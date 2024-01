Spettano comunque gli alimenti al figlio che lavora? Ecco criteri, diritti e doveri

Nel contesto del diritto di famiglia, il sostegno economico dei genitori ai figli è un argomento delicato e complesso, specialmente quando si tratta di figli adulti che lavorano o sono alla ricerca di un'occupazione. Cosa dicono le normative e le decisioni giurisprudenziali che delineano i criteri per il mantenimento in questi casi?

Figlio con lavoro precario o in apprendistato: ha diritto al mantenimento?

La questione del mantenimento per un figlio con un lavoro precario è particolarmente delicata. Secondo la Cassazione, il mantenimento è dovuto se il lavoro è di breve durata e non garantisce un reddito stabile, come nel caso di contratti stagionali. Tuttavia, se il figlio percepisce una retribuzione adeguata e ha prospettive lavorative stabili, si considera economicamente autonomo e non ha diritto al mantenimento.

Un contratto di apprendistato, invece, di solito non rende economicamente autonomo il figlio, a meno che la retribuzione non sia sufficiente per garantirne l'autosufficienza. La situazione può variare in base alle circostanze specifiche del contratto e alla retribuzione corrisposta.

Come funziona in caso di disoccupazione

I genitori sono obbligati a fornire sostegno finanziario al figlio disoccupato, ma solo se quest'ultimo dimostra attivamente di essere alla ricerca di un'occupazione. Questa dimostrazione è fondamentale per stabilire il diritto al mantenimento. Per ottenere tale supporto, il figlio deve fornire prove tangibili del suo impegno nella ricerca di lavoro.

Queste possono includere la partecipazione a concorsi pubblici, l'iscrizione in liste di collocamento professionale, la frequenza a corsi di formazione specifica o post-scolastica per migliorare le proprie competenze e aumentare le opportunità di impiego.

Altre forme di prova possono essere le candidature inviate a offerte di lavoro, la partecipazione a colloqui o l'attiva collaborazione con agenzie per il lavoro. Tutto ciò serve a dimostrare che il figlio non si stia limitando a un atteggiamento passivo, ma stia compiendo sforzi concreti per raggiungere l'autonomia economica, condizione essenziale per la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.

Quando un genitore può smettere di dare il mantenimento

La Cassazione ha chiarito che il diritto al mantenimento cessa comunque al raggiungimento dei 30-35 anni, a seconda del percorso di studi intrapreso dal figlio. Dopo questa età, si presume che lo stato di inoccupazione sia dovuto a scelte personali e il figlio è tenuto ad adattarsi alle opportunità di lavoro disponibili.

Secondo la sentenza 9415/17 della Cassazione, i figli inabili al lavoro a causa di gravi disabilità hanno sempre diritto agli alimenti. Questo diritto è legato alla dimostrazione di un effettivo stato di bisogno e all'impossibilità di lavorare per incapacità fisica o psicologica.

Un figlio che perde il lavoro non ha automaticamente diritto al mantenimento dai genitori. La giurisprudenza sostiene che, una volta raggiunta l'autonomia economica, anche se per breve tempo, il diritto agli alimenti cessa definitivamente.

La normativa sugli alimenti per i figli che lavorano o sono in cerca di occupazione è complessa e soggetta a numerosi fattori. Le famiglie devono comprendere i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per navigare correttamente in queste acque spesso turbolente.

La responsabilità dei genitori e l'autonomia dei figli devono essere bilanciate con attenzione, considerando le circostanze individuali e i bisogni specifici. Questo articolo fornisce un quadro generale delle norme vigenti, ma è sempre consigliabile consultare un esperto legale per situazioni specifiche.