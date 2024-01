Affitto casa, quanti metri quadrati servono per ogni posto letto: calcolo e requisiti

Cosa prevede la legge su quante persone è possibile ospitare nel proprio appartamento? Ecco quanti metri quadrati servono per affittare casa.

Boom di affitti brevi tra privati, che mettono a disposizione la seconda casa o un altro immobile di proprietà, per accogliere studenti universitari o turisti di passaggio.

Il modello di business si può replicare però anche se si possiede un appartamento nei pressi di un polo ospedaliero oppure in città brulicanti di eventi, fiere o mete di viaggio per uomini di affari.

Il problema però, soprattutto per monolocali e bilocali, é: come calcolare se si tratta di una stanza singola o doppia? Anche se sembra stretta, l’importante è stare in regola.

Quanti m2 per persona

Come capire quante persone è possibile ospitare nel proprio micro appartamento?

Per rispondere a questa domanda, facciamo riferimento alle informazioni pubblicate da Sergio Lombardi, Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, proprio in merito a questo argomento.

Iniziamo con lo specificare che i metri quadri per ogni persona non sono identici.

Cosa significa? Che se, poniamo il caso, per una persona occorrono almeno 10 mq di spazio abitabile, non vuol dire che per due persone bisogna raddoppiare necessariamente questo spazio e averne quindi almeno 20 a disposizione.

Infatti, ciò è confermato dal regolamento comunale di tutte le città d’Italia che prevede che per una persona singola, lo spazio minimo vitale è di 9 mq mentre per una stanza doppia ne occorrono almeno 14 (e non 18 dunque).

Cosa implica il rispetto di questa norma? Ad esempio, se si ha a disposizione una camera da letto di 3 metri per 4 metri (quindi 12 mq), anche se si riesce a inserire un letto matrimoniale, non significa assolutamente che si possa affittare quella stanza a una coppia ma deve rimanere a uso singolo.

Neppure la soluzione del pouf letto (il famoso “cubo” che diventa una brandina) va bene. Se ad esempio, nella stanza di 12 metri quadrati si sistema un letto singolo, non si può affittare a due persone, offrendo come sistemazione per dormire la poltrona letto da aprire all’occorrenza.

Più articolata la normativa (spesso assente) riguardante i letti a castello. Il riferimento principale prevede 1 mq o 3 metri cubi aggiuntivi ma è bene consultare la legge regionale in merito.

Ecco quanto rende affittare una casa oggi, al netto delle tasse.

Quanti metri quadrati deve essere una casa

Precisato dunque che, per ogni componente aggiuntivo dopo il primo, i metri quadrati necessari per ospitarlo diminuiscono, allarghiamo lo sguardo sull’intero appartamento.

Perché infatti, fino a questo momento, abbiamo fatto riferimento soltanto alle camere da letto.

Ecco, prestiamo dovuta attenzione a cosa dice la legge. Un monolocale, per offrire due posti letto, deve avere una superficie minima complessiva di almeno 38 mq.

Cosa significa? Che anche se c’è una camera di 14 mq a disposizione (quindi come previsto dalla legge per due persone) deve avere almeno altri 24 mq di spazio, altrimenti non si può affittare.

C’è di più: al di sotto di 28 mq non si può affittare neppure per una sola persona.

Questo è un punto essenziale a cui stare attenti perché purtroppo molte persone non lo sanno, acquistano locali da 25 mq perché il prezzo è basso (un affarone) ma senza rendersi conto che non è neppure abitabile, secondo la legge.

E spesso, si lasciano convincere a procedere con la compravendita perché i venditori (tutt’altro che in buona fede) affermano che nella metratura rientrano anche i metri quadri del bagno o del muro perimetrale.

Non è assolutamente così: deve trattarsi di metri quadri “puliti” e calpestabili, al netto dei servizi (e dell’ingresso).

Infine, è bene sapere che praticamente la quasi totalità dei soppalchi in questi micro appartamenti è abusiva. Quindi, oltre a essere passibili di sanzioni, rappresentano un ostacolo in fase di compravendita, perché praticamente impossibili da sanare.

Affitto casa, quanti metri quadrati servono

Ecco per concludere, una panoramica dei metri quadrati necessari per affittare una casa, che si tratti di una singola persona, di una coppia o di una famiglia di quattro persone.

Per quanto riguarda la superficie minima delle abitazioni, normativa e requisiti - Rev. 00 2021, per poter affittare un bilocale a 2 persone, la superficie minima deve essere di 38 mq, così distribuiti, a meno che non si tratti di una monostanza:

• 14 metri quadrati per la stanza da letto

• 14 metri quadrati per il soggiorno

• 10 metri quadrati per i servizi.

Il minimo invece per 3 persone è di 42 mq e per 4 persone di 56 mq. Man mano che il numero di persone aumenta, bisogna calcolare sempre 10 mq in più almeno.

Spesso, avere a disposizione un monolocale (monostanza) è una soluzione più pratica rispetto al bilocale con due camere piccole. Infatti, ipotizzando il minimo abitabile per 2 persone, bisogna per forza avere due ambienti da 14 mq l’uno.

Invece si può optare per un unico ambiente, avendo anche a disposizione il bagno e un piccolo disimpegno di 3-4 mq.

