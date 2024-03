Scotty the AI: è corsa contro il tempo prima della fine della prevendita

Con il conto alla rovescia verso la chiusura della prevendita, l'entusiasmo per Scotty the AI (SCOTTY) sta raggiungendo l'apice. Ma cosa rende così attraente questa nuova criptovaluta? Scotty the AI, un'innovativa fusione tra umorismo meme e utilità dell'IA, promette molto più di una semplice avventura cripto.

Con funzionalità di intelligenza artificiale integrate e un approccio audace alle monete meme, SCOTTY si posiziona al crocevia dell'innovazione crypto. In questo articolo, esploreremo il fervore degli investitori per SCOTTY mentre il progetto si avvicina al suo imminente debutto sugli exchange.

ULTIME ORE PER INVESTIRE IN SCOTTY

Scotty the AI scatena il potere dei meme e l'utilità dell'IA

Scotty the AI si distingue nel panorama delle monete meme per la sua combinazione unica di divertimento e utilità pratica. Mentre le critiche alle monete meme vertono spesso sulla mancanza di utilità nel mondo reale, il team di Scotty the AI sfida questa narrativa. Fondato su valori leggeri e giocosi, il progetto abbraccia l'essenza delle monete meme, ma va oltre.

Integra l'IA per offrire casi d'uso tangibili, come la rilevazione delle frodi di alto livello e lo scambio ottimizzato tramite "Scotty Swap". La mascotte animata del Terrier scozzese rende l'interazione con gli strumenti alimentati dall'IA facile e accessibile. Inoltre, con un protocollo di staking che offre rendimenti fino al 28% all'anno, Scotty the AI dimostra di essere più di una semplice moda passeggera.

La frenesia per la fine della prevendita e il prossimo debutto sugli exchange

L'atmosfera è elettrizzante mentre la prevendita di Scotty the AI si avvicina alla sua conclusione e il tanto atteso debutto sugli exchange si avvicina. Con oltre 10 milioni di dollari già raccolti, gli investitori si affrettano a partecipare prima che la finestra della prevendita si chiuda definitivamente.

I token SCOTTY sono ancora disponibili a un prezzo scontato di 0,01 dollari per soli quattro giorni (o prima), alimentando ulteriormente l'entusiasmo degli acquirenti. Sebbene i nomi degli exchange non siano ancora stati confermati, l'entusiasmo intorno al progetto suggerisce un lancio di successo.

La domanda esplosiva durante la prevendita ha catalizzato l’interesse sui canali social del progetto, con nuovi utenti che affollano le piattaforme X e Telegram, attratti dalla combinazione unica di umorismo delle monete meme e casi d'uso dell'IA.

Tokenomica attraente e roadmap ambiziosa

La tokenomica attraente e la roadmap ambiziosa sono i motori trainanti della crescita di SCOTTY. Con un totale di 1,7 miliardi di SCOTTY equamente divisi, il progetto ha adottato una distribuzione equa che ha catturato l'interesse speculativo. L'assenza di token di team emessi all'avvio ha contribuito ad allineare gli incentivi del progetto con la sua crescente comunità sin dal primo giorno.

Il piano a tre fasi delineato dal team si propone di guidare l'adozione a lungo termine, con l'introduzione di funzionalità all'avanguardia come lo Scotty Swap, il DEX alimentato dall'IA. L'attenzione già suscitata da noti YouTuber cripto suggerisce un potenziale significativo per SCOTTY nel panorama delle monete meme del 2024.

Come comprare Scotty the AI

Ecco come comprare Scotty the AI ($SCOTTY) in quattro semplici passaggi:

1. Collega il tuo portafoglio digitale: Inizia collegando il tuo portafoglio digitale al sito web di Scotty the AI. Puoi utilizzare MetaMask, scelta popolare per essere molto user-friendly, o altri portafogli compatibili. 2. Finanzia il tuo portafoglio: Assicurati che il tuo portafoglio contenga criptovalute accettate dalla prevendita come ETH, BNB, MATIC o USDT. Puoi depositare queste criptovalute direttamente nel tuo portafoglio o utilizzare metodi tradizionali. 3. Scambia i tuoi token: Una volta che il tuo portafoglio è finanziato, visita il widget di acquisto di $SCOTTY sul sito e specifica l'importo che desideri scambiare. Autorizza la transazione nel tuo portafoglio e considera le commissioni di gas necessarie per elaborare la transazione. 4. Fai staking dei tuoi $SCOTTY: Dopo l'acquisto, puoi iniziare immediatamente a guadagnare passivamente attraverso il programma di staking offerto dalla piattaforma. Clicca sull'opzione "Staking" nel menu del sito per sfruttare questa opportunità e massimizzare il tuo rendimento.

VAI AL SITO UFFICIALE DI SCOTTY THE AI