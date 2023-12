Come si chiede l'accesso agli atti di condominio: procedura e documenti consultabili

Tutti i condomini hanno il diritto e il dovere di accesso alla documentazione del condominio, previa richiesta e appuntamento. L'amministratore, da parte sua, non può vietare l'accesso agli atti. Come si chiede?

Gli atti del condominio sono una serie di documenti che riguardano la situazione economia del condominio e quella edilizia, per una corposa documentazione che comprende varie tipologie di incartamenti.

Tutti i condomini hanno il diritto e il dovere di accesso alla documentazione del condominio e l’amministratore di condominio non può vietare di consultarla, giustificandosi con il solo fatto che il contenuto di essa è già noto o con qualunque altra scusa.

Infatti, la Legge di riforma del condominio n. 220/2012 ha sancito il pieno diritto dei condomini di visionare la documentazione.

Come richiedere l’accesso agli atti? Nel testo forniremo tutti i chiarimenti necessari.

Quali sono i documenti di un condominio

Nella sua definizione generale, per documento si intende ogni rappresentanza grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e qualunque altro tipo. Alcuni documenti non sono liberamente accessibili da chiunque, per via del loro contenuto come, per esempio, le immagini di videosorveglianza; altri, contengono dati sensibili che possono essere visionati sono dietro specifica autorizzazione.

E i documenti condominiali? Si tratta di una vasta gamma che comprende diversi atti e incartamenti, di due tipologie: quelli che riguardano la situazione economica del condominio e quelli inerenti all’aspetto edilizio.

Nella prima tipologia vi rientrano:

• Registro di contabilità;

• Verbali, anche di nomine e revoche;

• Regolamento condominiale;

• Tabelle millesimali;

• Preventivi e corrispondenze;

• Rapporti e contratti con i fornitori;

• Estratti conto;

• Bilanci;

• Fatture e bollette.

Nella seconda tipologia, invece, vi rientrano tutti gli interventi realizzati sull’edificio, come:

• Titoli edilizi;

• Pareri e autorizzazioni comunali;

• Relazioni tecniche;

• Tavole progettuali.

Tutti i documenti condominiali sono accessibili ai condomini, in quanto elementi rappresentativi di fatti e di circostanze d’interesse condominiale ai fini della gestione dell’edificio.

Come si richiedono i documenti condominiali

In base alla riforma del condominio, l’amministratore è tenuto a comunicare i giorni e le ore in cui i condomini possono prendere gratuitamente visione degli atti di condominio. Inoltre, previo pagamento della spesa, i condomini possono ottenere copia della documentazione condominiale da lui firmata.

L’importanza dell’accesso e della conoscenza degli atti viene reso evidente anche e soprattutto nelle ipotesi di convocazioni per l’assunzione di decisioni assembleari. Il condomino che voglia prendere visione della documentazione condominiale deve rivolgersi all’amministratore, con una richiesta specifica e puntuale, previo appuntamento.

L’amministratore di condominio, da parte sua, deve permettere ai condomini che ne fanno richiesta di prendere visione ed estrarne copia a loro spese della documentazione contabile. Precisiamo che solo in caso di richiesta di copie, l’amministratore potrà richiedere il pagamento delle spese sostenute per le fotocopie.

Nella maggior parte dei casi, gli atti potranno essere siglati con il timbro del condominio per garantirne la conformità all’originale.

C’è solo un caso in cui non è possibile l’accesso agli atti, ovvero quando diventa un espediente per intralciare o ritardare l’attività dell’amministrazione condominiale oppure nel caso in cui lo stesso è dettato da futili o inesistenti motivi, contrari alla correttezza.

Quali documenti si possono chiedere all’amministratore di condominio

Non ci resta che chiarire quali sono i documenti che si possono chiedere all’amministratore di condominio. Tutto ciò che ha a che fare con la gestione condominiale rientra nel diritto di accesso.

Quindi, i documenti ai quali si può chiedere l’accesso o la copia degli stessi sono i seguenti:

• Il registro dei verbali assembleari;

• Il registro dell’anagrafe condominiale, contenente tutti i nomi dei condomini e i relativi dati (codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza), i riferimenti delle singole unità immobiliari che fanno parte dello stabile e i diritti sulle stesse, come quello di proprietà, di abitazione, di uso o usufrutto, oltre che l’eventuale esistenza di un contratto di locazione;

• Il registro di contabilità, costituito dai bilanci preventivi e consuntivi e dello stato di riparto;

• Documentazione giustificativa ai rendiconti, come quelli che giustificano le spese, le fatture, i preventivi e così via.

Oltre ai suddetti, ci sono anche altri documenti riguardanti la gestione condominiale che possono essere oggetto dell’istanza di accesso dei condomini.

Quali sono? I principali e più importanti sono quelli di seguito elencati:

• Documenti riguardanti gli impianti comuni, come il riscaldamento centralizzat, l’ascensore, l’autoclave;

• Documenti relativi alla sicurezza degli impianti;

• Documenti tecnico-amministrativi;

• Documenti relativi all’assicurazione;

• Regolamento condominiale;

• Ove presente, documentazione relativa all’assunzione del portiere;

• Documentazione giudiziaria che riguarda lo stabile.

