Barriere architettoniche nel condominio: ecco chi paga per la loro eliminazione

In condominio, in caso di eliminazione delle barriere architettoniche, chi è che deve pagare? Ecco cosa dice la legge.

La questione dell'eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini è di notevole importanza sociale e legale. Ma in caso se ne presentasse l'occasione, all'interno di un condominio, chi è che deve prendersi l'onere del pagamento? Cosa dice la legge a riguardo e quali sono i criteri legali e le decisioni condominiali che influenzano tale ripartizione.

Chi paga le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Secondo l'articolo 1123, comma 1, del codice civile italiano, la distribuzione delle spese necessarie per rimuovere le barriere architettoniche in un condominio segue generalmente il principio di proporzionalità. Tale principio si basa sulla valutazione del valore della singola unità immobiliare rispetto al valore complessivo dell'edificio condominiale.

Questa regola di ripartizione proporzionale è considerata il criterio standard, sebbene possa essere modificata da decisioni prese all'unanimità dai condomini, che stabiliscano un criterio diverso. In aggiunta, per strutture come scale, cortili, o altri elementi architettonici che servono esclusivamente una parte dei condomini, l'articolo 1123, comma 3, del codice civile stabilisce che le spese siano suddivise tra i soli condomini che beneficiano direttamente di tali servizi, in linea con la nozione di "condominio parziale".

Tale disposizione garantisce un'equa distribuzione dei costi in base all'effettivo utilizzo e beneficio ricavato da specifiche parti comuni del condominio.

Quali sono le barriere architettoniche in un condominio

L'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio può essere inizialmente proposta da un singolo condomino, attraverso una formale richiesta all'amministrazione condominiale. In assenza di obiezioni entro tre mesi, il condomino ha il diritto di procedere autonomamente all'intervento, come l'installazione di un servoscala, sostenendo di persona le relative spese.

Questo procedimento è conforme all'art. 2 della Legge n. 13/1989. Inoltre, secondo l'art. 1102, co.1 del codice civile, il condomino è autorizzato a effettuare modifiche necessarie per un migliore utilizzo delle parti comuni, assumendosi i costi.

Alternativamente, l'assemblea dei condomini può votare per l'adozione dell'intervento, con quorum specifici previsti dalla legge (art. 1120, co.2, n.2 del c.c.), e in questa eventualità le spese sarebbero equamente suddivise tra tutti i condomini. Questo approccio collettivo assicura una distribuzione più equa dei costi per interventi che beneficiano l'intera comunità condominiale.

Quali sono le spese per la loro eliminazione

L'art. 1121 del codice civile disciplina le spese per interventi considerati eccessivamente onerosi o non essenziali, come le innovazioni di carattere voluttuario. In tali circostanze, i condomini che non desiderano beneficiare delle suddette innovazioni hanno il diritto di essere esclusi dal pagamento delle spese correlate.

Tuttavia, esiste una condizione fondamentale: se l'utilizzo delle innovazioni non è separabile, l'intervento non può essere realizzato a meno che la maggioranza dei condomini non accetti di farsi carico dell'intero costo. Questo principio assicura che nessun condomino sia obbligato a contribuire a spese per opere da cui non trae beneficio diretto.

La ripartizione delle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio è quindi soggetta a diverse variabili, che includono la natura specifica dell'intervento, le decisioni prese dall'assemblea condominiale e le disposizioni del quadro normativo vigente, rendendo l'argomento particolarmente complesso e sfaccettato.

