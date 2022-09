Guidare a grande velocità è molto pericoloso sia per la propria incolumità che per quella altrui. Inoltre, se si viene sorpresi dall’autovelox a infrangere la normativa stradale, si rischia di pagare una multa salata e di perdere i punti per la patente. Per evitare di imbattersi in situazioni spiacevoli a causa dell’eccesso di velocità si può ricorrere a un trucco svelato per evitare la multa.

Cos’è l’autovelox e come funziona

L’autovelox è un strumento che permette di rilevare la velocità esatta di un’automobile. Esso si basa sull’emissione e sulla ricezione di una paio di raggi laser paralleli, impercettibili e innocui, che attraversano la strada in modo perpendicolare. Praticamente la misura viene fatta sul medesimo veicolo due in entrata e due in uscita. In questo modo si riduce ogni possibilità di errore dovuto, ad esempio, alla presenza di più mezzi che si trovano in marcia parallela.

L’autovelox, inoltre, è dotato di una macchina fotografica comprensiva di un dispositivo che permette la registrazione automatica dei dati dell’infrazione. È collocato all’altezza del rilevatore di velocità, in questo modo può registrare la parte posteriore, inerente alla targa, del veicolo trasgressore.

Qual è l’utilità dei limiti di velocità e dell’installazione degli autovelox?

Innanzitutto è necessario tenere presente che la presenza dei limiti di velocità sulla strada ha una ragione: tutelare la sicurezza degli autisti e di chiunque stia transitando, a piedi o con altri mezzi, sulla strada. I metodi studiati da alcuni guidatori per “ingannare” gli autovelox e i tutor, non sembrano essere direttamente illegali, sono in ogni modo alquanto pericolosi. Pertanto il consiglio è quello di evitarli.

Si tenga conto che la maggior parte degli incidenti stradali sono causati dal superamento dei limiti di velocità. Per cui, soprattutto all’interno dei centri abitati, è opportuno rispettare queste regole, anche nel caso in cui non ci fossero impiantati tutor o autovelox.

Per di più, certi metodi sono di per sé delle vere e proprie infrazioni, e quindi il rischio è di incappare in multe molto più onerose di quelle a cui si andrebbe incontro a causa del mancato rispetto del limite di velocità stabilito dalla legge.

Le strategie più utilizzate per evitare la multa degli autovelox

Gli autisti, nel corso degli anni, hanno studiato vari trucchi per tentare di evitare autovelox e tutor. Tra i più diffusi, per esempio, ci sono applicazioni che segnalano anticipatamente la presenza di autovelox in strada. Si tratta di un sistema del tutto legale, oltretutto bisogna considerare che la presenza dell’autovelox deve, per legge, essere comunicato preventivamente tramite apposita segnaletica.

In altri casi, per esempio, alcuni automobilisti optano di transitare lungo le corsie d’emergenza dell’autostrada, evitando in questa maniera di innescare i tutor. Altri, invece, scelgono di transitare sulle spire in modo diagonale o percorrere la strada a cavallo tra due corsie. In questi due modi le ruote non vengono posizionate alla medesima distanza su ciascuna corsia e, per tale ragione, non consentirebbero all’autovelox di attivarsi.

Va sottolineato che si tratta, sempre, di tecniche molto pericolose. Inoltre, qualora si venga scoperti a compiere questo tipo di infrazioni, si rischia non solo la multa ma anche, in taluni casi, il ritiro diretto della patente. Dunque la cosa più logica e conveniente, insomma, è rispettare le regole del codice della strada sui limiti di velocità.