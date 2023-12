Il primo Bitcoin Bond al mondo riceve l’approvazione regolamentare

Il lancio delle obbligazioni è previsto per il primo trimestre del 2024, suggeriscono diversi post pubblicati sulla piattaforma social X da parte del presidente Nayib Bukele.

Il panorama finanziario mondiale si prepara a vivere un momento di svolta epocale con l'approvazione regolamentare delle prime obbligazioni al mondo basate su Bitcoin. El Salvador, pioniere della criptovaluta che nel 2021 ha riscritto la storia riconoscendo il Bitcoin come moneta di corso legale, si appresta a scrivere un nuovo capitolo con il lancio del "Volcano Bond." Questa ambiziosa iniziativa, annunciata con fervore sulla piattaforma di social media X (ex Twitter) dal presidente Nayib Bukele, rappresenta una pietra miliare nell'integrare le crypto nella strategia finanziaria della nazione.

Un approccio rivoluzionario

L'annuncio ufficiale è giunto direttamente dalla Commissione per gli Asset Digitali (CNAD) di El Salvador, l'organo incaricato per la regolamentazione delle criptovalute nell'economia locale. Questo passo è stato ampiamente anticipato, considerando il forte sostegno del presidente Nayib Bukele al Bitcoin e la sua volontà di promuovere iniziative innovative.

Il "Volcano Bond" rappresenta un'evoluzione importante nell'utilizzo delle criptovalute nel mondo finanziario. Si tratta di obbligazioni "tokenizzate", un concetto che va oltre il tradizionale modello di obbligazione.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questi non sono bond crypto, ma piuttosto obbligazioni denominate in dollari, con una scadenza di 10 anni e un tasso di interesse del 6,5%. La loro caratteristica distintiva è la "tokenizzazione", un processo che consente la rappresentazione su blockchain di beni fisici o digitali attraverso token.

Il contesto e gli obiettivi dei Volcano Bond

El Salvador ha lanciato l'iniziativa dei "Volcano Bonds" dopo l'introduzione del Bitcoin come moneta di corso legale nel 2021. L'ambizioso obiettivo è quello di raccogliere 1 miliardo USD attraverso l'emissione di queste obbligazioni. I fondi raccolti saranno poi utilizzati per finanziare la costruzione di un'industria di mining di Bitcoin sostenibile, sfruttando l'energia geotermica proveniente dai vulcani attivi presenti nel paese.

Il presidente Nayib Bukele ha condiviso l'entusiasmo per questa iniziativa attraverso numerosi post sulla piattaforma di social media X. Nei suoi messaggi, ha ribadito la sua visione di El Salvador come un hub per il mining di criptovalute alimentato dalle risorse geotermiche dei vulcani locali.

Approvazione regolamentare e prossimi passi

L'approvazione regolamentare rilasciata dalla Commissione per gli Asset Digitali è un passo cruciale verso la realizzazione di questo ambizioso progetto. Con 62 voti favorevoli e solo 16 contrari, l'Assemblea legislativa ha dato il via libera all'emissione delle obbligazioni legate al Bitcoin. La decisione segna un importante sviluppo nell'integrazione delle criptovalute nel tessuto economico di El Salvador.

Una divisione regolamentata di Bitfinex, Bitfinex Securities, è stata designata come il partner tecnologico che faciliterà l'emissione e lo scambio di queste obbligazioni. La partnership rappresenta un ponte tra il mondo delle criptovalute e quello della finanza tradizionale, segnando un ulteriore passo verso l’accettazione mainstream del Bitcoin e delle tecnologie blockchain.

Visto che il lancio delle obbligazioni è previsto per il Q1 del 2024, gli investitori e gli appassionati di criptovalute in tutto il mondo stanno seguendo con interesse gli sviluppi futuri di questa innovativa iniziativa finanziaria.

Contestualizzazione nel panorama globale

L'approvazione regolamentare dei "Volcano Bonds" segna un precedente importante nel panorama finanziario globale. El Salvador, già noto per essere stato il primo paese al mondo a riconoscere il Bitcoin come moneta di corso legale, continua a guidare l'adozione delle criptovalute su scala nazionale.

Questo approccio pionieristico potrebbe ispirare altri paesi a esplorare simili iniziative, aprendo la strada a una nuova era di finanziamenti basati sulle criptovalute. La mossa riflette anche l'impegno di El Salvador verso una transizione sostenibile nell'industria mineraria di Bitcoin, puntando sull'utilizzo di energie rinnovabili provenienti dai vulcani.

Il programma "Freedom VISA" e altri sforzi di El Salvador

Il programma "Freedom VISA" è un altro tassello dell'approccio innovativo di El Salvador alle criptovalute. Offrendo residenza a stranieri disposti a investire almeno 1 milione di dollari in Bitcoin o USDT (Tether), il paese mira ad attirare investitori e imprenditori nel settore delle criptovalute.

Questa iniziativa è parte di una strategia più ampia che posiziona El Salvador come Paese all’avanguardia nella fusione tra criptovalute e politiche d’investimento. La nazione sta dimostrando un impegno continuo nel plasmare il proprio futuro economico attraverso l'innovazione finanziaria e la sostenibilità, apportando cambiamenti notevoli nel modo in cui le criptovalute sono integrate nella vita quotidiana e nell'economia nazionale.