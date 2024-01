Il World Economic Forum di Davos e l’IA: i commenti dei dirigenti di Ripple e Circle

Aziende crypto in netta minoranza quest’anno a Davos rispetto ai rappresentanti del settore IA.

Le aziende tech presenti a Davos in occasione del WEF (World Economic Forum) che si sta tenendo in questi giorni sembrano essersi spostate verso l'intelligenza artificiale (IA) e lontano dalle criptovalute, stando a diverse segnalazioni di CNBC del 16 gennaio.

Dante Disparte, CSO della società di stablecoin Circle, ha dichiarato a CNBC:

"Oggi ci sono poche meno aziende crypto rispetto al passato. Sono tutte aziende che si servono dell'IA, il che è positivo... Ciò suggerisce che le criptovalute stanno diventando una tecnologia di sfondo... Potrei diventare un giocatore 'vintage'."

Anche Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ha commentato la straripante presenza di aziende IA rispetto a quelle crypto:

"Credo che ogni nuova tecnologia attraversi un ciclo di hype... Penso che l'IA sia anche una tecnologia destinata a rimanere, trasformativa in molti modi... ma non è esattamente chiaro quali siano i modelli di business e come si svilupperà."

Garlinghouse afferma che le criptovalute hanno superato la fase attuale di hype dell'IA, definendo ciò "una cosa molto positiva per l'industria delle criptovalute". Ha aggiunto di essere uno "spettatore, non un partecipante" nel settore dell'IA.

Bloomberg fa sapere che anche Coinbase ha partecipato all'evento attraverso il suo CSO, Alesia Haas. In un altro report di Bloomberg, Haas ha riconosciuto l'IA e il suo potenziale per migliorare il servizio clienti.

L’Intelligenza Artificiale protagonista a Davos

L'attenzione sull'IA dei partecipanti a Davos è a Davos, dove varie aziende occupavano spazi e esibivano slogan.

In un rapporto redatto con MacKenzie Sigalos, Kharpal di CNBC ha notato che Intel ha inserito slogan sull'IA sul suo edificio temporaneo. Un'immagine indicava che Intel utilizzava gli slogan "Promuovere il futuro dell'IA" e "IA ovunque" per quel contesto.

Kharpal ha anche evidenziato che Tata Consultancy Services ha utilizzato uno slogan che recitava "Il futuro è l'IA" e ha aggiunto che l'azienda di software Salesforce ha simili slogan sull'IA sulla sua proprietà. Infine, ha notato che Swisscom, la principale azienda di telecomunicazioni svizzera, ha marchiato il suo spazio evento come "AI House".

CNBC ha suggerito che il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha commentato positivamente la cooperazione globale sull'IA durante Davos. Reuters, nel frattempo, ha riportato l'apparizione di Sam Altman, CEO di OpenAI a Davos, e la sua proposta che lo sviluppo dell'IA necessiti di innovazioni per soddisfare le esigenze energetiche.