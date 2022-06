Nonostante sia un'abitudine diffusa, in realtà in gran parte d'Italia andare in bici sul marciapiede è vietato poiché potrebbe dare fastidio ai passanti. Ma cosa si rischia davvero?

La bici, mezzo di trasporto amato da molti, simbolo della cosiddetta mobilità green. Sempre più cittadini preferiscono usarla per i loro spostamenti anche per andare a lavoro, sia in città che in paese.

È importante però ricordarsi che anche su questo mezzo bisogna rispettare le regole della strada per non incorrere in una sanzione. Ad esempio, è assolutamente vietato circolare in bici sul marciapiede altrimenti scatta la multa. Vediamo quando e quali sono le sanzioni per i ciclisti che infrangono le regole.

In bici sul marciapiede: quando scatta la multa

Con la bella stagione si va di più in bici e negli ultimi anni questo mezzo di trasporto è usato molto anche per andare a lavoro e non solo per svago e sport. Sono aumentate molto anche le piste ciclabili nelle città e quindi migliore sicurezza per tutti. Ma dove mancano le piste ciclabili o dove c’è molto traffico soprattutto in città capita che si vedano ciclisti sul marciapiede pedalando dove invece devono camminare solo i pedoni.

Questo non è possibile ed è causa di multe perché la bici è un veicolo secondo il Codice della strada e come tale deve circolare solo nelle apposite piste ciclabili o in mancanza sulla carreggiata ma non sul marciapiede. Inoltre, con condizioni della strada o del traffico avverse bisogna condurla a mano per non intralciare la circolazione.

Le regole stradali parlano chiaro: il marciapiede è destinato ai pedoni soltanto, le biciclette non possono percorrerlo a meno che non vengano condotte a mano e con prudenza. Anche la sosta sul marciapiede è vietata.

Cosa succede se si violano queste regole di comportamento? In base all'articolo 143 del Codice della Strada che regola la posizione dei veicoli sulla carreggiata, chi trasgredisce rischia una multa che va da 42 a 173 euro.

Se invece decidiamo di fermarci e sostare sul marciapiede, secondo l’art. 158 (divieto di fermata e sosta dei veicoli sui marciapiedi, bici comprese) potremo incorrere in una sanzione amministrativa e dovremo pagare una somma da 87 a 345 euro. Infine se si infrange l’art. 182, il quale dispone la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili o ciclo pedonali loro riservate, quando sono presenti, si potrà incorrere in una multa da 26 a 102 euro.

Così come non si può circolare sul marciapiede, non è consentito neanche parcheggiare sul marciapiede. Allora dove lasciare il nostro veicolo? La risposta è semplice: nelle apposite rastrelliere senza arrecare danno o disturbo alla circolazione di veicoli e pedoni.

Sono state invece introdotte dalla scorso anno delle novità per i piccoli ciclisti. I bambini fino ai 12 anni d'età possono circolare anche sui marciapiedi in base alle nuove norme stradali, quando nella zona non sono presenti le apposite piste. Anche loro devono però stare attenti alle regole del comportamento stradale, quindi adeguare la velocità dando la precedenza ai pedoni.

Codice della strada: dove circolare in bici e monopattino

Nell'ultimo anno la mobilità green nel trasporto urbano è stata in notevole aumento, grazie anche al bonus bici riconfermato anche per quest’anno dal governo Draghi. Stare all’aria aperta e muoversi responsabilmente sono i principali motivi scelti dagli italiani per decidere la bicicletta come mezzo di trasporto.

Grazie all’aumento della mobilità ecologica sono anche aumentate le piste ciclabili in diverse città italiane così da venire incontro all’esigenza di numerosi cittadini che amano spostarsi con questo mezzo, nell’ultimo anno parliamo di un aumento di circa l’80%.

Ricordiamo sempre che anche le bici, come ogni mezzo di trasporto, devono rispettare le regole della circolazione. Secondo il Codice della Strada i velocipedi hanno la stessa valenza di altri veicoli a motore come la macchina e quindi la condotta stradale deve essere adeguata per non incorrere in una multa.

Sta diventando sempre più diffuso anche un altro veicolo, il monopattino, soprattutto nelle grandi città. Ricordiamo che per questo mezzo di trasporto è obbligatorio aver compiuto almeno 14 anni e bisogna utilizzare il casco fino ai 18 anni.

Secondo il Codice della strada il monopattino è equiparato alla bicicletta, non è quindi consentito circolare sul marciapiede ed in particolare le regole da seguire per la velocità sono:

massimo 20 km/h camminando in carreggiata;

massimo 6 km/h nei percorsi ciclo pedonali ed obbligo di prestare molta attenzione ai pedoni presenti.

Inoltre per i monopattini è consentito circolare sulle strade con limite massimo di velocità a 50km/h ma senza superare i 25km/h, e sempre mantenendo la stessa velocità anche sulle strade extraurbane e nelle zone a traffico limitato.

Anche per il parcheggio dei monopattini vi sono degli stalli di sosta appositi, mentre non possono assolutamente sostare sui marciapiedi e dove sono di intralcio ai pedoni e agli altri veicoli.

Chi non rispetta le regole incorre in delle sanzioni. Una multa di 100 euro se il guidatore ha meno dei 14 anni richiesti, se le strade percorse non sono quelle consentite o si hanno le luci spente. La multa è pari a 50 euro se invece si viene trovati sprovvisti di casco, vengono trasportate altre persone, oggetti ed animali o si trainano altri veicoli.

Regole di comportamento in bici

Di norma chi sceglie questo mezzo per spostarsi dovrebbe sempre circolare all'interno della pista ciclabile; ove ciò non fosse possibile - ad esempio per mancanza degli appositi spazi - bisogna mantenere la parte destra della carreggiata. È possibile camminare in gruppo uno accanto all’altro? Decisamente no, i ciclisti devono transitare in un'unica fila senza intralciare la circolazione degli altri veicoli.

Inoltre bisogna prestare particolare attenzione fuori dai centri urbani nelle ore di buio quando bisogna sempre indossare giubbotto retroriflettente ad alta visibilità, anche se si passa in galleria.

È una regola molto importante per la sicurezza stradale, chi la viola rischia una sanzione così come se viene scoperto a transitare sul marciapiede. Quali sono le altre regole da seguire? Secondo il Codice della strada ogni bici deve obbligatoriamente possedere: un campanello per le segnalazioni acustiche, luci anteriori e posteriori per le segnalazioni visive ed attrezzature idonee se si trasportano bambini.

È importante prestare particolare attenzione alle norme di comportamento e alla segnaletica quando si circola con questo mezzo così come quando viaggiamo in automobile o con qualsiasi altro veicolo.