La Corte di Cassazione riconferma quali sono i corretti presupposti per l’assegnazione dell’assegno sociale. Lo stato di necessità non è sempre "privo di colpe".

L’assegno di mantenimento non si perde in caso di rinuncia. La normativa statale stabilisce, infatti, che l’assegno sociale spetta al soggetto che possiede tutti i requisiti stabiliti dalla normativa italiana. La ragione di ciò è dovuta dal fatto che la legge non prevede che lo stato di necessità debba essere privo di colpe. È quanto previsto dalla Corte di Cassazione con una sentenza, la n. 29109 del 6 Ottobre 2022, in cui è stato ribadito l’orientamento già pronunciato nella sentenza n. 24954 del 2021.

In tale sede si era spiegato che la concessione dell’assegno sociale non dipende dalle decisioni dell’interessato, si pensi proprio al caso di rinuncia, né dalle sue scelte di vita. Se non fosse così verrebbero violati quei principi costituzionali che impongono l’intervento pubblico a sostegno dei bisognosi. Pertanto ciò, stando alla sentenza dello scorso anno emessa dalla Corte di Cassazione, non può possedere un carattere di natura sussidiaria.

L’Inps può cessare l’erogazione dell’assegno sociale

L’Inps, un po' di tempo fa, aveva declinato l’erogazione dell'assegno sociale nei confronti di una pensionata che aveva rinunciato a ricevere, per qualche ragione, l’assegno di mantenimento da parte del coniuge separato. L’Inps aveva anche motivato la sua decisione asserendo che il comportamento tenuto dalla donna avesse escluso lo "stato di necessità". La Cassazione, invece, non è stata d’accordo con l’Istituto nazionale di previdenza sociale. L’unico requisito da considerare, stando alla legge n. 335/1995 riguardante l’attribuzione dell’assegno sociale, è il possesso di un reddito al di sotto della soglia annuale prestabilita. Per questa ragione è completamente irrilevante la richiesta effettuata dal soggetto.

A chi spetta l’assegno sociale secondo l'ultima sentenza della Corte di Cassazione

Nella legge - secondo la logica della Corte – non ci sono indicazioni circa il fatto che lo stato di necessità, per essere considerevole, debba essere allo stesso tempo incolpevole: «anzi, ciò che effettivamente legittima l’accesso alla prestazione assistenziale è la presenza di elementi del tutto oggettivi». Per tali ragioni l’intervento dello Stato, riguardo al caso specifico dell’erogazione dell’assegno sociale, si attiva a prescindere dalla presenza dei rispettivi obblighi al mantenimento e agli alimenti indispensabili a provvedere alle necessità del richiedente e dalle sue possibili scelte di rinuncia. Di recente, tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha anche confermato il diritto a ricevere l’assegno sociale per il coniuge separato. Quest’ultimo, come dimostrato, ha accettato un assegno sociale di mantenimento di un importo «non adeguato» ai suoi bisogni.

Per tutte le ragioni sopra elencante la Corte di Cassazione ha dato ragione alla donna in pensione. Ha ribadito, inoltre, che la rinuncia all’assegno di mantenimento non può in nessun caso equivalere ad ammissione dell’inesistenza dello stato di necessità e, di conseguenza, alla negazione del versamento dell’assegno sociale.