Gli autovelox rappresentano lo spauracchio di tutti gli automobilisti, in special modo per quelli dal “piede pesante”. Che ci si trovi in un’area urbana o extraurbana, infatti, i guidatori devono rispettare i limiti di velocità indicati non solo per la sicurezza di tutti, ma anche per evitare multe salate in caso di presenza di rilevatori di velocità sulle strade.

L’utilizzo degli autovelox è improntato a garantire la sicurezza degli automobilisti, dato che l’eccessiva velocità è uno dei motivi più ricorrenti di incidente stradale. Negli ultimi anni sono state impiantate varie tipologie di autovelox, di varie forme e colori. Gli automobilisti, perciò, si chiedono quali siano le differenze tra i vari tipi di autovelox, e se effettivamente funzionino tutti allo stesso modo.

In particolare, ci si interroga sulla differenza tra gli autovelox blu e quelli arancioni.

Quando un autovelox è conforme alla legge?

In primo luogo, è necessario chiarire che la legge prescrive alcuni accorgimenti affinchè le segnalazioni degli autovelox possano essere ritenute valide e portare, di conseguenza, alla multa dell’automobilista in eccesso di velocità.

Infatti, la presenza degli autovelox, su qualsiasi tipo di strada, deve essere debitamente segnalata, e precisamente almeno 4 km prima del luogo in cui è fisicamente installato il macchinario. Oltretutto, gli autovelox devono essere tarati e giustamente omologati, in modo da riportare dati veritieri sulle velocità rilevate.

La ratio della segnalazione degli autovelox risiede nel voler evitare che gli automobilisti frenino di colpo e senza preavviso, una volta notati i macchinari a lato strada. Conoscendo in anticipo il pericolo, possono invece diminuire la velocità in maniera graduale, evitando di creare pericoli alla circolazione.

Differenza tra autovelox blu e arancioni

Le tipologie di autovelox che è possibile trovare su tutte le strade italiane, sono essenzialmente due: autovelox blu e arancioni.

Per quanto riguarda gli autovelox arancioni, molti automobilisti credono siano solo scatole vuote, piazzate lato strada solo come elemento di dissuasione. In effetti, gli autovelox arancioni, che nel 2018 vennero dichiarati non omologati dal Ministero dei Trasporti, non contengono al proprio interno nessuna macchinetta che rilevi la velocità delle auto in transito.

Dunque, gli automobilisti possono non rispettare i limiti in caso di autovelox arancione? Non esattamente.

Infatti, su strade urbane di quartiere; su strade locali; su strade urbane di scorrimento ed extraurbane secondarie non individuate dal Prefetto con apposito decreto, se vi è il supporto di una pattuglia della Polizia nelle vicinanze, i trasgressori potranno comunque essere puniti. Solitamente gli autovelox arancioni sono presenti sulle strade a scorrimento veloce.

Per quanto riguarda gli autovelox blu, questi sono invece sempre in funzione, giorno e notte, in qualsiasi condizione di visibilità. Tramite una tecnologia laser e infrarossi, sono in grado di rilevare la velocità dei mezzi in transito, e di registrare la targa di questi.

Si ricorda a tutti gli automobilisti, che rispettare i limiti di velocità non garantirà solo l'evitare una multa salata, ma anche la sicurezza propria e altrui.

In caso di segnalazione di autovelox, dunque, che siano blu o arancioni, alzate il piede dall’acceleratore.