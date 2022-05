Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare emessa dal giudice in attesa di accertare un reato. Ecco come funzionano e che prevede la legge in merito alle visite e all'utilizzo del cellulare.

Gli arresti domiciliari sono una particolare procedura di tipo cautelare e coercitiva; viene disposta dal giudice nei cofronti di determinati soggetti indagati su cui gravano dei forti indizi di colpevolezza e di cui si teme la fuga.

Durante questo periodo, l'indagato non può muoversi dalla sua dimora ed è tenuto a rispettare alcune regole tassativamente previste dalla legge, se non lo fa rischia la reclusione.

Oltre alle regole, un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la durata degli arresti domiciliari, che può essere diversa a seconda dei casi e a seconda della gravità dei fatti commessi. Vediamo tutti i dettagli di questa materia.

Che cosa sono e quando servono gli arresti domiciliari

Tutte le informazioni che riguardano questa specifica misura cautelare sono elencate all'interno dell'articolo 284 del Codice di Procedura Penale, il quale è intitolato, per l'appunto, "Arresti domiciliari" che, al primo comma, prevede espressamente:

"Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta."

In sostanza, questa procedura coercitiva viene disposta dal giudice sul soggetto indagato, per impedire a quest'ultimo di aggravare la sua posizione, ma, soprattutto, di tutelare il soggetto passivo di questa specifica situazione.

Perciò, il giudice prevede che gli arresti domiciliari vengano scontati dal presunto colpevole, presso la propria abitazione, o il luogo di dimora prescelto oppure presso la casa di cura nella quale si trova, in modo da prevenire che il soggetto indagato possa:

inquinare le prove che sono presenti a suo carico e che lo fanno, perlomeno, sembrare colpevole di aver commesso il fatto illecito;

continuare a delinquere e, dunque, proseguire nel commettere le proprie condotte illecite, probabilmente, andando a sottovalutare quello che sarebbe stato il giudizio del tribunale, nel caso in cui il giudice lo avesse scagionato e, quindi, non avesse posto sui di lui questa misura coercitiva;

decidere di scappare e, dunque, commettere un illecito che gli consentirebbe di dover scontare una maggiore pena.

Dove si scontano

Per venire a conoscenza di qual è il luogo nel quale il soggetto indagato debba scontare il proprio periodo di tempo nel quale risulta essere sotto gli arresti domiciliari, dobbiamo prendere in considerazione l'articolo 284 del Codice di Procedura Penale, in particolare le informazioni che sono contenute nei commi 1 bis e 1 ter. Nello specifico, il comma 1 bis dell'art 284 ccp prevede, in maniera esplicita, che:

"Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato."

Mentre, il comma 1 ter dell'art. 284 ccp, invece, prevede espressamente che:

"La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente."

In sostanza, da quanto viene disposto all'interno di questi due commi relativi al suddetto articolo del Codice di Procedura Penale, possiamo dedurre e convenire che, questa misura cautelare coercitiva viene disposta dal giudice sul presunto colpevole, presso i seguenti luoghi:

presso l'abitazione appartenente al soggetto indagato;

presso il luogo di dimora che viene selezionato per far scontare gli arresti al presunto colpevole, come ad esempio la casa dei suoi genitori, i quali si propongono per fare in modo che il proprio figlio non debba scontare questo periodo di coercizione all'interno di un carcere, solamente perché non dispone di una propria abitazione che possa garantirgli di scontare tutta la procedura che viene posta nei suoi confronti dal giudice;

presso il luogo di cura nel quale si trova il soggetto indagato, in modo che quest'ultimo possa continuare a proseguire il processo di cura che sta intraprendendo, per esempio presso un ospedale oppure presso una casa di cura.

Inoltre, come abbiamo avuto modo di vedere, il giudice effettuerà la sua scelta in modo da tutelare, per prima cosa, gli interessi del soggetto passivo, il quale, dunque, ha subito l'illecito penale che è stato commesso dal presunto colpevole.

Se, però, l'abitazione o la dimora che vengono segnalate dal soggetto indagato come luogo nel quale poter passare il periodo relativo agli arresti domiciliari, dovessero risultare immobili occupati in maniera abusiva, allora il giudice non sarebbe legittimato a consentire che questo accada, ma provvederà a stabilire la pena della reclusione nei confronti del presunto colpevole.

Come funzionano: ecco le regole

L'indagato nei confronti del quale è stata disposta questa procedura cautelare coercitiva dovrà attenersi a queste semplici e specifiche regole:

il presunto colpevole non potrà uscire al di fuori della propria abitazione, del luogo di dimora prestabilito oppure dell'ospedale o della casa di cura presso la quale si trova;

il presunto colpevole non potrà circolare nemmeno all'interno degli spazi comuni relativi al condominio presso il quale si trova l'immobile nel quale deve rimanere;

il presunto colpevole non potrà circolare all'interno dei cortili adiacenti al proprio immobile;

il presunto colpevole non potrà circolare all'interno dei giardini adiacenti al proprio immobile;

il presunto colpevole non potrà comunicare di persona con qualsiasi altro soggetto;

il presunto colpevole non potrà mettersi in contatto con nessun altro soggetto, utilizzando qualsiasi strumento di comunicazione, come ad esempio il telefono, lo smartphone, i social network, le applicazioni di messaggistica istantanea, le email e qualsiasi altro strumento o apparecchiatura che può risultare idonea a perseguire questo scopo.

Quanto durano

La durata di questa procedura cautelare è disciplinata nell'articolo 303 del Codice di Procedura Penale, il quale è intitolato "Termini di durata massima della custodia cautelare" secondo cui gli arresti domiciliari perdono di efficacia in quattro circostanze previste dal suddetto articolo. Ecco, dunque, quali sono questi casi che fanno perdere di efficacia questa misura coercitiva:

quando dall'inizio della procedura siano scaduti i termini (che vedremo in seguito), senza che il giudice abbia disposto il giudizio abbreviato o la sentenza di reclusione;

quando siano scaduti i termini da quando il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o l'esecuzione della custodia, senza che questi abbia pronunciato la sentenza di primo grado;

quando siano scaduti i termini da quando il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o l'esecuzione della custodia, senza che questi abbia pronunciato la sentenza all'art. 442 cpp;

quando siano scaduti i termini da quando il giudice ha pronunciato la sentenza di primo grado o l'esecuzione della custodia, senza che questi abbia pronunciato la sentenza in grado di appello.

Quando ci troviamo all'interno della prima circostanza, ecco quali sono i termini di tempo trascorsi i quali perde di efficacia questa procedura cautelare:

tre mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo inferiore a sei anni;

sei mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo compreso tra i sei anni e i venti anni;

dodici mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo superiore a venti anni.

Quando ci troviamo all'interno della seconda circostanza, ecco quali sono i termini di tempo trascorsi i quali perde di efficacia questa procedura cautelare:

sei mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo inferiore a sei anni;

dodici mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo compreso tra i sei anni e i venti anni;

un anno e sei mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo superiore a venti anni.

Quando ci troviamo all'interno della terza circostanza, ecco quali sono i termini di tempo trascorsi i quali perde di efficacia questa procedura cautelare:

tre mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo inferiore a sei anni;

sei mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo compreso tra i sei anni e i venti anni;

nove mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo superiore a venti anni.

Quando ci troviamo all'interno della quarta circostanza, ecco quali sono i termini di tempo trascorsi i quali perde di efficacia questa procedura cautelare:

nove mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo inferiore a tre anni;

dodici mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo inferiore a dieci anni;

un anno e sei mesi, qualora il presunto colpevole sia indagato per un reato secondo cui la pena prevista dalla legge risulta essere la reclusione per un periodo di tempo superiore a dieci anni.

