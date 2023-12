Mentre Solana e Avalanche perdono quota, gli analisti scelgono 5 altcoin da considerare

Il mercato delle criptovalute ha subito un brusco crollo questa settimana, in quanto gli investitori hanno iniziato a trarre profitto dopo che il mercato si era evoluto in senso positivo. I progetti principali basati su blockchain di primo livello, Solana (SOL) e Avalanche (AVAX), sono stati tra i peggiori in termini di perdite, con un calo di oltre il 9% solo nelle ultime 24 ore.

Tuttavia, non tutte le criptovalute stanno cadendo a picco. Questo articolo analizza cinque altcoin che gli investitori dovrebbero tenere in considerazione prima che il trend rialzista continui.

Bitcoin ETF Token

Bitcoin ETF Token è un progetto basato su Ethereum che consente agli investitori di speculare sul potenziale impatto che potrebbe avere il lancio di un ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti.

La tokenomica del progetto si allinea con i principali traguardi di approvazione dell'ETF; quando questi traguardi vengono raggiunti, una parte della scorta totale dei token verrà bruciata.

Si prevede la distruzione del 25% dell'offerta di token BTCETF attraverso cinque obiettivi principali, come ad esempio l'approvazione ufficiale di un ETF spot su Bitcoin da parte della SEC statunitense.

Oltre a una tokenomica deflazionistica, Bitcoin ETF Token offre anche un protocollo di staking, con un APY del 70% nel momento in cui scriviamo. Ad oggi, il canale Telegram del progetto conta oltre 5.000 iscritti.

Inoltre, la prevendita del progetto ha già raccolto oltre 3,9 milioni di dollari. Nella fase attuale, BTCETF è disponibile a 0,0066 dollari.

Meme Kombat

Meme Kombat è una meme coin che mira a rivoluzionare il settore del GameFi. La caratteristica principale di Meme Kombat è la sua Battle Arena (arena di battaglia) simulata dall'intelligenza artificiale, con combattimenti tra celebri personaggi meme come Pepe la rana e Baby Doge.

Gli utenti di Meme Kombat possono scommettere sull'esito di questi scontri utilizzando MK, il token nativo della piattaforma.

MK prevede anche un protocollo di staking integrato, il che significa che gli utenti possono ricevere ricompense, che attualmente si aggirano intorno al 286% di APY.

Il progetto è guidato da Matt Whiteman, un imprenditore specializzato in web3, e il suo codice è stato verificato da Coinsult. Nell'attuale fase di prevendita, il token MK è disponibile a 0,246 dollari.

Bitcoin Minetrix

La caratteristica principale di Bitcoin Minetrix è nota come "stake-to-mine". Grazie ad essa, anche gli utenti di criptovalute occasionali possono partecipare al mining di Bitcoin senza dover disporre di attrezzature costose o di un'esperienza precedente.

Gli utenti possono mettere in stake i token BTCMTX per guadagnare crediti di mining e scambiarli con tempo di mining nel cloud. In vista del prossimo evento di halving del Bitcoin, questo modello potrebbe consentire a un maggior numero di persone di esporsi alla scarsità e al potenziale rialzo del BTC.

Inoltre, il team di sviluppo prevede di lanciare un'applicazione mobile dedicata e di collaborare con grandi fornitori di cloud mining.

Per gli obiettivi che il progetto si prefigge, è stato identificato da influencer di criptovalute, tra cui lo YouTuber Michael Wrubel. Nella prevendita in corso, BTCMTX è disponibile a 0,0122 dollari prima della prevista quotazione sugli exchange.

TG.Casino

TG.Casino è un nuovo progetto che rientra nella sempre più diffusa nicchia di GambleFi, integrato direttamente nella popolare app di messaggistica Telegram.

Grazie a questo approccio innovativo, la piattaforma consente agli utenti di giocare d'azzardo senza la necessità di fornire i propri dati personali nell'ambito della procedura KYC (know-your-customer). In questo modo gli utenti possono giocare in modo anonimo.

Inoltre, TG.Casino supporta diversi giochi da casinò tradizionali e le scommesse sportive. TGC è la valuta nativa dell'ecosistema e i giocatori che utilizzano TGC riceveranno un cashback del 25% sulle loro perdite.

Il token TGC è anche un elemento fondamentale della funzione Buyback-and-Burn di TG.Casino, in base alla quale una parte dei profitti del casinò verrà utilizzata per riacquistare il token TGC dal mercato aperto e per bruciarlo, creando così una pressione deflazionistica.

Nella prevendita in corso, è possibile acquistare il token TGC al prezzo di 0,185 dollari.

Injective

Injective è una blockchain costruita appositamente per le applicazioni finanziarie e propone agli sviluppatori una piattaforma per offrire, tra gli altri servizi, futures, perpetuals e trading di opzioni.

INJ ha fatto registrare uno straordinario rialzo, con un'impennata del 62% negli ultimi nove giorni.

Sebbene il token abbia subito una leggera flessione a causa della debolezza del mercato, la maggior parte degli investitori ritiene che si tratti semplicemente di una piccola correzione prima di un'altra fase di rialzo.

INJ è al terzo posto nell'elenco delle criptovalute di tendenza di CoinMarketCap e al 29° posto al mondo per volume di scambi giornalieri.

Dato il crescente interesse per la DeFi e il trading di derivati sulle criptovalute, lo status di Injective lo rende un asset potenzialmente prezioso per gli investitori che cercano di trarre vantaggio dal calo del mercato.