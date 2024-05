Quando si parla di armi non si parla soltanto delle armi da fuoco ma anche di altre. In generale in Italia è difficile avere il regolare porto d’armi e di conseguenza poterle tenere come proprietà.

Bisogna prima di tutto capire quali sono le armi che si possono tenere con il porto d’armi e quali sono invece quelle che si possono avere anche senza di esso, distinguendo anche tra armi da fuoco e armi bianche. Si passa poi alla rassegna di 3 armi che, se rispettano determinate caratteristiche, possono essere detenute senza il porto d’armi.

Come si distinguono le armi

Un’arma che per essere acquistata ha bisogno del porto d’armi viene definita arma propria ed è un oggetto che viene utilizzato per offendere una persona. Le armi sono divise innanzitutto in armi da fuoco e armi bianche. Le prime sono tutte quelle armi che funzionano con un meccanismo esplosivo come le pistole, i fucili e le carabine. Le armi bianche, invece, sono tutte quelle armi che possono ferire solo con una parte dell’oggetto, la sua offensività dipende quindi dal modo con cui la si utilizza. Esempi di quest’ultime sono i coltelli, le spade e gli archi.

Come ottenere il porto d’armi

Come è stato detto per tenere un’arma c’è bisogno del porto d’armi che ci permette di trasportare l’arma e utilizzarla dove è concesso, ma come si ottiene?

Bisogna sottolineare che esistono diversi tipi di porto d’armi:

il porto d’armi più facile da ottenere è il porto per il fucile per il tiro al volo (durata di 5 anni) che permette ai dilettanti di avvicinarsi al mondo delle armi con determinate attività il porto d’armi da caccia che permette di utilizzare le armi in determinate aree dove è possibile cacciare il nulla osta per l’acquisto e la detenzione di armi personali (chiamato generalmente porto d’armi) che ne permette la custodia personale

Per l’ultimo bisogna effettuare una richiesta in questura a cui seguiranno delle valutazioni sul soggetto per valutare la concessione del porto d’armi o meno.

Ecco 3 armi che si possono avere senza porto d’armi

Oltre alle armi già citate, alcune possono essere detenute e acquistate anche senza porto d’armi, al patto che seguano determinate direttive e che vengano utilizzate soltanto per legittima difesa e mai per offendere e ferire.

Spray e pistola al peperoncino

La prima arma che si può acquistare liberamente è lo spray urticante. Per lo spray al peperoncino non ci sono limiti di vendita, a patto che la bomboletta sia di capacità inferiore o pari a 20 ml.

In una forma diversa dallo spray esiste anche la pistola al peperoncino, più efficace della bomboletta. In particolare, la pistola urticante permette di evitare che le condizioni esterne possano far muovere lo spray verso chi lo usa per difendersi. È il caso, ad esempio, del vento che soffia forte, o della pioggia. Pistola ad aria compressa

Altre armi a libera vendita sono quelle ad aria compressa. Possono essere acquistate da chiunque abbia diciotto anni, ma possono sviluppare al massimo un’energia cinetica di 7,5 joule. Se l’acquisto di queste armi è permesso a tutti i maggiorenni, le pistole ad aria compressa non possono essere portate fuori casa. Inoltre vige un divieto assoluto di trasporto e detenzione dell’arma nelle riunioni pubbliche. Dissuasore elettrico

Infine abbiamo il dissuasore elettrico. Questo strumento offensivo è un’arma alimentata a batterie che può emettere scariche elettriche tali da indebolire l’aggressore. Anche in questo caso non è possibile tenerlo con sé per le strade pubbliche.

Inoltre, il dissuasore elettrico non deve essere scambiato col taser. Il taser, chiamato pure “Storditore elettrico“, è una vera e propria pistola elettrica, che viene classificata come arma propria. In quanto tale, necessita del porto d’armi per essere utilizzata.