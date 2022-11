La Polizia Postale ha segnalato una nuova truffa, molto pericolosa per tutti coloro che vogliono acquistare qualcosa su Amazon durante gli sconti del Black Friday. Ecco di cosa si tratta, e come difendersi.

Anche se mancano ancora diverse settimane al Black Friday, la Polizia Postale italiana ha già segnalato una truffa che potrebbe rovinare le feste a tutti.

In un periodo di iper-inflazione come il nostro, sconti come quelli del Black Friday possono davvero fare la differenza, specie per chi non riesce ad arrivare alla fine del mese.

Per questo molti criminali entrano in azione durante festività come queste, creando delle truffe online in cui molti ogni anno ci cascano.

E purtroppo con una truffa del genere si rischia davvero di perdere un sacco di soldi, per questo bisogna subito mettersi in allerta, e saper subito come difendersi.

Black Friday, attenzione alla truffa dei prodotti gratis su Amazon

E' recente l'avviso pubblico della Polizia Postale italiana, in cui viene dato l'allarme in merito ad una truffa dei prodotti gratis su Amazon.

Per inciso, Amazon non rende disponibile sulla propria piattaforma dei prodotti gratis, a meno che non siano sottoposti a delle promozioni temporanee, ad abbonamenti specifici, oppure non si trattino che di semplici campioni o prove d'acquisto per alcuni abbonamenti, ad esempio Prime Prova prima.

Tutte condizioni tutelate dalla piattaforma, ma limitate nel tempo, e anche dalle condizioni contrattuali stesse.

Mentre la truffa in questione riguarda la presunta super-promozione Black Friday per oltre 5000 prodotti Amazon, tutti gratis. Questo annuncio arriva via messaggio sul cellulare del malcapitato, con la dicitura "Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi".

Dentro al messaggio c'è un link, che reindirizza ad un sito fake, con una grafica simile a quella del popolare sito e-commerce. La "promozione" prevede il superamento di un quiz farlocco, e una volta vinto potrà ritirare il prodotto gratis.

A patto di inserire i dati della sua carta di credito per pagare le solite piccole spese di spedizione.

Ecco la truffa, un classico caso di phishing, come segnala la stessa Polizia Postale:

"Spesso chi acquista online viene tratto in inganno perché gli annunci vengono pubblicati su siti clone apparentemente molto simili a quelli ufficiali [...] l’utente non riceverà nulla e correrà il rischio che i dati della sua carta [...] vengano rubati".

Black Friday, come difendersi dalla truffa dei prodotti gratis su Amazon

Tutte le truffe si possono prevenire, anche quelle che sfruttano il periodo degli sconti Black Friday. Basta solo stare attenti ed evitare di abboccare a certe "promozioni".

Nel caso della truffa dei prodotti gratis su amazon, la stessa Polizia Postale consiglia di:

diffidare delle offerte,

delle offerte, acquistare da siti ufficiali ,

, leggere le recensioni.

Questo è un ottimo metodo per evitare di finire in trappola. Nel caso specifico di questa truffa, se ti arriva il messaggio, provvedi subito a cestinarlo.

Oggigiorno gli smartphone hanno integrato al proprio sistema operativo una specie di firewall, un programma di identificazione automatica di spam e truffe digitali, anche per chiamate e messaggi SMS.

Appena arriva la chiamata, il sistema ti segnala se si tratti di una potenziale "chiamata spam", così da consigliarti al meglio se rispondere o meno. Invece nel caso dei messaggi SMS il sistema è automatico, e archivia il messaggio in un'apposita cartella.

Se questo messaggio dovesse superare il firewall, basta solo evitare di cliccare sul link (alcune truffe possono "attivarsi" anche solo cliccando sul link).

Se invece non ti sei proprio accorto che fosse una truffa, l'essenziale è che la carta che tu gli hai affidato non sia una carta di debito o di credito, magari con tutti i risparmi.

Per evitare il peggio, e di non rovinarsi il Black Friday, la stessa Polizia Postale raccomanda di fare acquisti online sempre con carte prepagate, così, in caso di truffa, potranno utilizzare solo i soldi che hai caricato, magari quelli necessari per uno specifico acquisto.

Così la perdita sarà molto più contenuta rispetto a quella da carta di debito o di credito.

