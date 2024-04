Slothana a 7 milioni in prevendita, sarà la prossima crypto virale di Solana dopo SLERF?

$SLERF, la meme coin a tema bradipo ha fatto scalpore, anche per gli standard delle meme coin. Tanto che Bloomberg ha riportato a sorpresa che $SLERF, al suo picco, ha registrato un volume di scambi a 24 ore superiore a 2 miliardi di dollari.

Ora, $SLERF ha un nuovo socio, rappresentato da Slothana, il bradipo da ufficio, che ne ha abbastanza degli orari dalle 9 alle 17 e che sa benissimo che anche tu ne sei completamente stufo.

Con 7 milioni di dollari raccolti in pochi giorni, il potenziale rendimento offerto dal token $SLOTH potrebbe essere il tuo percorso ideale per liberarti dalla noiosa routine da ufficio e offrirti finalmente la libertà finanziaria di cui hai bisogno.

ACCEDI SUBITO AL SITO WEB DI SLOTHANA

L'ascesa delle criptovalute meme di Solana

Da DogWifHat a $SLERF, le meme coin di Solana sono diventate le star indiscusse del nuovo boom delle criptovalute e $SLOTH è al centro di questa ondata di profitti. $SLOTH, $SLERF, $BOME, $PUMP e $PUNDU condividono una nuova metodologia per il lancio delle meme coin di Solana. La novità sta nella prevendita senza fasi o conto alla rovescia.

Basta inviare $SOL all'indirizzo del token designato sul sito web ufficiale e le monete verranno inviate all'indirizzo di ricezione del portafoglio di emissione subito dopo la loro creazione tramite airdrop. In alternativa, è possibile utilizzare il widget sulla home page: si inserisce l'importo di $SOL che si desidera versare, si clicca sul pulsante "acquista ora", si sceglie il portafoglio e si completa l'acquisto. È semplicissimo.

Non è necessario aspettare per richiedere i propri token alla fine della prevendita. Basta mettersi comodi e aspettare il lancio online; in questo modo, i token $SLOTH saranno tuoi. Dopo una raccolta fondi di successo, come $SLERF e gli altri token menzionati sopra, $SLOTH sarà quotato su exchange centralizzati, con Binance che resta la meta preferita.

Con un $SOL si ottengono 10.000 $SLOTH. Si prevede che gli operatori di mercato vedranno questa meme coin esaurirsi rapidamente. Dal momento che non è stato indicato un tetto massimo complessivo, si tratta di scegliere se arrivare per primi o rischiare di rimanere esclusi quando tutti i token saranno finiti.

Bisogna assicurarsi che i $SOL vengano inviati solo da un portafoglio sicuro, come Phantom, e non da un indirizzo di exchange centralizzato.

Il team di marketing del token Slothana, tipicamente sciatto, si è dato da fare, ed è per questo che ha iniziato a fare tendenza su X/Twitter. Le meme coin si concentrano sulla creazione di una community. I partecipanti alla prevendita possono aiutare il loro investimento a crescere condividendo i tweet di Slothana presenti sulla pagina ufficiale.

Slothana non commetterà errori: dall’airdrop ai migliori DEX

Alcuni si chiedono se il presunto burning accidentale dei token $SLERF destinati all'airdrop, che per breve tempo è diventata la storia più importante del mondo delle criptovalute, non sia stato affatto un incidente. Forse, secondo alcuni, si è trattato di un'abile manovra di marketing.

Tuttavia, per quanto riguarda Slothana, si vocifera che possa essere collegata allo stesso team che ha creato $SMOG, un'altra meme coin su Solana di grande successo, quindi non ci sarà da preoccuparsi di errori di indirizzo per quanto riguarda questa moneta.

$SLERF è in calo del 10%, ed è scesa notevolmente dai suoi massimi storici. Negli ultimi 7 giorni il suo valore è sceso del 44%, ed oggi è quotata a 0,40 dollari. Al suo apice, il ritorno sull'investimento di $SLERF era del 5.081%. Il fenomeno $SLOTH intende superare queste vette e fare molto meglio di ciò che $SLERF sta facendo attualmente.

E ora tale fenomeno sta per moltiplicarsi, in quanto Slothana si presenta sulla scena con una prevendita che offre a tutti la possibilità di entrare in anticipo. I precedenti cicli rialzisti delle criptovalute erano caratterizzati dal sogno di rivoluzionare la finanza e di sfidare le reti centralizzate in generale. Questa volta, gli appassionati di criptovalute vanno al sodo: vogliono solo i soldi.

Le meme coin di Solana come $BOME, $SLERF, $SMOG e le altre non pretendono di fare molto se non essere divertenti e, idealmente, offrire ai loro investitori la possibilità di raggiungere l’indipendenza economica e lasciare il loro noioso lavoro da ufficio 9/17.

VAI ALLA PREVENDITA DI SLOTHANA