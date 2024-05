Il sito di poker con il miglior bonus di benvenuto

I cripto casino più famosi come Mega Dice, TG.Casino e Lucky Block offrono dei generosi bonus di benvenuto ai nuovi utenti. Si tratta di un incentivo per attirare gli appassionati di gambling e promuovere i depositi in criptovalute.

Per gli appassionati di poker, CoinPoker risulta il sito con il miglior bonus di benvenuto e con le promozioni più interessanti, in quanto incentrate sia sui nuovi depositi, sia sulla partecipazione alla community tramite il token nativo CHP.

I bonus di benvenuto di CoinPoker

CoinPoker offre tre bonus di benvenuto ai nuovi utenti che depositano criptovalute sulla piattaforma. Ognuno dei tre bonus equivale al 100% dell’importo depositato, fino a un massimo rispettivo di ₮100, ₮300 e ₮700.

I tre bonus sono disponibili fino a un massimo di ₮1100, ma si potrà usufruirne di uno solo alla volta. Non appena il bonus sarà completato, sarà possibile richiederne un altro con un ulteriore nuove deposito.

L’importo verrà accreditato sul proprio account di CoinPoker come bonus riscattabile. Per sbloccare i bonus sarà necessario giocare a poker sulla piattaforma, partecipando alle partite e ai tornei.

Il volume di gioco richiesto (rake e commissioni) per il bonus di benvenuto corrisponde a un moltiplicatore di 2x, pertanto sarà necessario pagare un ammontare di rake e commissioni pari al doppio del valore del bonus per poterlo sbloccare completamente.

I bonus verranno rilasciati a incrementi del 10%, quindi, ad esempio, un bonus di ₮100 verrà rilasciato in dieci incrementi da ₮10. Per ogni rilascio di ₮10, sarà necessario pagare ₮20 in rake\commissioni.

Questa modalità permette agli utenti di ottenere una parte del bonus più facilmente, per avere un guadagno progressivo sui nuovi depositi.

Rakeback di CoinPoker

CoinPoker presenta un sistema di rakeback che permettono ai giocatori di ricevere un bonus in CHP, ovvero il token nativo della piattaforma.

Quando un utente gioca una mano, una piccola percentuale del piatto viene prelevata (raked) da CoinPoker come Community Contributions. Si tratta di una strategia utilizzata da CoinPoker per mantenere la piattaforma rilevante a lungo termine e far crescere la community.

Una parte dei guadagni delle Community Contributions, verranno distribuiti tra i giocatori con un rakeback del 33% ogni lunedì per le partite della settimana precedente.

Inoltre, i titolari del CHP potranno ricevere il 50% del rake pagato in USDT, convertito nel token nativo della piattaforma. I giocatori che non hanno utilizzato il CHP per i depositi, verranno ricompensati in USDT, ma non potranno ottenere il rakeback del 33%.

Per informazione, il token CHP al momento ha un valore di 0,05953 dollari, raggiunto dopo una crescita del 3% registrata nell’ultimo mese. Il market cap della criptovaluta è di 16 milioni di dollari.

Promozioni

Oltre ai bonus di benvenuto e al rakeback, il cripto casino CoinPoker offre diverse promozioni tramite cui è possibile guadagnare ricompense aggiuntive.

Tra queste troviamo i Cosmic Spins, una promozione che permette ai giocatori di puntare su una ruota insieme ad altri due utenti, al fine di ottenere un moltiplicatore fino al 3x per il primo posto nella classifica.

I titolari del token CHP che lo utilizzano per le Community Contributions otterranno il 50% in più dei punti della classifica.

Oltre alle Cosmic Spins, CoinPoker presenta delle classifiche divise per le varianti del poker disponibili sulla piattaforma come il Texas Hold’em e l’Omaha Hold’em. Scalando le classifiche sarà possibile ottenere premi in base alla propria posizione.

Inoltre, partecipando a delle sfide come la swordfish 007 Challenge, sarà possibile guadagnare ulteriori ricompense classificandosi tra i primi 50 giocatori della classifica.

