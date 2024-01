Terraform Labs dichiara bancarotta, svilupperà il business Web3

Terraform Labs, la società dietro le stablecoin TerraUSD e Luna, che hanno fatto crollare il settore delle criptovalute nel 2022, ha dichiarato fallimento negli Stati Uniti.

La società con sede a Singapore ha depositato domenica un documento di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 presso un tribunale del Delaware.

Le attività e le passività stimate di Terraform Labs vanno da 100 milioni di dollari (90 milioni di euro) a 500 milioni di dollari (460 milioni di euro), si legge nel documento.

Lo spettacolare crollo delle sue stablecoin ha spazzato via almeno 40 miliardi di dollari (36 miliardi di euro), contribuendo al crollo del mercato delle criptovalute e facendo perdere a molti i risparmi di una vita.

Il token UST, creato da Terraform Labs, era una stablecoin algoritmica, il che significa che invece di avere contanti e altre risorse tenute in una riserva per sostenere il token, utilizzava un complesso mix di codice e la crypto Luna per stabilizzare il processo.

Le stablecoin affermano di essere un rifugio relativamente sicuro nel mercato altamente volatile delle criptovalute. Ma questa storia ha dimostrato che le stablecoin algoritmiche, che sono un tipo di riserva bancaria complicata e di qualità inferiore, sono altrettanto volatili quanto le altre criptovalute.

Lo scorso febbraio, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato il cofondatore di Terraform Labs, Do Kwon, di aver frodato gli investitori statunitensi che avevano acquistato TerraUSD e Luna. Kwon, che possiede una partecipazione del 92% nella società, è attualmente detenuto in Montenegro per aver utilizzato documenti falsificati per lasciare gli Stati Uniti a marzo.

La società ha affermato che il deposito è “un passo strategico che le consentirà di continuare le sue operazioni e supportare il contenzioso pendente a Singapore e negli Stati Uniti che coinvolge la Securities and Exchange Commission”.

La società ha inoltre affermato in un comunicato che intende continuare a sviluppare la propria attività Web3, avendo già lanciato un crypto wallet Station v3 a gennaio.

“La comunità e l’ecosistema Terra hanno mostrato una resilienza senza precedenti di fronte alle avversità, e questa azione è necessaria per permetterci di continuare a lavorare verso i nostri obiettivi collettivi risolvendo al tempo stesso le sfide legali che rimangono in sospeso”, ha affermato Chris Amani, CEO di Terraform Labs.