Comproprietà immobiliare, ecco quanto costa l'atto di divisione di una casa

Quando si ha intenzione di dividere una casa in comproprietà si devono affrontare alcune spese. Non si tratta di una procedura sempre semplice e, nel testo, spigheremo le modalità e le spese da sostenere.

Chi è comproprietario di una proprietà immobiliare in comunione e ha intenzione di dividerla deve sapere che non si tratta di una procedura semplice. Ci sono diversi aspetti in ballo: tecnici e giuridici. Insomma, una ricetta all’insegna della burocrazia che, in Italia, è sempre pesantemente presente.

Oltre agli aspetti formali, si deve tenere in considerazione che non tutti i comproprietari potrebbero essere d’accordo e, spesso, si è costretti a intraprendere cause di divisioni giudiziali.

Azioni di questo tipo, oltre ad allungare ulteriormente i tempi di divisione, moltiplicano anche le spese da sostenere.

Nel testo, quindi, andremo a rispondere alla domanda, forse, più comune: quanto costa fare l’atto di divisione di una casa?

Quanto costa fare un atto di divisione di una casa?

In base al procedimento con cui avviene la divisione della casa, cambiano di conseguenza le spese da sostenere.

Se si arriva a dividere la casa in via amichevole, le spese sono molto più contenute, rispetto alla divisione giudiziale. Nel secondo caso, infatti, bisogna considerare anche il costo delle operazioni peritali.

Nel primo caso, quando la divisione avviene in via consensuale, allora l’accordo tra le parti deve avvenire tramite scrittura privata autenticata.

È necessario l’intervento di un notaio, il cui onorario sarà commisurato in base alla complessità della prestazione, ovvero al numero e al valore dei beni da dividere e al numero degli assegnatari stessi.

Nel caso della divisione giudiziale, alle suddette spese si devono sommare quelle legali:

• Il contributo unificato;

• Le notifiche;

• I bolli;

• I diritti di copia degli atti;

• L’onorario dell’avvocato.

La parcella finale può essere anche molto alta, perché si tratta, nella maggior parte delle volte, di cause molto lunghe.

Quanto costa fare un atto dal notaio?

La figura del notaio è molto importante ogni qual volta si debba fare un atto, per esempio, di acquisto di una casa oppure nel caso in esame della divisione di una casa.

I costi dell’atto notarile di divisione, ovvero lo strumento mediante il quale avviane la cessazione dello stato di comunione esistente tra più soggetti, sono da dividere tra le parti e comprendono le seguenti spese:

• L’imposta di registro di 200 euro, 1% sulla massa divisionale, senza conguaglio;

• L’imposta ipotecaria pari a 200 euro;

• L’imposta catastale pari a 200 euro;

• L’imposta di bollo forfettario pari a 230 euro;

• Visure catastali, ipotecarie, camerali;

• Tassa per l’archivio notarile;

• Diritti per la trascrizione ipotecaria pari a 90 euro;

• Onorario del notaio, variabile in base al valore dichiarato come da tariffa. In media il costo è di 2000 euro.

In aggiunta, bisogna anche considerare i conguagli in denaro soggetti all’imposta di registro proporzionale al valore ricevuto. Se i suddetti conguagli superano il 5% del valore della quota ereditaria, allora si applicano ad essi le maggiori imposte previste per la compravendita.

Cosa è un atto di divisione?

In seguito alla comunione ereditaria, per sua natura forzosa, può sorgere l’eventualità di dividere un immobile in comproprietà. Anche se in alcuni casi, la divisione si effettua pacificamente e in comune accordo tra le parti, in altri casi, invece, non è così.

La divisione, nel suo lato pratico e burocratico, è quel tipo di atto il cui scopo è quello di sciogliere, appunto, lo stato di comunione che intercorre tra determinati soggetti, rispetto alla comproprietà di beni. Infatti, lo stato di comunione più diffuso è proprio quello ereditario.

Con l’atto di divisione, i coeredi stabiliscono quali beni assegnarsi in proprietà esclusiva. All’atto di divisione è necessaria la partecipazione di tutti i comproprietari, pena la nullità dell’atto stesso.

Qualora anche se solo uno dei comproprietari non intenda ricevere nulla in sede di divisione, ha la possibilità di donare o vendere la propria quota sui beni ad uno a più condividenti, così che la divisione proceda solo con quest’ultimi.

Come dividere una casa in comproprietà?

Ci sono due possibili modi per dividere la casa in comproprietà: la via amichevole e quella giudiziale.

Nel primo caso, molto più semplice e veloce, vi si ricorre con un semplice contratto, nel quale tutti i coeredi e comproprietari dell’immobile decidono la ripartizione della proprietà.

Nel secondo caso, all’atto pratico sorgono alcune criticità perché, spesso, i comproprietari non riescono a mettersi d’accordo. Qui ci troviamo di fronte a procedure molto più lunghe e complesse.

Generalmente, in questi casi specifici, il tribunale nomina un Consulente tecnico d’ufficio (Ctu), responsabile della redazione di una perizia per valutare cosa comprende l’eredità per elaborare un progetto di divisione dei beni tra i coeredi. Successivamente, il progetto sarà sottoposto al giudice per l’approvazione in sentenza.

La stima del valore degli immobili da dividere deve tenere in considerazione la quantità e il valore dei beni da assegnare, in rapporto ai comproprietari.

Leggi anche: Come si divide la casa cointestata: regole, istruzioni e divieti