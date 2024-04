Tutte le principali meme coin sono in rosso oggi, mentre Dogeverse supera 12 milioni

Il mercato delle criptovalute oggi è in profondo rosso e secondo CoinMarketCap, sono le meme coin in questo momento a spingere il settore verso nuovi minimi. In controtendenza però, c’è la nuova meme coin, Dogeverse, che in fase di prevendita nel fine settimana ha superato anche il traguardo dei 12 milioni di dollari.

VAI ALLA PREVENDITA DI DOGEVERSE

Cosa sta succedendo?

DOGE, BONK, PEPE e FLOKI sono in testa a questo trend negativo, a cui però non è scampato nemmeno la criptovaluta regina. Il Bitcoin, che nei giorni scorsi ha ripetutamente flirtato con i 64.000 dollari, non è riuscito a superare in modo decisivo quel livello e da allora sono riemersi “gli orsi”. In poche ore la loro azione ha spinto il principale asset digitale a un minimo di 10 giorni ben al di sotto dei 62.000 dollari, prima di un leggero recupero.

Nonostante una piccola ripresa da allora, il BTC è ancora in rosso, avendo perso più del 2,9% del suo valore nelle ultime 24 ore. Ma come anticipato, il panorama delle altcoin è anche peggiore. Solana è in testa alla classifica con un calo del 6% che l’ha portata a 134 dollari. Ethereum, tra i top performer della scorsa settimana, si è ora ritirato del 4,2% e sta lottando per rimanere vicino alla soglia dei 3.200 dollari.

Le perdite sono ancora più evidenti tra i rappresentanti del regno delle meme coin. DOGE ha perso quasi il 6% e ora viaggia sui 0,14 dollari. BONK ha fatto anche peggio e ha perso quasi il 10%, seguita da PEPE (-10%) e FLOKI (-9,5%).

Questi cali hanno danneggiato i trader che hanno utilizzato leve in modo massiccio, con oltre 45.000 partecipanti al mercato speculativo liquidati solo nell’ultimo giorno. Il valore totale delle posizioni distrutte è di poco superiore ai 100 milioni di dollari. La liquidazione più consistente si è verificata su OKX per un valore di quasi 3 milioni di dollari.

La recente liquidazione dei trader e il declino delle meme coin evidenziano la volatilità e il rischio insito nel mercato delle criptovalute. Le rapide fluttuazioni di valore, in particolare nel settore delle meme coin, possono portare a perdite significative per i trader, soprattutto per quelli che hanno una leva finanziaria elevata.

Questo sottolinea l’importanza di un’attenta gestione del rischio e di una ricerca approfondita prima di entrare in mercati così volatili. Ed è proprio per questo motivo, che nel fine settimana molti hanno rivolto la loro attenzione verso questo progetto in fase di lancio.

Dogeverse sorprende il mercato superando i 12 milioni in prevendita

Immagine generata con Midjourney

Dogeverse è una new entry nel mondo delle criptovalute, che si destreggia tra diverse blockchain come Ethereum, BNB Chain, Polygon e altre ancora. Con un’ambiziosa prevendita che ha fruttato già oltre 12 milioni di dollari in un breve lasso di tempo, Dogeverse ha catturato l’entusiasmo degli investitori grazie al suo approccio innovativo e alla sua ampia accessibilità.

Ciò che rende Dogeverse unico è la sua capacità di operare su più blockchain, garantendo agli investitori un accesso facilitato e una maggiore flessibilità. Questo si traduce in transazioni più efficienti in termini di costi e velocità, offrendo agli acquirenti un’esperienza più fluida e conveniente.

Con una disponibilità totale di 200 miliardi di token, Dogeverse ha destinato una parte significativa di essi alla prevendita in corso, permettendo agli investitori di accaparrarsi il proprio pezzo di questo progetto innovativo fin dall’inizio. Inoltre, il progetto ha previsto una distribuzione equa dei fondi, riservando una percentuale per lo staking, il marketing, lo sviluppo e le partnership future.

Uno dei punti di forza di Dogeverse è il suo protocollo di staking, che consente ai possessori di token di guadagnare ricompense mentre contribuiscono alla sicurezza e alla stabilità della rete. Con un rendimento percentuale annuo (APY) del 91%, il protocollo di staking offre un’opportunità interessante per gli investitori che possono così generare rendimenti passivi sul proprio investimento.

Gli investitori sono entusiasti di partecipare alla prevendita di Dogeverse, soprattutto in vista del lancio del token su exchange decentralizzati (DEX), che promette di aumentare ulteriormente l’accessibilità e la liquidità del token. Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti Dogeverse, gli investitori possono seguire gli account ufficiali su Twitter e Telegram.

In conclusione, Dogeverse rappresenta un’innovativa e promettente aggiunta al panorama delle criptovalute, poiché offre agli investitori un’opportunità unica per partecipare a un progetto all’avanguardia con ampie prospettive di crescita nel futuro del settore delle meme coin.

VAI AL SITO UFFICIALE DELLA PREVENDITA DI DOGEVERSE