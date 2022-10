É ufficiale: non puoi più circolare in autostrade se non lo fai. Tutto ciò che c'è sull'obbligo in arrivo in inverno, chi non lo fa rischia sanzioni, divieto di circolazione e la decurtazione di punti dalla patente. Segnatevi questa data.

Quante volte è capitato a ciascuno di noi, una piccola dimenticanza di molti con cui però si rischia moltissimo e che non lascia spazio alla comprensione. Parliamo del cambio gomme invernali. Tra pochi giorni, infatti, scatta l'obbligo gomme invernali 2022: divieti di circolazione e sanzioni molto costose aspettano, purtroppo, chi non lo farà.

Restare quindi sempre aggiornati sulle leggi e sui regolamenti da seguire in strada, può evitare grossi grattacapi, far risparmiare forti sanzioni e rendere anche più sicura la guida. C'è stato infatti un rafforzamento e legislativo e addirittura secondo la nuova disciplina normativa non sarà possibile circolare addirittura in autostrada senza aver cambiato la stagionalità delle gomme auto.

Quando scatta l’obbligo delle gomme invernali

Sapete che esiste una data precisa in cui uniformarsi ed entro cui è necessario fare il cambio gomme estive 2022? Ebbene sì, il cambio gomme invernali è obbligatoria a partire dal 15 novembre 2022. Nessuna scusa né giustificazione per chi omette di farlo e ciò che aspetta i trasgressori non è per niente facile.

Il periodo in cui risulta obbligatorio l'equipaggiamento di gomme invernali è dal 15 novembre al 15 aprile: durante tutto questo periodo essere in regola con il cambio gomme sarà l'unica soluzione per non incorrere nel divieto di transito.

Inoltre sarà del tutto vietato per coloro che non hanno pneumatici adatti circolare in autostrada. Il regolamento non è di certo nuovo e risale al 2013. Eppure frequente è ancora il non rispetto della stessa regola per molti automobilisti. La ragione della sua introduzione è in primis la sicurezza, soprattutto nei periodi invernali e quindi con condizioni meteo avverse. Si è voluto rendere universale la disciplina del cambio gomme a prescindere dalle zone e dalle condizioni meteo.

Cosa succede se non ho le gomme da neve?

Oltre al rischio di ricevere sanzioni di natura pecuniaria molto onerose si rischia anche il divieto di circolazione. Non sarà quindi possibile circolare con l’auto che non abbia rispettato il cambio gomme invernali 2022. La normativa lascia poco spazio agli inadempienti: se non spaventano le inadempienze, forse il divieto di circolare può redarguire chi non lo fa.

Le sanzioni poi a cui si è soggetti sono molto onerose. Si è voluto proprio indirizzate e correggere questo comportamento diffuso che, tra l’altro, è anche molto pericolo. Il codice della strada, quindi, non lascia spazio a chi non vuole adeguarsi. Le sanzioni e i divieti sono precauzionali e vogliono davvero sollecitare gli automobilisti tutti a rispettare le disposizioni di legge e rispettare la sostituzione delle gomme invernali. Questo vale anche per chi vuole acquistare un'auto nuova.

Le sanzioni in cui si incorre oscillano tra i 41€ e 168€ per quanto riguarda la circolazione su strade di centro urbano, da 84€ a €355 per strade extraurbane e autostrade. In aggiunta a ciò è prevista anche una pena accessoria del divieto di circolazione e fermo dell'automobile finanche alla decurtazione di tre punti dalla patente.