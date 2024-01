Qualcuno sta accumulando Maker in maniera massiccia. Cosa sta succedendo con MKR?

L'impennata di Maker (MKR) ha catturato l'attenzione degli investitori, registrando una notevole crescita nelle prime settimane dell'anno. Il crypto-asset ha raggiunto i 2.140 dollari, un livello che non si vedeva da aprile 2022.

Questo rally è avvenuto contemporaneamente all'approvazione degli ETF spot su Bitcoin, che ha portato benefici anche a progetti come Sponge V2 nel mondo delle meme coin.

Il rally di gennaio di MKR

Il mese di gennaio ha visto MKR salire in modo importante, con un aumento mensile che ha superato il 50%. Una delle ragioni dietro questo notevole incremento sembra essere legata all'accumulo massiccio di MKR da parte di indirizzi di portafogli di dimensioni considerevoli. Secondo i dati di Lookonchain, durante tutto gennaio 2024, dieci portafogli hanno acquisito in modo collettivo ben 32.759 MKR, equivalenti a circa 66,66 milioni di dollari. Ciò rappresenta una sostanziale quota del 3,55% della fornitura circolante di MKR.

Ciò che rende questo accumulo particolarmente interessante è che è avvenuto prelevando direttamente i token dalle piattaforme di scambio. Un'ultima transazione è stata registrata il 15 gennaio, quando un utente ha ritirato 12.103 MKR dall’exchange, con un valore di 24,63 milioni di dollari. Questo segnale di accumulo su larga scala indica un cambio nel sentimento degli investitori, evidenziando una fiducia crescente nella traiettoria dei prezzi di MKR.

L'Endgame di MakerDao

Oltre all'effetto generale del mercato e all'approvazione degli ETF spot su BTC, MakerDao ha giocato una carta chiave nel consolidare la fiducia degli investitori. La proposta "Endgame" di MakerDao, ideata dal fondatore Rune Christensen, è stata un fattore determinante.

L'obiettivo dell'Endgame è di raggiungere l'ampia adozione di DAI, la stablecoin di MakerDao, nel breve termine. Si prevede di posizionare DAI come una delle stablecoin più utilizzate nei prossimi tre anni, mantenendo nel contempo un equilibrio di governance.

L'Endgame ha contribuito a rafforzare la prospettiva positiva tra i detentori di MKR, che vedono questa iniziativa come un passo chiave verso una maggiore utilità e adozione delle criptovalute legate a MakerDao.

Continua la sua corsa anche Sponge V2

Se da un lato MakerDao si prepara per un futuro roseo, dall’altro c’è un altro progetto che sta catturando l'attenzione nel mondo delle meme coin. Sponge V2 ha recentemente accumulato oltre 5 miliardi di token in stake in previsione del suo lancio. Questa meme coin basata su Ethereum è la seconda generazione della popolare meme coin Sponge ($SPONGE), che ha generato rendimenti di oltre 100x per molti investitori dopo il suo lancio nel maggio del 2023.

Sponge V2 mira a proseguire sul successo della sua controparte precedente, consentendo ai titolari di token Sponge V1 di bloccare permanentemente i loro token in cambio di nuovi token V2 e ricompense di staking elevate. Al momento della stesura di questo articolo, il tasso di ricompensa è del 317% all'anno, e oltre 5 miliardi di token sono già stati messi in stake.

Gli investitori attratti dallo staking di Sponge V2

Il meccanismo "Stake-to-Bridge" di Sponge V2 ha attirato l'attenzione di analisti e influencer. Il famoso YouTuber Matthew Perry ha consigliato ai suoi iscritti di tenere d'occhio questo token, riconoscendo il potenziale offerto attraverso lo staking. Il progetto ha anche integrato elementi di gioco play-to-earn (P2E), offrendo ai titolari di SPONGEV2 la possibilità di utilizzare i loro token in un gioco di corse.

Questo approccio innovativo ha suscitato interesse tra gli investitori, poiché il gioco basato su blockchain è destinato a crescere in popolarità nei prossimi anni. La combinazione di staking e gioco P2E potrebbe posizionare Sponge V2 come un concorrente importante nel sempre più affollato spazio delle meme coin.

Conclusioni

In conclusione, l'accumulo massiccio di MKR da parte di grandi portafogli e l'approvazione degli ETF hanno contribuito a una notevole crescita del prezzo di MKR. Al tempo stesso, progetti come Sponge V2 stanno attirando l'attenzione degli investitori grazie a meccanismi di staking innovativi e all'integrazione di elementi di gioco. La combinazione di fattori tecnici e di mercato potrebbe plasmare il futuro di queste criptovalute, con il potenziale di ridefinire ulteriormente il panorama delle meme coin e delle stablecoin.