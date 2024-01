La SEC all’angolo nel processo contro Coinbase

La giudice del distretto di New York, Katherine Polk Failla, ha interrogato la Securities and Exchange Commission (SEC) in tribunale ieri, facendo domande dirette su cos’è esattamente una security, sul concetto di staking e come la dottrina si applica al caso.

A giugno, la SEC ha citato in giudizio Coinbase, accusandola di operare come exchange, broker e clearing agency non registrato. Coinbase ha respinto tali accuse, accusando la SEC di adottare un approccio "regulation by enforcement", cioè volendo regolamentare a forza di imposizione.

Dalla denuncia di giugno, la SEC ha dichiarato che i token SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH e NEXO sono considerati veri e propri titoli.

In aula ieri, mercoledì, Failla ha chiesto alla SEC se gli emittenti dei token citati nella denuncia avessero violato le leggi sui titoli.

L'avvocato dell'agenzia ha risposto: "Beh, non esattamente, vostro Onore. Quei token citati nella denuncia sono nel codice informatico", ha aggiunto.

Failla ha commentato: "Sorrido, signor avvocato, perché è più o meno quello che stanno dicendo i suoi colleghi al tavolo dietro, e si chiedono perché siamo qui".

Beanie Babies

Riguardo alla definizione dei titoli, Failla ha espresso preoccupazione che potesse essere troppo ampia anche nei confronti di oggetti da collezione come i Beanie Babies.

"Non penso ai Beanie Babies da decenni, eppure mi vengono presentati in vari documenti", ha detto Failla.

Ha aggiunto: "Ho il timore che l’argomentazione sia troppo ampia". L'avvocato della SEC ha precisato che non stavano "sostenendo che gli oggetti da collezione siano titoli".

Failla ha anche parlato della sua volontà di non diventare un "giudice attivista", menzionando di aver ricevuto un documento dalla senatrice degli Stati Uniti Cynthia Lummis, che ha chiesto che il caso della SEC contro Coinbase fosse respinto.

L'avvocato della SEC ha sottolineato che il Test di Howey è stato promulgato con specifico intento del Congresso e che un legislatore non può annullare la volontà del Congresso. Ha continuato dicendo che la dottrina delle "questioni principali" serve a garantire che ogni ente resti nei propri confini.

La dottrina afferma che se un'agenzia vuole decidere su una questione di grande rilevanza nazionale, deve essere supportata da un'autorizzazione congressuale chiara.

Staking

La giudice Failla ha anche messo in discussione l'affermazione della SEC secondo cui Coinbase avrebbe effettuato un'offerta di titoli non registrata attraverso il suo programma di staking. Failla ha espresso la sua opinione, definendo lo staking come la "funzione meno tradizionale simile a un investimento tra quelle di cui ci si lamenta qui".

Se la giudice respingerà la mozione di Coinbase, cosa probabile, si procederà con la fase cosiddetta “discovery”. Al termine di questa fase, sia la SEC che Coinbase potrebbero presentare una mozione per un rito abbreviato.

Nel caso in cui la giudice non fosse convinta, la questione andrebbe a processo e sarebbe sottoposta a una giuria, ma ciò non dovrebbe verificarsi prima del 2025.

Caso Uniswap Labs

Failla ha respinto completamente una causa collettiva presentata contro Uniswap Labs, la Fondazione Uniswap e gli investitori Paradigm, Andreessen Horowitz e Union Square Ventures lo scorso anno. Ha rifiutato di "allargare" le leggi federali sui titoli in quel caso, sottolineando che tale ampliamento è competenza del Congresso.

Altri giudici hanno assunto posizioni dirette nel decidere se le criptovalute in questione siano considerate titoli o meno.

La giudice Analisa Torres del Tribunale del Distretto di New York ha stabilito a luglio che alcune vendite di XRP effettuate da Ripple, denominate "programmatiche", non violavano le leggi sui titoli grazie a un processo di offerta cieca. Ha anche dichiarato che altre vendite dirette del token a investitori istituzionali erano da considerare titoli, garantendo così una vittoria parziale alla SEC.

Il giudice Jed Rakoff presso il Tribunale del Distretto Meridionale di New York ha appoggiato la SEC il mese scorso nel sostenere che Kwon e Terraform Labs avevano offerto e venduto titoli non registrati. Rakoff ha concesso il riassunto della sentenza a favore della SEC su tale affermazione, ma ha anche appoggiato Terraform "nelle accuse riguardanti l'offerta e la conduzione di transazioni in security-based swaps", secondo quanto indicato in un'ordinanza depositata a dicembre.