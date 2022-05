Un normalissimo giorno di lavoro. Prendi l'autobus e tenti di obliterare il biglietto che hai comprato appena in tempo. Il pullman è affollato. La macchinetta per obliterare il tuo biglietto è dalla parte opposta del mezzo: tenti di raggiungerlo, ma l'autobus troppo pieno e le brusche frenate del conducente ti impediscono di farlo.

Un normalissimo giorno di lavoro. Prendi l'autobus e tenti di obliterare il biglietto che hai comprato appena in tempo. Il pullman è affollato. La macchinetta per obliterare il tuo biglietto è dalla parte opposta del mezzo: tenti di raggiungerlo, ma l'autobus troppo pieno e le brusche frenate del conducente ti impediscono di farlo. Chiedi mille volte permesso, supplichi che ti facciano passare. Ma ti accorgi che la tua richiesta cade nel vuoto perché c'è troppa gente. Nella confusione perdi anche il biglietto e ti è impossibile recuperarlo, per motivi di spazio.

In quel momento, in cui ti trovi realmente in difficoltà ed in imbarazzo, compare il controllore. Un maggiore allenamento, il fatto che ogni giorno si muove su un autobus in movimento gli ha permesso di muoversi con maggiore disinvoltura tra la calca del pullman. A quel punto ti chiede il biglietto. Gli spieghi cosa sia successo, ma il controllore non vuole sentire ragioni (chissà in quanti gli hanno mentito e adesso non crede nemmeno a te). Ti fa immediatamente la multa. A questo punto ti chiedi se davvero sei costretto a pagarla o c'è qualche appiglio per evitare di pagare questa sanzione. In fin dei conti il biglietto lo avevi. Scopriamo come è possibile muoversi in questi casi.

Biglietto: quali sono i poteri del controllore

Prima di cercare di capire se davvero sia necessario pagare una multa perché non si è in possesso del biglietto, è bene capire quali siano i compiti ed i poteri attribuiti ai controllori dell'autobus. Questo funzionario è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale: a prevederlo è l'articolo 357 del Codice Penale. Sta, infatti, esercitando una pubblica funzione amministrativa: è autorizzato dalla legge a verificare e ad accertare che siano state commesse alcune violazioni amministrative e successivamente infliggere le relative sanzioni. Nel caso in cui stiamo analizzando, il suo compito è quello di verificare se i passeggeri siano provvisti o meno del biglietto. La sanzione sarà la multa che il controllore comminerà al passeggero che ha tentato di viaggiare senza il biglietto.

Il controllore, come pubblico ufficiale, potrà:

chiedere l'esibizione del biglietto;

farsi mostrare il documento d'identità;

pretendere di conoscere le generalità;

ritirare eventuali biglietti o titoli di viaggio che risultino essere falsi o contraffatti;

chiedere l'intervento delle forze dell'ordine nel caso in cui il passeggero dovesse rifiutarsi di fornire le proprie generalità;

ha la possibilità di allontanare il passeggero dal mezzo, nel caso in cui disturbi gli altri viaggiatori o con il suo comportamento possa pregiudicare la sicurezza del servizio o la sua regolarità;

può comminare delle multe ai passeggeri.

È bene ricordare che la legge non impone di portarsi sempre dietro un documento di identità. Nel caso in dovessero chiedercelo la Polizia, i Carabinieri o la Guardia di Finanza non siamo tenuti ad esibirlo. Diverso è il discorso della patente, perché questo è un documento che attesta la nostra capacità di guidare un veicolo a motore. Questo significa che, se il controllore chiede al passeggero di mostrargli un documento e lo stesso lo avesse dimenticato a casa, non incorre in nessuna sanzione. Però possono essere richieste le generalità e queste non possono essere rifiutate, né potrebbe darne di false, perché commetterebbe un reato. La legge stabilisce che, nel momento in cui un pubblico ufficiale, quale è il controllore, ti richiede le generalità, sei obbligato a fornirgliele, ai sensi dell'articolo 651 del Codice Penale. Nel caso in cui il trasgressore o il passeggero si dovessero rifiutare di fornirle, gli stessi rischiano la pena dell'arresto fino ad un mese o un'ammenda da 206 euro.

Biglietto, cosa succede se non lo dovessi esibire

Nel caso in cui il passeggero dovesse rifiutarsi di esibire il biglietto, il controllore sarà autorizzato a fargli una multa. L'importo di questa sanzione varia in base al comune ed alla regione. Nel caso in cui il passeggero sia dalla parte del torto, per il semplice fatto che non ha acquistato il biglietto o perché non sia in grado di dimostrare le proprie buone ragioni, la normativa vigente permette di pagare una multa in forma ridotta, purché il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione.

Nel caso in cui il trasgressore dovesse decidere di non pagare la multa e non procede a fare dei reclami, l'importo sarà iscritto a ruolo. In questo caso stiamo parlando di un elenco dei soggetti che abbiano un debito nei confronti della ditta di trasporti: in questo elenco vengono inseriti i nominativi di quanti devono pagare e l'importo da loro dovuto. Questo ruolo verrà trasmesso periodicamente all'Agenzia Entrate Riscossione, che si assumerà il compito di riscuotere coattivamente questi crediti. A questo punto arriverà, direttamente a casa del trasgressore, una cartella di pagamento, che conterrà un importo decisamente più elevato da pagare rispetto alla sanzione iniziale, perché conterrà anche gli interessi, le sanzioni e gli oneri di riscossione. Considerando che, generalmente, il costo di un biglietto può aggirarsi intorno a 2 euro, il gioco non vale realmente la candela.

Multa sull'autobus: come contestarla

Nel caso in cui si volesse contestare la multa, sarà necessario farlo immediatamente. Questa potrà essere consegnata immediatamente al trasgressore o, nel caso in cui quest'ultimo la rifiuti, dovrà essere notificata entro sessanta giorni dall'accertamento. Nel caso in cui il diretto interessato dovesse ritenere di aver ragione, quando riceve il verbale potrà richiedere che vengano inserite le proprie osservazioni. Potranno anche essere inseriti i nominativi di eventuali testimoni presenti. Mettiamo il caso in cui si sia perso il biglietto perché ci è caduto: altri passeggeri presenti sull'autobus potrebbero aver assistito alla scena e testimoniare a favore.

Quando si sa di essere dalla parte del torto, il suggerimento è quello di accettare il verbale e saldare la multa immediatamente, in modo da poter risparmiare sulla cifra da pagare.

Se invece si è certi di essere dalla parte della ragione, è possibile inoltrare un reclamo direttamente alla ditta di trasporti. Questo dovrà essere fatto tramite una raccomandata a/r. Lo si dovrà fare entro trenta giorni da quello della contestazione o della notifica. Dovranno essere esposti, all'interno del reclamo, tutti i motivi per i quali la sanzione non dovrebbe essere stata emessa. Si dovranno, inoltre, allegare le dichiarazioni dei testimoni, regolarmente sottoscritte.

A questo punto l'azienda dovrà rispondere: i termini entro quando lo dovrà fare sono diversi da comune a comune. Nel caso in cui ritenesse fondate le motivazioni del reclamo, il verbale verrà archiviato. Se, invece, non le trova fondate verrà emessa un'ordinanza di pagamento. Il trasgressore avrà trenta giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per pagare.

Se la risposta dell'azienda dei trasporti non dovesse soddisfare, il trasgressore - o presunto tale - avrà la possibilità di rivolgersi al Giudice di Pace. Se il reclamo alla ditta dei trasporti non costa nulla, andare da un Giudice di Pace ha un costo. Per i giudizi del valore inferiore di 1.100 euro non è necessario avere l'avvocato, ma si dovrà pagare il cosiddetto contributo unificato una tassa che viene corrisposta allo Stato quando ci si rivolge alla giustizia.