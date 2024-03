Wall Street Memes Casino annuncia un airdrop da 1 milione di dollari

L'universo delle criptovalute non smette mai di sorprenderci, e questa volta è Wall Street Memes Casino a fare parlare di sé. In un’esplosione di gioia e fermento, il casinò ha annunciato un airdrop senza precedenti del valore di 1 milione di dollari in $WSM.

Questa entusiasmante notizia arriva in seguito a un evento epico in cui il 5% dell'offerta totale di $WSM è stato oggetto di burning, segnando un momento cruciale nella storia del token. Il casinò ha deciso di festeggiare questo traguardo senza precedenti, celebrando i 100 milioni di dollari scommessi sulla piattaforma.

L'annuncio dell'airdrop è un'opportunità unica per i giocatori attivi di Wall Street Memes Casino che possono così ottenere ricompense straordinarie. Questo gesto generoso dimostra l'impegno del casinò nel coinvolgere e gratificare la propria community.

Con questa iniziativa, Wall Street Memes Casino continua a dimostrare il suo ruolo di leader nell'ambito dei casinò crypto, offrendo esperienze di gioco coinvolgenti e vantaggi tangibili per i suoi giocatori, per esempio il bonus di benvenuto del 200%.

Vai su WSM Casino

$WSM si trasforma in un token deflazionistico

Il recente evento di burning del 5% dell'offerta di $WSM ha segnato un momento epocale nella trasformazione del token in un modello deflazionistico. Con l'obiettivo di introdurre la deflazione nella tokenomica di $WSM, l'evento ha visto la distruzione di 100 milioni di token, generando una crescente scarsità e aumentando il valore per gli attuali investitori.

Questo movimento strategico è stato accolto con entusiasmo dai mercati, evidenziando l'interesse degli investitori nell'asset e confermando il potenziale di $WSM come una delle principali criptovalute deflazionistiche.

Inoltre, con l'avvio di burning mensili ricorrenti per il Reddito Netto di Gioco (NGR) di Wall Street Memes Casino, il token continua a consolidare la sua posizione come uno dei protagonisti del settore delle criptovalute.

Analisi del prezzo di $WSM: può superare Dogecoin?

L'analisi del prezzo di $WSM indica una tendenza rialzista dopo l'evento di burning del 5% dell'offerta, con un notevole aumento del valore che ha attirato l'attenzione dei mercati. Attualmente scambiato a 0,011 dollari, $WSM ha registrato un guadagno del 38% negli ultimi 7 giorni, consolidando una crescita impressionante dal suo lancio ufficiale.

Questa performance supera di gran lunga quella di Dogecoin ($DOGE), con $WSM che si distingue come uno dei migliori performer nel settore delle meme coin. Nonostante $DOGE abbia registrato un aumento del 95% nell'ultima settimana, il rally di $WSM ha dimostrato di essere più consistente e sostenibile nel tempo.

L'interesse per $WSM è in costante aumento, con i mercati che rispondono positivamente all'implementazione di meccanismi deflazionistici e all'innovativa strategia del Wall Street Memes Casino. Con l'annuncio di un airdrop da 1 milione di dollari e l'offerta di un programma di referral allettante, il potenziale di crescita di $WSM sembra promettente. Se la tendenza attuale dovesse persistere, $WSM potrebbe benissimo superare Dogecoin nel prossimo futuro, consolidando la sua posizione come una delle principali criptovalute nel mercato delle meme coin.

In cosa consiste il programma referral?

Il programma referral del Wall Street Memes Casino offre agli utenti un'opportunità unica per guadagnare ricompense extra attraverso il coinvolgimento attivo della propria rete di contatti.

Con questa iniziativa, i partecipanti possono guadagnare una percentuale del Reddito Netto di Gioco (NGR) generato dai giocatori che si iscrivono alla piattaforma utilizzando il loro codice di riferimento. Attualmente, WSM Casino offre una generosa quota del 25% del NGR come ricompensa per i referral, rendendo l'opportunità ancora più allettante per i potenziali partecipanti.

Per partecipare al programma referral, gli utenti devono semplicemente condividere il proprio codice di riferimento con amici, familiari e follower tramite i social media, i gruppi di chat o altri canali di comunicazione. Una volta che i nuovi giocatori si iscrivono e iniziano a giocare sulla piattaforma utilizzando il codice di riferimento, il referente riceverà automaticamente la sua quota di ricompensa basata sul volume di gioco generato dai loro referral.

Questo programma offre un modo efficace per i giocatori esistenti del Wall Street Memes Casino per aumentare i loro guadagni e ampliare la propria rete di giocatori, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della comunità di giocatori del casinò.

Vai su WSM Casino