Beni mobili e immobili: qual è la differenza tra i due beni? Ecco cosa c’è da sapere

Tra gli aspetti più importanti da comprendere dal punto di vista del fisco, c’è sicuramente ciò che riguarda la differenza tra i beni mobili ed immobili.

Cosa sono questi due beni e quali sono le principali differenze tra le due tipologie di beni?

In questo articolo, quindi, forniamo innanzitutto la definizione di cosa si intende per “bene” e quali sono le principali differenze tra i beni mobili e i beni immobili, così da capire anche le eventuali modalità di trasferimento dei beni e quali i diritti di utilizzo.

Beni mobili e immobili: la definizione del Codice Civile

Innanzitutto, per far emergere tutte le differenze che sussistono tra i beni mobili ed i beni immobili, è necessario prendere in considerazione la definizione di “bene”, sulla base di quanto stabilito dal Codice Civile.

A questo proposito, infatti, sulla base del Codice Civile, in particolare all’articolo 810, è possibile trovare la definizione dei beni, i quali vengono definiti come:

le cose che possono formare oggetto di diritti.

Questo significa che non tutto ciò che sussiste in natura può essere effettivamente considerato come un bene. In questo senso, può essere definito un bene esclusivamente quelle cose che possono essere oggetto di diritti.

Per rendere ancora più chiara la definizione di bene, possiamo identificare tre caratteristiche essenziali che contraddistinguono i beni. Ovvero: utilità, accessibilità e limitatezza.

In questo senso, per utilità in riferimento ad un bene, si intende la capacità del bene a soddisfare un’esigenza o una necessità di una persona. Per accessibilità, invece, si prende in considerazione la possibilità di subire un’espropriazione di un bene.

Infine, quando si parla di limitatezza in riferimento ad un bene giuridico, si riferisce alla disponibilità limitata di quel bene in natura.

In generale, quindi, possiamo affermare che un bene dal punto di vista giuridico rappresenta una cosa che possiede un effetto valore, in quanto in natura esiste con na disponibilità limitata ed è, di conseguenza, suscettibile di espropriazione e di appropriazione.

Cosa sono i beni immobili e mobili

È l’articolo 815 del Codice Civile a disciplinare le definizioni relative ai beni immobili e mobili. A questo proposito, si legge che:

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Inoltre, dal Codice Civile, viene sottolineato che:

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

È chiaro che, seguendo queste definizioni, i beni mobili ed i beni immobili sono contraddistinti da due regimi giuridici differenti. In tal senso, vengono effettivamente applicate regole specifiche diverse, sia dal punto di vista dei diritti che anche per quanto riguarda il trasferimento e la proprietà dei beni stessi.

Nello specifico, per i beni immobili, si fa riferimento all’articolo 812 del Codice Civile, che appunto definisce i beni immobili come alberi, edifici, sorgenti, suolo, corsi d’acqua, e oggetti ancorati al suolo.

In tal senso, per andare a riconoscere quale sia la rendita catastale di un bene immobile, è necessario consultare i dati e le informazioni al Catasto, attraverso una visura catastale.

In merito, invece, ai beni mobili, questi sono intesi come quegli oggetti che possono essere movimentati e spostati in maniera facile. Tra questi, dunque, si intendono inclusi oggetti come automobili, soldi, elettrodomestici, strumenti musicali, opere d’arte e tanto altro ancora.

A questo proposito, i beni mobili possono essere sia registrati, come ad esempio le automobili registrate presso il Pubblico Registro Automobilistico, ma anche non registrati, come ad esempio la maggior parte degli oggetti personali.

Beni immobili e beni mobili: quali sono le differenze

Ora che abbiamo visto quali sono le definizioni principali e le peculiarità che contraddistinguono da un lato i beni immobili, dall’altro i beni mobili, possiamo evidenziare quali sono le differenze che sussistono tra i due tipi di beni.

Tra le principali differenze, c’è sicuramente il diverso modo di trasferimento delle due categorie di beni. Infatti, questi due beni hanno un diverso regime di circolazione, dove il trasferimento dei beni mobili risulta essere piuttosto semplice.

Mentre per i beni mobili basta una semplice consegna del bene, per consentire il trasferimento del bene; per i beni immobili, il trasferimento è più complesso in quanto richiede una forma scritta per la sua cessione.

Un’altra differenza tra i beni immobili e i beni mobili è quella legata ai meccanismi pubblicitari: per i beni immobili è richiesto un regime di pubblicità immobiliare, in quanto occorre annotarne tutte le vicende giuridiche.

Mentre per i beni mobili, il possesso del bene garantisce il trasferimento materiale e permette a terzi di esserne a conoscenza.

Passiamo ora alla proprietà dei beni. Per i beni immobili, nei casi in cui questi non sono proprietà di alcun cittadino, diverranno - in maniera automatica - proprietà dello Stato, secondo quanto stabilito dall’articolo 827 del Codice Civile.

Mentre, i beni mobili, questi possono anche non essere posseduti da nessun cittadino.

Infine, un’ultima differenza sostanziale tra i beni immobili e i beni mobili, riguarda le garanzie reali che possono effettivamente gravare su questi beni. Quelli immobili possono essere oggetti di un’ipoteca, al contrario i beni mobili possono essere oggetto di pegno.

