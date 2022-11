Alessandro Egger è un giovane modello di origine italo-serbo. Conosciuto per aver ricoperto il ruolo del bambino della pubblicità delle “barrette Kinder”, Alessandro nella crescita si è fatto strada nel mondo della moda. Tra le collaborazioni più importanti emergono le note aziende di Versace e quella di Dolce & Gabbana. Ad oggi Alessandro spicca tra i concorrenti del programma di rai 1 Ballando con le stelle.

Chi è Alessandro Egger il concorrente di Ballando con le stelle

Alessandro Egger nasce nella città di Belgrado, in Serbia, il 6 settembre 1991. A soli 6 anni la sua famiglia si è trasferita in Italia, nella città di Como, dove il trentenne ha vissuto fino a prima del trasferimento a Londra. Successivamente è rientrato in Italia, stabilendosi a Milano, dove ha deciso di intraprendere la carriera di modello.

All’età di 13 anni, Alessandro fa il suo primo esordio come volto promozionale delle barrette kinder. È proprio in quell’occasione che conquista la celebrità. Il giovane ha preso parte, in qualità di attore, alla fiction di Un medico in famiglia, a Shades of Truth e a The Band. Inoltre ha partecipato con sua madre, nel 2017, alla trasmissione di Pechino Express.

Come è iniziata la carriera di Alessandro Egger

Come abbiamo già svelato Alessandro Egger ha iniziato la sua carriera come volto pubblicitario della Kinder. Grazie alla fama acquisita il giovane ha potuto intraprendere la strada di una possibile carriera televisiva lanciandosi in contemporanea nel mondo della moda. Inoltre, nel 2021, ha preso parte al film House of Gucci con protagonisti Adam Driver e Lady Gaga.

Alessandro ha realizzato anche alcuni video molto apprezzati dai suoi follower. In questi video, divenuti virali, il trentenne si mostra nella sua versione femminile con il personaggio denominato la drag queen Alessandra. Una scelta fortemente provocatoria e probabilmente rivolta a coloro che guardano alla diversità come se fosse una minaccia. Solo sul suo profilo Instagram si contano circa 120mila seguaci.

Chi è la fidanzata di Alessandro Egger

Alessandro Egger è fidanzato con Madalina Doroftei da circa 10 anni. Si tratta di una modella di origine albanese. La ragazza ha svelato, in un’intervista rilasciata a Megazine Wonder You, che Alessandro l’ha conquistata con il suo romanticismo:

“Fa spesso pazzie per me. Pensa che è venuto a trovarmi in un posto poco noto. Ricordo che ha fatto tremila sapendo che poteva trascorrere con me solo qualche ora.”

I due hanno stabilito delle regole che gli consentono di essere professionali sul lavoro: pertanto a lavoro Alessandro e Madalina non si atteggiano come fidanzatini. Inoltre, insieme hanno deciso di fondare un’azienda che gli permetta di mettersi in gioco e, oltretutto, di dare valore alla laurea in ingegneria acquisita con sacrificio da Madalina

Quali sono gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2022

Alessandro Egger compare tra i concorrenti di Ballando con le stelle nell’edizione del 2022 condotta da Milly Carlucci. Tra gli sfidanti compaiono altri 13 nomi:

Paola Barale

Ema Stockholma

Luisella Costamagna

Marta Flavi

Lorenzo Biagiarelli

Giampiero Mughini

Rosanna Banfi

Iva Zanicchi

Dario Cassini

Alex di Giorgio

Gabriel Garko

Enrico Montesano

Alessandro Egger sta facendo un percorso di rilievo a Ballando con le stelle, dove ha sfiorato il podio già alla seconda puntata. Nel corso delle puntate andate in onda il giovane si è generalmente classificato tra il quarto e l’ottavo posto.