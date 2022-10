Al giorno d’oggi, tra il costo di acquisto e quelli relativi al mantenimento, non tutti si trovano nella condizione di potersi permettere un veicolo di proprietà. Che si tratti di auto o scooter, infatti, nella prassi si ricorre alla circolazione con mezzi intestati a soggetti diversi dai conducenti.

Basti pensare, ad esempio, ai conviventi in un nucleo familiare che dividono l’utilizzo dei veicoli a disposizione, o a chi prende in prestito quelli di amici o conoscenti.

Come non smettiamo mai di sottolineare, una consuetudine non per forza rispecchia il dato legale e la domanda da porsi è dunque: in Italia è legale guidare un veicolo intestato ad un altro soggetto? Se no, quali sono i rischi per i trasgressori?

Si può guidare un'auto o un diverso veicolo intestato ad un altro?

Prima di rispondere al quesito, è doveroso sottolineare che in Italia un veicolo deve necessariamente essere intestato a un determinato soggetto. In assenza di un proprietario facilmente individuabile, infatti, non può proprio essere messo in circolazione.

Detto ciò, la normativa stradale non impedisce di circolare con un veicolo intestato a un altro soggetto. Una previsione diversa, infatti, porterebbe a un’eccessiva limitazione dei flussi stradali, costringendo moltissime famiglie ad acquistare mezzi per ogni componente, rendendo la situazione economicamente insostenibile.

Non solo è ammesso guidare il veicolo di famiglia, ma anche mezzi intestati a un soggetto fuori da questa cerchia.

I guidatori italiani, che non hanno alcun veicolo di proprietà, però, non possono dormire sonni tranquilli. La legge, infatti, pone dei limiti alla guida di un veicolo intestato a un altro soggetto, più precisamente un limite temporale.

Dopo trenta giorni di uso ininterrotto di un mezzo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, risulta infatti obbligatorio aggiornare al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) la Carta di Circolazione.

In mancanza di questo adempimento, il conducente non proprietario del veicolo rischia una sanzione.

Cosa prevede il Codice della Strada

L’art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada, non vieta l’utilizzo di un mezzo intestato ad un altro, ma, come visto, lo limita.

Se il veicolo viene utilizzato costantemente per un periodo superiore a 30 giorni, infatti, sarà obbligatorio comunicarlo al PRA, il quale aggiorna la Carta di Circolazione riportando i dati del nuovo utilizzatore.

La limitazione, per non essere troppo stringente, non riguarda però i familiari conviventi.

Attenzione quindi a prendere in prestito un'auto o altro veicolo per troppo tempo. Se le forze dell’ordine saranno in grado di dimostrarne il prolungato utilizzo, i trasgressori potrebbero ricevere una multa che va dai 705 ai 3.526 euro.