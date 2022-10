La Cassazione si pronuncia su una delicata causa di divorzio in cui un uomo chiede l’annullamento del versamento dell’assegno di divorzio nei confronti dell’ex moglie che lavora in nero. Vediamo il dettaglio della sentenza.

La Cassazione ammette il lavoro nero in una causa di divorzio. Da sottolineare però che la sua ammissibilità non riguarda un contesa giudiziaria con il fisco. La stessa sentenza era stata precedentemente emessa anche dal Tribunale di Treviso e successivamente dalla Corte d'Appello della città di Venezia. La sentenza sottoscritta afferma quanto segue:

“L’assegno versato dall’ex coniuge alla sua ex moglie è legittimo. Infatti, nonostante la donna svolga un lavoro nero come donna delle pulizie l’ex marito non può venir meno all’obbligo di versare l’assegno di divorzio.”

La sentenza conferma il pagamento dell’assegno di divorzio

Nei tre gradi di giudizio è stato deciso che l’ex marito dovrà continuare a versare l’assegno di divorzio, ricalcolato in minor misura, per un importo mensile pari a 270 euro. I giudici si sono quindi espressi a favore della trevigiana. La cinquantenne ha alle spalle trentatré anni di matrimonio.

Va sottolineato, stando alla ricostruzione effettuata dai magistrati, che l’uomo percepisce 1.700 euro di pensione. Il reddito effettivo invece corrisponde a 1.620 euro per via degli oneri, pari a 80 euro, derivanti dal montaggio di un impianto fotovoltaico. Tra l’altro l’ex marito è impegnato a sostenere alcune spese rateizzate tra cui l’acquisto di un’aspirapolvere e il pagamento di un impianto di allarme.

D’altro canto la donna percepisce 500 euro di pensione e circa 160 euro a settimana dal lavoro in nero. Inoltre la trevigiana possiede un risparmio di 52.000 euro, di cui quasi il 50% l’ha ricevuta in seguito alla separazione. Sulla base di quanto appena evidenziato la Cassazione ha deciso di ridurre l’importo da versare a beneficio della donna.

Garantire un’esistenza dignitosa tramite l’assegno di divorzio

Si parta dal presupposto che nell’attuale società i lavori tradizionali ben retribuiti sono carenti. Si può dedurre che non tutti, tenendo conto anche dell’età, sono in grado di svolgere come lavoro le professioni più richieste nel 2022. Così la Suprema Corte, in merito all’assegno di divorzio, ha deliberato una sentenza che richiama i principi fondamentali dello Stato italiano:

“La scelta di attribuire e ristabilire l’importo dell’assegno di divorzio si è basata su due aspetti imprescindibili tra loro. È importante infatti valutare a quanto ammontano le risorse economiche dell’ex moglie, in qualità di parte debole, ma bisogna anche tenere in considerazione se queste stesse risorse le consentano vi condurre una vita dignitosa e libera.”

Dalla sentenza emerge anche che l'assegno di divorzio assume una funzione di tipo perequativo o compensativo qualora l’ex coniuge, meno abbiente, abbia deciso di occuparsi a pieno titolo della famiglia sacrificando, di conseguenza, le proprie ambizioni lavorative e reddituali.

Nel caso specifico, infatti, è emerso che la donna ha contratto il matrimonio a 18 anni e ha deciso, di comune accordo con l’ex marito, di lasciare il lavoro di operaia per accudire la prole. A 51 anni, dopo la separazione, la trevigiana non trovando un'opportunità di lavoro stabile e ben retribuita ha deciso di svolgere un lavoro in nero come colf. Dunque la magistratura chiarisce in caso di divorzio cosa spetta alla moglie: poco importa se la donna lavora irregolarmente perché, in ogni caso, l’ex marito ha il dovere di garantire assistenza alla sua ex moglie. Tra l’altro la scelta di affrontare spese rateizzate, come quella dell’aspirapolvere, non volgono a favore dell’ex marito trattandosi di decisioni volute dallo stesso.