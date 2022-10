La legge introduce una nuova sanzione di 30.000 euro di multa per chi, essendo alla guida, non esibisce questo documento. Ecco cosa bisogna avere sempre con sé.

Il Codice della strada subisce continue modifiche e per questo bisogna prestare attenzione a tutte le possibili sanzioni previste. C’è una situazione tipica che potrebbe mettere in seria difficoltà chi guida, soprattutto nel caso in cui non esibiscono uno specifico documento, con sanzioni salatissime fino a 30.000 euro.

Vediamo di cosa si tratta e in che modo si può gestire la situazione.

I documenti da avere alla guida, tutte le regole

L’obiettivo principale del Codice della strada è di attuare un procedimento che sia in grado di tutelare la sicurezza di chiunque si trovi a percorrere la strada. Inoltre, lo Stato vuole assicurarsi che nessuno assuma dei comportamenti scorretti. È molto importante, infatti, che ogni autista che guida lo faccia con cognizione e conoscenza approfondita delle regole.

La condotta da seguire ha una funzione di rilievo visto che si rischiano sanzioni severe e multe piuttosto salate. Benché guidare potrebbe apparire, agli occhi di qualcuno, un’azione semplice, in realtà si possono incrociare durante il percorso persone che non riescono a muoversi nel modo più opportuno. Potrebbe essere il caso di una persona anziana che, avendo riflessi più lenti, esiti più volte ad attraversare la strada per poi attraversarla proprio nel momento in cui sta sopraggiungendo una macchina. La prudenza e la prevenzione di un buon autista sta proprio nel cercare di evitare, per quanto possibile, situazioni di questo tipo che potrebbero trasformarsi in un dramma. È importante anche perché si potrebbe incorrere in sanzioni e multe severe.

È poi indicato non guidare in stato di ebbrezza anche se le infrazioni che si possono commettere sono svariate e molte, stando al codice stradale, possono portare alla sospensione della patente oppure al ritiro della vettura.

Quali documenti bisogna esibire al posto di blocco

Nel caso in cui un agente ferma un’automobilista al posto di blocco, questo avrà l’obbligo di mostrare la patente – il libretto e i documenti se vengono esplicitamente richiesti. È molto grave, infatti, che chi guida circoli senza patente (è ancora peggio guidare senza avere ancora sostenuto l’esame che autorizza alla conduzione di un veicolo) perché ogni cittadino ha l’obbligo di mostrare l’attestazione di idoneità ad ogni controllo.

Nel momento in cui non si potrà esibire la patente, perché non si ha con sé, allora verrà applicata una multa che può variare dai 42 a oltre 170 euro.

Cosa succede se l’autista sottoposto a controllo non è patentato

Qualora, invece, il soggetto in questione non sia patentato, allora la sanzione potrà variare dai 5.000 euro fino a 30.000 euro con conseguente fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Ovviamente, in caso di guida con aggravante si avrà anche il sequestro diretto del mezzo per 2 anni consecutivi, quindi ti ritrovi senza patente con questo comportamento e non c'è modo di evitare la multa. Dunque il consiglio è quello di tenere sempre con sé la patente. Guidare senza, come abbiamo appena visto, mette in atto un effetto domino alquanto gravoso.

La sicurezza in strada è il primo fattore da prendere in considerazione, proprio per questa ragione bisogna guidare solo dopo aver imparato pratica e teoria, durante un opportuno corso con un istruttore professionista, a tempo debito.