Vicina la quotazione per Circle, che emette la stablecoin USDC

Circle Internet Financial, la società fintech ed emittente della stablecoin USD coin, ha reso noto il suo passaggio a un'offerta pubblica iniziale (IPO). L'azienda ha rivelato di aver presentato in via confidenziale un modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Questo passo strategico di Circle arriva appena un giorno dopo che la SEC ha autorizzato 11 fondi negoziati in borsa bitcoin spot.

IPO di Circle Eyes, presenta documentazione riservata alla SEC dopo l'approvazione degli ETF Bitcoin

Fondata nell'ottobre 2013 da Jeremy Allaire e Sean Neville, Circle sta per essere quotata in Borsa. La società lo ha reso noto attraverso un recente comunicato stampa, annunciando la presentazione di un modulo riservato S-1 alla SEC. Al momento, i dettagli specifici riguardanti la quantità di azioni e il loro prezzo per la prossima offerta sono ancora allo studio.

"Si prevede che l'offerta pubblica iniziale avrà luogo dopo che la SEC avrà completato il suo processo di revisione, soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni", si legge nel comunicato.

Dalla sua fondazione, la società ha raccolto 950 milioni di dollari in finanziamenti da importanti investitori come Fidelity, Marshall Wace LLP e BlackRock. Le aspirazioni di Circle di diventare un'entità quotata in borsa sono di lunga data e l'azienda ha quasi raggiunto questo obiettivo attraverso una transazione di società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) nel 2021. Questo potenziale accordo, sostenuto da Bob Diamond di Barclays Capital, aveva un valore stimato di $ 4,5 miliardi. Tuttavia, l’accordo alla fine non è stato realizzato.

Circle, emittente della moneta usd coin (USDC) – la seconda stablecoin per capitalizzazione di mercato – gestisce attualmente 25,20 miliardi di USDC in circolazione. Negli ultimi 30 giorni, l’offerta di USDC ha registrato una crescita del 4,7%. Nonostante questa recente crescita, l’offerta complessiva di USDC si è notevolmente contratta nell’ultimo anno. La stablecoin ha subìto un significativo depegging nel marzo 2023, in coincidenza con il crollo della Silicon Valley Bank. Ora, Circle sta seguendo un percorso simile a Coinbase, che ha fatto il suo debutto pubblico il 14 aprile 2021, tramite una quotazione diretta sulla borsa Nasdaq.