Ultimo giorno per acquistare Meme Kombat prima del lancio su Uniswap

Dopo la fine della prevendita, Meme Kombat è pronto a sbarcare sul mercato. Restano solo 24 ore per acquistare la criptovaluta a un prezzo scontato. Ecco come.

Il conto alla rovescia è già iniziato con il lancio ufficiale di Meme Kombat ormai alle porte. Conclusasi con grande successo la fase di prevendita, i mercati sono in fermento in attesa del lancio di questo rivoluzionario token. Non ci resta che un giorno per acquistare Meme Kombat a un prezzo speciale prima del lancio ufficiale. Ecco come approfittare di questa occasione unica, ma prima vediamo che cos’è Meme Kombat e cosa offre, per chi ancora non dovesse saperlo.

COMPRA MEME KOMBAT PRIMA DEL LISTING

Che cos’è Meme Kombat

Meme Kombat è un nuovo token basato su Ethereum che fonde la popolarità dei meme con l'emozione delle Battle Arena. La criptovaluta nativa del progetto è il Meme Kombat Token o $MK, verificato in modo indipendente da Coinsult, che crea un ecosistema vantaggioso per giocatori e investitori.

Il gioco utilizza la tecnologia IA per generare esiti di battaglie avvincenti e imprevedibili tra personaggi Meme. Inoltre, offre una funzione di scommesse dove i possessori dei token $MK possono scommettere sugli esiti e guadagnare più token.

Come funzionano le scommesse

• Scommesse Giocatore-contro-Giocatore (PvP): I giocatori scommettono l'uno contro l'altro, stabilendo le loro puntate e partecipando a confronti ad alto rischio.

• Scommesse Giocatore-contro-Gioco (PvGame): Gli utenti possono scommettere su eventi in-game utilizzando meccaniche di probabilità tradizionali per valutare rischio e ricompensa.

• Scommesse Dirette e Secondarie: Oltre a PvP e PvGame, i giocatori possono scommettere direttamente su esiti di battaglie specifiche o su altri elementi dinamici nel gioco.

Questo sistema di scommesse e le sequenze di battaglie generate dall'IA offrono un'esperienza di gioco unica e coinvolgente.

Meccaniche di staking

Le meccaniche di staking di Meme Kombat offrono agli utenti un reddito passivo tramite APY. Questo meccanismo ha una duplice funzione: premia gli investimenti a lungo termine nell'ecosistema di Meme Kombat e contribuisce a mitigare la volatilità di mercato incentivando gli utenti a mantenere i loro token.

Gli utenti bloccano i token $MK tramite il sito web della piattaforma dopo aver collegato in modo sicuro i loro portafogli crypto. È possibile assegnare alcuni dei token bloccati per scommettere nelle battaglie di Meme Kombat.

Inoltre, il 30% dell'offerta totale di $MK è riservato specificamente per lo staking e premi di combattimento. Ciò incoraggia gli utenti a bloccare i token, poiché possono guadagnare più $MK e altri vantaggi.

Tokenomica e roadmap di Meme Kombat

La tokenomica di Meme Kombat prevede un totale di 120 milioni di token $MK, distribuiti in modo strategico per creare un ecosistema stabile e in crescita. La fase di prevendita è terminata dopo aver raggiunto i 10 milioni di dollari. Tuttavia, ancora per poche ore, è possibile acquistare il token $MK al prezzo di 0,279 dollari.

Il 50% dei token è stato destinato alla prevendita, mentre il 30% è riservato per lo staking e premi di battaglia. Il restante 20% è suddiviso tra allocazione DEX e premi per la community. Dopo la prevendita, le funzionalità di staking sono state rese accessibili a tutti, con un meccanismo di ricompense sotto forma di APY.

La roadmap include il lancio della Stagione 1 di Meme Kombat, seguita da costanti aggiornamenti e coinvolgimento della community per una crescita sostenuta, con l'obiettivo di adattare le future stagioni in base al feedback, regolare la tokenomica ed esplorare nuovi formati di gioco e partnership.

Come comprare il token $MK

Per comprare i token Meme Kombat ($MK) in questa ultima fase prima del lancio ufficiale, segui questi semplici passaggi:

1. Ottieni un wallet crypto: Scarica e configura un portafoglio crypto sicuro come MetaMask o Trust Wallet. 2. Finanzia il tuo wallet: Assicurati che il tuo wallet contenga criptovalute come BNB, ETH o USDT per comprare il token $MK. 3. Visita il sito ufficiale: Accedi al sito web ufficiale di Meme Kombat. 4. Scegli il metodo di pagamento: Utilizza Ethereum (ETH o USDT) o Binance Smart Chain (BNB o USDT). 5. Collega il tuo wallet: Clicca su "Connect Wallet" per collegare il tuo wallet al sito. 6. Inserisci l'importo di acquisto: Specifica il numero di token $MK che desideri acquistare. 7. Conferma la transazione: Dopo aver inserito il numero desiderato di token $MK, conferma la transazione e attendi il completamento dell'operazione.

Per le ultime notizie, potete seguire il canale Telegram di Meme Kombat e il profilo della piattaforma su X (precedentemente Twitter).

