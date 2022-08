Adottare un animale, oltre ad essere vantaggioso, è soprattutto un gesto di amore, in quanto si salva una vita. Avere un animale domestico, quando si hanno spazi molto grandi e all’aria aperta, ha diversi lati positivi. Il primo fra tutti è la compagnia che il piccolo a quattro zampe regala.

Nelle famiglie con figli, un animale domestico è pura gioia per i bambini. Un cane o un gatto donano compagnia ad una persona anziana, soprattutto quando è sola. Adottando un animale, non solo si salva la sua vita, ma, molto spesso, si salva anche la propria.

Però, l’amore incondizionato verso il nuovo amico, purtroppo in non pochi casi svanisce quando, per esempio, si parte per andare in vacanza. Non si ha un posto dove lasciarlo, parenti o amici che possano prendersi cura di lui. Non lo si può portare in vacanza. Cosa si fa, allora? Lo si abbandona, spezzando freddamente il legame che si era creato, mettendo la sua vita in pericolo.

Non si tratta solo di un gesto etico assolutamente da condannare, ma l’abbandono di un cane o di un gatto costituisce reato per legge. Cosa si rischia? Chi abbandona un animale domestico oppure lo detiene in condizioni che vanno contro la sua natura, non solo rischia sanzioni, ma anche la reclusione.

Analizziamo cosa prevede la legge!

Che succede a chi abbandona un cane o gatto

Soprattutto durante il periodo estivo, quando si parte per lunghe vacanze lontano da casa, alcune famiglie non sanno dove lasciare il proprio animale domestico. Non hanno parenti disposti a prendersene cura o non possono portarlo in vacanza, per un motivo o per un altro.

E allora l’unica soluzione che sembra, apparentemente, la più semplice a zero pensieri è quella di abbandonarli. Un simile gesto, però, non ammette nessuna valida giustificazione. Ogni anno vengono abbandonati tantissimi animali. Si tratta non solo di un gesto assolutamente condannabile dal punto di vista etico, in quanto si abbandona - o meglio - si getta via come un mobile vecchio un animale, ma si tratta anche di un gesto condannabile per legge.

Le campagne di sensibilizzazione, i numerosi appelli fatti, spesso non servono a molto, in quanto ogni anno, soprattutto durante i mesi estivi, gli animali abbandonati sono ancora oggi tantissimi. Il rischio che corrono è sempre molto alto: oltre a morire di fame, di sete o ammalarsi, spesso e volentieri finiscono ad essere vittima di incidenti stradali.

Abbandonare gli animali domestici costituisce reato, ma anche affidarli alle cure di persone non adatte a svolgere al meglio questo compito. Infatti, secondo la legge - che andremo ad analizzare successivamente - anche chi tiene un animale in condizioni che non sono compatibili con la sua natura commette reato.

Costringere un animale a vivere contro la propria natura, sottoporre lo stesso a gravi sofferenze, per esempio, quando si fa vivere un cane in uno spazio piccolo e angusto, senza farlo uscire mai, oppure non occupandosi di lui e lasciarlo in balia di se stesso, mal nutrito e non idratato; o, ancora, quando non si provvede alla sua igiene e salute. Anche queste condotte vengono considerate reato di abbandono. Infine, ovviamente, quando gli vengono inflitte gravi sofferenze.

L'abbandono di animali è reato, ecco le sanzioni

Come abbiamo già detto, chi abbandona un animale oppure non gli fornisce le cure necessarie detenendolo in condizioni non compatibili con la sua natura, rischia di incorrere in sanzioni pesanti e anche la reclusione.

Insomma, abbandonare un animale è reato! A disciplinarlo, è l’articolo n. 727 del Codice penale:

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.

Si legge, inoltre:

“Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

La legge, quindi, tutela gli animali domestici in tutto e per tutto. È prevista non solo la sanzione economica che può arrivare fino a 10.000 euro, ma anche l’arresto.

Pertanto, è bene pensarci molto bene prima di compiere un’azione simile: da una parte si richiama sempre al buon senso e all’amore verso il proprio compagno a quattro zampe, dall’altra anche al rispetto verso la legge. Anche la Cassazione si è spesso pronunciata sull’argomento.

Non si tratta, quindi, solo e unicamente della responsabilità del padrone dell’animale, ma anche di chi ne ha la custodia (per esempio, quando si lascia il cane, il gatto o altri animali come serpenti, tartarughe, uccelli ad un amico o un parente). C'è, però, una valida soluzione: in questi casi, infatti, sarebbe meglio affidarli ad apposite strutture con personale qualificato e competente, che si prendono cura degli animali.

Cosa bisogna fare quando si assiste a un caso di abbandono? È importante chiamare subito le autorità e denunciare l’accaduto e, se possibile, mettere in sicurezza l'animale.