La SEC lancia un avvertimento sulla FOMO in vista della decisione sull'ETF Spot Bitcoin

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha messo in guardia gli investitori dalla Fear of Missing Out (FOMO). Infatti: "Solo perché altri potrebbero rivolgersi ad un particolare investimento, non significa che sia l'opportunità giusta per te", ha osservato la SEC. “Abbiamo tutti assistito al crescente interesse per gli investimenti online e all’esplosione delle risorse digitali e delle meme coin. Comprendere questo tipo di investimenti può sembrare complicato”.

Avvertimento sulla FOMO della SEC

L'Office of Investor Education and Advocacy della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha lanciato un avvertimento sulla piattaforma di social media X sui rischi della Fear of Missing Out (FOMO). Questo è il quinto consiglio proveniente dall'agenzia negli ultimi tempi.

"'NO GO to FOMO' (paura di perdere qualcosa)", ha scritto l'Ufficio, spiegando che vedere gli altri investire in un particolare asset non lo rende la scelta giusta per te. La SEC ha quindi esortato gli investitori a scoprire quali investimenti sono adatti ai loro obiettivi di investimento.

Il post di avvertimento della SEC fa riferimento a un articolo sul sito web dell'autorità di regolamentazione sulla FOMO. L'autorità di vigilanza ha scritto:

“Abbiamo tutti assistito al crescente interesse per gli investimenti online e all'esplosione delle risorse digitali e delle meme coin. Comprendere questo tipo di investimenti può sembrare complesso”.

“Le risorse digitali includono criptovalute, monete e token come quelli proposti nelle offerte iniziali di monete (ICO). Le meme coin possono basarsi sulla popolarità di Internet, invece che sul valore azionario tradizionale, come la performance di un'azienda. E non dimentichiamoci degli NFT (token non fungibili)", ha avvertito la SEC.

La dichiarazione cautelativa dell'autorità di regolamentazione dei titoli coincide con la sua imminente decisione sugli Exchange Traded Funds (ETF) bitcoin spot. Un annuncio è previsto all'inizio della prossima settimana, aprendo potenzialmente la strada alla negoziazione di ETF spot bitcoin approvati a partire dall'11 gennaio.

Undici richiedenti sono ottimisti sul fatto che i loro fondi riceveranno l'approvazione. Secondo quanto riferito, Blackrock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha messo in cantiere oltre 2 miliardi di dollari per il lancio spot dell'ETF bitcoin.