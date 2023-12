Raccolti 78 milioni di dollari per eleggere candidati pro-cripto alle elezioni del 2024

Con l’avvicinarsi del 2024, il panorama politico statunitense si prepara a una nuova ondata di supporto proveniente dal settore delle criptovalute. Un'importante coalizione, composta da aziende e leader cripto di spicco tra cui Ripple, Coinbase e a16z, ha annunciato di aver raccolto una cifra considerevole, pari a 78 milioni di dollari, destinata a sostenere candidati che promuovano l'innovazione cripto nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024.

Coinbase ha lanciato la campagna "Stand With Crypto", annunciando un forum presidenziale negli Stati Uniti per discutere di blockchain e criptovalute. I candidati Asa Hutchinson, Vivek Ramaswamy e Dean Phillips hanno partecipato all'evento in New Hampshire lo scorso 11 dicembre.

Tra gli invitati figuravano anche figure di spicco come Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., Doug Burgum, Nikki Haley, Ron DeSantis e Chris Christie. L'occasione ha permesso ai candidati di affrontare la comunità cripto su varie politiche prima delle primarie del New Hampshire del 23 gennaio 2024.

La coalizione di supporto cripto

Ripple, uno dei principali protagonisti del settore delle soluzioni cripto, si è unito a Coinbase, una delle più grandi piattaforme di scambio, e a a16z, una società di venture capital con una lunga storia di investimenti nell'ambito delle criptovalute. Questa alleanza ha dichiarato l'intenzione di utilizzare i 78 milioni di dollari raccolti per finanziare candidati pro-cripto che si presenteranno alle elezioni del 2024.

Fairshake: il motore dietro il supporto

La campagna "Stand With Crypto" ha annunciato che gran parte di questa cifra sarà gestita attraverso il comitato d'azione politica (PAC) Fairshake. Questo super PAC, registrato presso la Commissione Federale per le Elezioni (FEC), ha l'obiettivo di sostenere candidati favorevoli all'innovazione e alle criptovalute, operando in modo indipendente attraverso le proprie attività.

Attualmente, Fairshake ha destinato la maggior parte dei fondi a supporto di Patrick McHenry, presidente del Comitato per i Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti, che ha recentemente annunciato il ritiro nel 2025. Tuttavia, il PAC ha anche elargito fondi a rappresentanti come Ritchie Torres e Tom Emmer, secondo quanto riportato da ProPublica.

L'impatto sulle elezioni del 2024

L’imponente somma raccolta da questa coalizione di aziende e leader del settore delle criptovalute solleva interrogativi su come potrebbe influenzare il panorama politico statunitense nel 2024. Gli osservatori ritengono che il supporto finanziario mirato possa avere un impatto notevole sulla dinamica politica e sulle decisioni legislative riguardanti la criptovaluta e la blockchain.

La posizione dei CEO di Ripple e Coinbase

I dirigenti di Ripple e Coinbase hanno condiviso le loro opinioni sulle ragioni dietro questo impegno finanziario. Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ha espresso preoccupazione per la sovraregolamentazione negli Stati Uniti, affermando che è necessario eleggere leader che promuovano l'innovazione e adottino una regolamentazione responsabile.

Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha sottolineato l'importanza di sostenere candidati pro-cripto per garantire una rappresentanza adeguata agli oltre 52 milioni di americani che utilizzano criptovalute. Armstrong ha affermato che l'industria cripto ha ora a disposizione una "War Chest" considerevole per sostenere candidati favorevoli alle criptovalute nel 2024.

L'iniziativa "Stand With Crypto" e il futuro delle criptovalute negli Stati Uniti

L'iniziativa "Stand With Crypto" rappresenta un passo importante verso l'integrazione delle criptovalute nel panorama politico statunitense. Mentre l'industria continua a maturare, il sostegno finanziario alle campagne elettorali potrebbe essere cruciale per plasmare politiche che favoriscano l'innovazione e una regolamentazione equa nel settore delle criptovalute.

Con le elezioni del 2024 in vista, il settore cripto dimostra la sua determinazione nel giocare un ruolo attivo e fondamentale nel processo politico degli Stati Uniti. La somma raccolta rappresenta un importante punto di svolta, ponendo l'attenzione sulle questioni relative alla regolamentazione, all'innovazione e al futuro delle criptovalute negli Stati Uniti. Resta da vedere come questa notevole iniziativa influenzerà l'orientamento politico e normativo del paese nei prossimi anni.