Analista: il prezzo di XRP potrebbe raggiungere i 352$

Un analista di criptovalute ha recentemente fatto una previsione audace sul futuro del prezzo di XRP, suggerendo che la popolare criptovaluta potrebbe registrare un aumento straordinario fino a raggiungere i 352 dollari. Questa previsione, se si avverasse, rappresenterebbe un aumento del 58.000%, un risultato che ha catturato l'attenzione della comunità crittografica e degli investitori.

Da dove provengono queste previsioni

Nel dettaglio, l'analista dietro il canale YouTube JWK Show ha utilizzato un calcolatore XRP basato su un modello di valutazione sviluppato da Susan Athey, membro del consiglio di Ripple, e Robert Mitchnick, un ex dipendente della società di criptovalute. Questo calcolatore ha tenuto conto di metriche cruciali come il volume delle transazioni, l'offerta circolante, il valore conservato e il tempo necessario per elaborare le transazioni.

Secondo le informazioni fornite dall'analista, il prezzo di XRP potrebbe potenzialmente raggiungere i 352 dollari, anche se non è stata specificata una tempistica precisa per questo aumento. È importante notare che la previsione si basa su una prospettiva a cinque anni, il che potrebbe fornire alla criptovaluta abbastanza tempo per manifestare questa crescita esponenziale.

L'analista ha sottolineato che il calcolatore ha lavorato con dati basati su un periodo di cinque anni, ma ha anche citato un post su X, suggerendo che la community di XRP potrebbe vedere la criptovaluta "finalmente decollare" nel 2024. Questo ha aggiunto ulteriore speculazione sulla possibilità di un aumento importante del prezzo in un prossimo futuro.

Non tutti però sono d’accordo

Tuttavia, alcuni osservatori di mercato rimangono scettici riguardo a questa ambiziosa previsione. Attualmente, il prezzo di XRP si attesta intorno a 0,62 dollari, e l'idea di raggiungere i 352 dollari sembra essere un obiettivo molto distante. La critica principale riguarda l’importante divario tra il prezzo attuale e la previsione proposta, ma l'analista sembra basare la sua fiducia su fattori come il volume di transazioni in aumento e la prospettiva di XRP di superare una trendline di due anni.

Nonostante le previsioni audaci quindi, ci sono molte voci di scetticismo all'interno della community delle criptovalute. Altri analisti, come Davinci Jeremie, suggeriscono che il prezzo di XRP si muove in modo imprevedibile e sfida l'analisi tecnica convenzionale. L'analista di JWK Show ha persino suggerito che il prezzo di XRP potrebbe diventare parabolico "quando l'1% è pronto, il che dovrebbe avvenire nel 2024", lasciando però incerta l'identità di questo "1%" a cui si riferisce.

L'analista JWK Show però, non è solo ottimista riguardo a XRP, ma ha anche condiviso la sua analisi del mercato delle altcoin, sostenendo che molte stanno entrando nella fase rialzista. Ha citato similitudini tra il modello attuale del grafico e quello del 2019, poco prima che molte altcoin iniziassero una fase rialzista.

Quali altre altcoin potrebbero salire?

Due progetti che attualmente stanno catturando l'attenzione degli appassionati di criptovalute sono Bitcoin Minetrix e Meme Kombat, entrambi con caratteristiche uniche e innovative. Tuttavia, la domanda rimane: quali altre altcoin potrebbero emergere come protagoniste in questo scenario dinamico oltre a XRP?

Bitcoin Minetrix

Con la sua Mission di democratizzare il mining di Bitcoin attraverso un meccanismo noto come Stake-to-Mine, Bitcoin Minetrix ha rapidamente guadagnato consensi, raccogliendo oltre 6,6 milioni di dollari durante la fase di presale.

Offrendo una soluzione che mira ad abbattere le barriere d’ingresso al mining tradizionale di Bitcoin, il progetto potrebbe offrire nuove opportunità per gli investitori e gli appassionati di criptovalute. La sua presunta quotazione imminente su diverse importanti exchange potrebbe aumentare ulteriormente la sua visibilità e il suo potenziale di crescita.

Meme Kombat

In un settore in continua evoluzione come quello dei giochi crypto, Meme Kombat si distingue per la sua combinazione di cultura virale dei meme, utilità innovativa nel gioco d'azzardo e incentivi attraenti per il buy-and-hold.

La presale di Meme Kombat ha già superato i 5,2 milioni di dollari, e il suo concept rivoluzionario che permette di scommettere su battaglie tra iconici personaggi di meme ha catturato l'immaginazione degli investitori. Con la previsione di raggiungere i 6,5 milioni di dollari entro la conclusione della presale, Meme Kombat potrebbe essere destinato a emergere come una delle altcoin più interessanti del momento.