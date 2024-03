Secondo Cathie Wood di Ark Invest BTC potrebbe raggiungere 1M di dollari prima del 2030

Secondo Cathie Wood di Ark Invest, la previsione del Bitcoin a 1 milione di dollari come valore entro il 2030 è ora più che una semplice previsione.

Con l'approvazione degli ETF spot su BTC, la criptovaluta ha registrato un'impressionante corsa al rialzo, che l’ha portata a toccare un nuovo ATH, trainando con sé anche altri progetti innovativi.

La prevendita di Green Bitcoin, infatti, ha superato i 3 milioni di dollari, segnando un'altra tappa significativa tra il fervore che gli investimenti in criptovalute stanno attirando.

L’azzardata previsione di Cathie Wood

Cathie Wood, CEO di ARK Invest, ha recentemente annunciato che il Bitcoin (BTC) supererà la soglia di 1 milione di dollari ben prima del previsto anno 2030, contraddicendo la precedente previsione ottimistica della sua azienda.

Questo nuovo obiettivo di prezzo è il risultato del coinvolgimento istituzionale e dei significativi traguardi normativi, in particolare l'approvazione negli Stati Uniti dei primi ETF (fondi scambiati in borsa) spot su Bitcoin.

In un'intervista con il New Zealand Herald, la Wood ha sottolineato che l'introduzione degli ETF spot ha segnato un punto di svolta importante, indicando una più ampia accettazione e integrazione del Bitcoin nel sistema finanziario tradizionale.

Ha anche notato che le principali società di investimento non si sono ancora unite alla spinta istituzionale per il Bitcoin, suggerendo che l'impennata del prezzo del Bitcoin sia ancora all'orizzonte.

ARK Invest ha rivisto il proprio outlook a una cifra significativamente più alta rispetto alla stima iniziale, guidata da nuove aspettative di partecipazione istituzionale, che potrebbero potenzialmente più che raddoppiare l'assunzione di prezzo incrementale di Bitcoin.

La previsione della Wood si basa su forti flussi di ETF e sulla possibilità di una vera scoperta del prezzo se Bitcoin supererà la soglia dei 70.000 dollari senza incontrare importanti problemi tecnici.

Lei prevede che la criptovaluta principale raggiungerà una capitalizzazione di mercato di 20 trilioni di dollari nei prossimi anni, portando il prezzo per token appena sotto il milione di dollari.

Questi commenti arrivano in mezzo al contesto di un nuovo massimo storico del Bitcoin settimane prima del previsto evento di halving che ridurrà della metà le ricompense per i minatori di Bitcoin, atteso per la seconda metà di aprile.

Tuttavia, nonostante i tentativi di superare i 70.000 dollari il 10 marzo, Bitcoin ha continuato a oscillare al di sotto di questa soglia, evidenziando una forte domanda al di sotto dei 69.000 dollari e una pressione di vendita estrema al di sopra di tale intervallo.

Anche la prevendita di Green Bitcoin tocca nuovi massimi

Green Bitcoin ha recentemente fatto scalpore nel mondo delle criptovalute superando la soglia dei 3 milioni di dollari in fase di prevendita. Questo traguardo è indicativo dell'entusiasmo crescente degli investitori nei confronti del progetto, che promette di introdurre nuove modalità di partecipazione e guadagno nel settore delle criptovalute.

La prevendita di Green Bitcoin ha attirato l'attenzione degli investitori grazie al suo innovativo concetto di stake gamificato, che offre agli acquirenti la possibilità di generare un reddito passivo attraverso l'impiego dei token GBTC.

Questo approccio unico ha suscitato un grande interesse nella comunità crypto, portando alla rapida crescita della prevendita e al raggiungimento di una raccolta fondi significativa.

Il successo della prevendita di Green Bitcoin è stato alimentato anche dalla fiducia manifestata dagli investitori nella visione del progetto e nella sua capacità di offrire soluzioni innovative nel settore delle criptovalute. In un panorama sempre più affollato di progetti crypto, Green Bitcoin si distingue per la sua combinazione di sostenibilità ambientale e opportunità di guadagno, attirando l'interesse di una vasta gamma di investitori.

Green Bitcoin: arriva il Gamified Green Staking

Uno dei principali elementi distintivi di Green Bitcoin è il suo Gamified Green Staking, un modello di stake sostenibile e incentrato sul gioco che consente agli acquirenti di guadagnare ricompense attraverso la partecipazione attiva al progetto.

Questo approccio innovativo non solo offre agli investitori un modo per generare un reddito passivo, ma anche per partecipare attivamente alla crescita e allo sviluppo della piattaforma Green Bitcoin.

Tokenomica e roadmap

La tokenomica e la roadmap di Green Bitcoin sono progettate per garantire una crescita sostenibile e un successo duraturo del progetto. Con una distribuzione equa dei token e un piano di sviluppo ben definito, Green Bitcoin mira a creare un ecosistema robusto e vibrante che offra opportunità di guadagno a lungo termine per gli investitori.

La roadmap di Green Bitcoin include una serie di iniziative strategiche volte a promuovere l'adozione e l'utilizzo della piattaforma, nonché a garantire una continua innovazione e sviluppo. Attraverso l'implementazione di queste strategie, Green Bitcoin mira a diventare una delle principali piattaforme crypto nel panorama finanziario globale, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per gli investitori di tutto il mondo.

