Render va in controtendenza e vola, ma sorprende anche WienerAI in prevendita

Render sta emergendo come una bella eccezione in un mercato crypto in calo, con un impressionante aumento del 45% nel corso degli ultimi sette giorni e un +5,5% nelle ultime 24 ore. Il token, con una capitalizzazione di quasi $4 miliardi, si posiziona come uno dei principali competitor nel settore dell’intelligenza artificiale (AI).

Nel frattempo, WienerAI sta guadagnando terreno nella sua fase di prevendita, superando le aspettative e raccogliendo oltre $1,3 milioni. Entrambi i progetti stanno catturando l’attenzione degli investitori con le loro innovative proposte nel panorama delle criptovalute.

Render è il token AI più trendy del momento

Render, attualmente, è uno dei token AI di maggiore tendenza e discussi nel mercato delle criptovalute. Negli ultimi sette giorni, ha mostrato una crescita impressionante, dimostrando una resistenza notevole in un periodo di calo generale del mercato. Con una capitalizzazione di quasi $4 miliardi, Render si afferma come uno dei leader del settore dell’intelligenza artificiale, guadagnandosi l’attenzione degli investitori e degli appassionati di criptovalute.

Ciò che distingue Render è la sua posizione di rilievo nel settore della tecnologia AI. Come token nativo della Render Network Foundation, si propone di rivoluzionare il processo di creazione digitale attraverso soluzioni decentralizzate GPU. Il progetto ha catturato l’attenzione di importanti attori del settore, come Coinbase, che lo ha incluso nel suo programma e ha consentito successivamente i servizi di trading.

La crescente adozione e l’interesse nel token sono stati amplificati dall’impennata del suo valore nel corso dell’ultimo anno. Render ha registrato un notevole aumento del 435% rispetto ai dati osservati nel maggio 2023, attestandosi attualmente a oltre $10. Questa rapida ascesa è stata sostenuta anche dal supporto di importanti exchange e da altri fattori positivi nel panorama delle criptovalute.

Nelle ultime settimane, Render ha mantenuto una presenza predominante nei media e nei canali di comunicazione del settore delle criptovalute. La sua crescita costante e la sua posizione dominante nel mercato hanno attirato l’attenzione degli investitori, che vedono nel token un’opportunità di investimento allettante e promettente per il futuro.

Inoltre, Render ha dimostrato una forte coerenza nelle sue performance, resistendo alle fluttuazioni del mercato e mantenendo una traiettoria di crescita stabile nel lungo periodo. Questa solidità ha contribuito ulteriormente a rafforzare la fiducia degli investitori nel progetto e nel suo potenziale a lungo termine.

Infine, l’ecosistema Render continua a evolversi e a crescere, con nuove partnership e sviluppi che consolidano ulteriormente la sua posizione nel settore dell’intelligenza artificiale. ma mentre Render continua a brillare nel panorama delle criptovalute, un altro competitor, WienerAI, sta rapidamente guadagnando terreno nella sua fase di prevendita. Scopriamo di cosa si tratta.

WienerAI – Un’alternativa forte ai token AI

WienerAI emerge come un’alternativa forte e distintiva nel panorama dei token AI. Con il suo iconico cane salsiccia come simbolo, il token si propone di inserirsi nel mondo delle meme coin distinguendosi dalla lunga lista di token basati sul cane Shiba Inu. Tuttavia, ciò che rende veramente unico WienerAI è la sua combinazione di meme e intelligenza artificiale.

Come suggerisce il suo nome, WienerAI incorpora l’intelligenza artificiale nel suo ecosistema, offrendo agli investitori un chatbot di trading alimentato dall’IA. Questo strumento cerca di fornire assistenza nelle decisioni di investimento e di fornire un vantaggio competitivo agli utenti rispetto alla concorrenza.

La prevendita di WienerAI ha attirato un notevole interesse finora, con oltre $1,3 milioni raccolti in pochi giorni dal suo lancio ufficiale. Questo dimostra il crescente interesse degli investitori per il progetto e la fiducia nel suo potenziale futuro.

Il token $WAI di WienerAI è costruito sulla tecnologia ERC-20 di Ethereum e ha una fornitura totale limitata a 69 miliardi di token. Questo limite mira a prevenire l’inflazione a lungo termine e a garantire la stabilità del valore del token nel corso del tempo. Inoltre, una percentuale significativa dei token è destinata alla fase di prevendita, alle ricompense per lo staking e alla liquidità per gli exchange, garantendo un’economia sana e ben equilibrata per il progetto.

WienerAI ha anche adottato una strategia di coinvolgimento attivo della comunità, creando un gruppo di sostenitori chiamato “Esercito delle salsicce” per promuovere il progetto e coinvolgere nuovi investitori. Questo approccio riflette l’impegno del team di sviluppo a creare una comunità solida e coesa intorno al token WAI, fondamentale per il successo e la crescita a lungo termine di WienerAI nel mercato delle criptovalute AI.

VAI ALLA PREVENDITA DI WIENERAI