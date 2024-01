Casa in affitto: chi deve pagare l’antenna condominiale? Ecco cosa dice la legge

Chi è tenuto a pagare le spese per l’antenna condominiale? Ecco cosa dice la legge sulle case in affitto e la divisione delle spese tra inquilino e proprietario.

Capita spesso che chi vive in una casa con un contratto di affitto non sia davvero a conoscenza delle regole in merito alla divisione delle spese condominiali.

A questo proposito, è importante sapere chi è tenuto al pagamento delle spese, in quanto in alcuni casi la spesa spetta al proprietario della casa, mentre in altri, la spesa deve essere sostenuta da parte dell’inquilino.

Tra le diverse spese che potrebbero essere sostenute nei casi di una casa in affitto in condominio, c’è quella legata al pagamento dell’antenna condominiale.

Vediamo, quindi, come devono essere divisi i costi di manutenzione e di sostituzione dell’antenna centralizzata, nei casi di casa in affitto.

Chi paga l’antenna

Potrebbero verificarsi situazioni in cui l’antenna del televisore non risulti più funzionante e che quindi emerga la necessità di sostenere una spesa per la manutenzione o addirittura la sostituzione dell’antenna.

Cosa fare, quindi, quando si tratta di una casa in affitto situata in un condominio?

Per rispondere a questo quesito, è importante innanzitutto fare una distinzione. Infatti, l’antenna che permette di ricevere il segnale per vedere la televisione, nei casi di condomini, potrebbe essere di due tipologie. Da un lato, l’antenna privata e dall’altro quella comune.

Nella prima casistica, la spesa dell’eventuale sostituzione o manutenzione dell’antenna privata deve essere sostenuta necessariamente dai singoli proprietari. Questo avviene in quanto si tratta di un bene di proprietà esclusiva che non riguarda quindi gli altri condomini.

Se, invece, l’antenna è condominiale, bisogna distinguere altre due topologie di spese legate all’antenna comune. Una prima ipotesi è che siano spese di manutenzione, riparazione e sostituzione.

In questo caso, tutti i condomini sono tenuti a pagare, inclusi anche coloro che non risultano essere in possesso in quel momento di un televisore.

Mentre, se si tratta di spese d’uso legata all’antenna comune, in questo caso i condomini che non hanno un apparecchio televisivo, non sono tenuti a dover sostenere tale spesa.

Casa in affitto: chi paga per l’antenna

Ora che abbiamo visto i diversi casi in cui potrebbe essere necessario per chi vive in condominio di dover sostenere delle spese destinate alla manutenzione e alla riparazione di un’antenna condominiale, vediamo cosa succede nei casi di una casa in affitto.

A questo proposito, bisogna fare una differenziazione in base al tipo di spesa che deve essere eseguita. Infatti, gli interventi per l’antenna centralizzata, possono distinguersi in due tipi, ovvero:

• spese per l’installazione;

• spese per la riparazione.

Se le spese riguardano l’installazione, l’ammodernamento così come anche la sostituzione dell’impianto centralizzato dell’antenna, allora in questo caso, a dover sostenere la spesa sarà il proprietario dell’abitazione e non l’inquilino che vi abita con un contratto di affitto.

Mentre, nei casi in cui le spese riguardano una riparazione, in questo caso saranno a carico degli inquilini della casa, in quanto si tratta di spese correlate all’utilizzo che viene fatto dell’impianto stesso.

