casinò live, e coinvolgenti game show, Mega Dice continuerà ad aggiungere nuovi giochi e nuove funzionalità che aumenteranno il valore della piattaforma e, di conseguenza, del suo token.

Insieme, tutti questi eventi potrebbero aiutare il token $DICE a raggiungere i $0,25 entro la fine dell’anno, mentre il mercato delle criptovalute continua a guadagnare trazione.

Previsione del prezzo di $DICE – 2025

La previsione del prezzo di $DICE per il 2025 si presenta promettente, poiché il mercato delle criptovalute è in una fase iniziale di un trend rialzista. Gli analisti e gli esperti prevedono che il momentum rialzista raggiungerà il suo apice l’anno successivo, trainato dall’interesse istituzionale per il Bitcoin e dall’aumento del suo valore.

In questo contesto, anche $DICE, insieme ad altre altcoin, potrebbe raggiungere nuovi massimi storici. Si prevede che il valore del token possa salire fino a $0,7 l’anno prossimo, alimentato non solo dal momentum generale del mercato delle criptovalute, ma anche dalla crescita del casinò e del token stesso.

La tokenomica di $DICE svolgerà un ruolo importante: il team ha riservato il 35% dell’offerta totale per la prevendita, mentre il 40% è destinato alle ricompense della community attraverso airdrop, staking e il pool di $DICE del casinò.

Inoltre, il progetto ha destinato il 15% dell’offerta per fornire liquidità su exchange decentralizzati e centralizzati, mentre un ulteriore 10% è destinato a marketing e accordi con KOL, e un altro 5% è riservato agli affiliati per amplificare ulteriormente la sua presenza.

