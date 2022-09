Sono molte le persone che viaggiando tutti i giorni, per motivi di lavoro, sono in possesso del telepass. Si tratta di un ticket che fa da pass, sistemabile nell’automobile per effettuare il pagamento in modo automatico ogni qualvolta si passa dai caselli autostradali. In questo modo gli automobilisti evitano di perdere tempo nel tragitto che li conduce sul posto di lavoro.

Pochi sanno però che è importante posizionarlo in maniera corretta al fine di evitare imprevisti spiacevoli. Per queste ragioni è fondamentale essere informati su tutti quei dettagli che aiutano i guidatori, nel caso concreto, a viaggiare nella piena consapevolezza dei rischi in cui, diversamente, ci si potrebbe imbattere.

Telepass, le informazioni su come funziona. Attento a dove lo posizioni

Il Telepass è nato nel 1989 e attualmente è inserito all’interno di tutti i caselli autostradali presenti in Italia. La sua struttura assume la forma di un piccolo scatolo di colore grigio (un trasponder) oppure di altri colori. La sua funzione è quella di comunicare con il casello autostradale nonostante la distanza. Praticamente quando il veicolo si avvicina al casello deve transitare, lentamente si avvicina, il telepass riconosce, grazie alla presenza di onde trasmissive, l’impianto. A questo punto la sbarra si alza, si registra il passaggio dell’auto e viene addebitato il costo in modo diretto e automatico sulla carta. Questo però avviene solo quando il telepass è posizionato in modo corretto dentro l’automobile.

L’impiego del telepass si è diffuso in tutta la nazione italiana soltanto nel corso degli ultimi anni. In passato, invece, serviva esclusivamente a pagare il pedaggio nel transito in autostrada. Attualmente esso può essere utilizzato anche per pagare l’area C di Milano, il parcheggio e molti altri servizi utili per i viaggiatori.

Si tratta di uno strumento molto comodo, permette infatti di evitare lunghe file una volta giunti al casello dell’autostrada, usufruendo di un punto di transito notevolmente più comodo grazie alla sua rapidità.

Dove bisogna collocare il telepass

È consigliabile posizionare il telepass sul retro dello specchio retrovisore. Più precisamente bisogna metterlo nel punto centrale, nell’area in cui si vedono i puntini neri. Questa è sicuramente la posizione migliore, poiché garantisce la diretta esposizione verso i sensori, quindi impedisce l’insorgere di ostacoli che, altrimenti, potrebbero impedire al telepass di comunicare con il casello.

Quali errori evitare nella collocazione del telepass

Molti autisti collocano il telepass in aree considerate esclusive visto che alcune delle nuove automobili sono già predisposte. Bisogna sapere però che è preferibile posizionarlo sulla parte superiore del parabrezza. L’errore più grande infatti sarebbe metterlo nella parte inferiore, nel cruscotto, vicino alle bocchette dell’aria oppure tenerlo direttamente in mano.

In quest’ultimo caso può accadere infatti che un altro telepass rischia di interferire impedendo alla sbarra di sollevarsi oppure, al contrario, di farla sollevare più di una volta generando, di conseguenza, un doppio pagamento. Va sottolineato che le auto dotate di un parabrezza schermato possono quindi accogliere il telepass. Però il guidatore deve fare attenzione a rispettare il punto indicato dal produttore. Al di fuori di quell’area circoscritta e delimitata, infatti, il telepass rischia di funzionare male oppure di non funzionare.

