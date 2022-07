Essere esclusi o non risultare in una buona posizione in graduatoria in un concorso pubblico è abbastanza frequente, ma non sempre è colpa del candidato. Ecco come fare ricorso al TAR nel caso si ritenga di essere stati discriminati.

I concorsi pubblici sono un metodo che dovrebbe essere basato esclusivamente sulla meritocrazia: chi ha i titoli migliori, intesi sia come esperienza professionale che come risultati negli studi o a livello accademico, e chi sostiene le prove d’esame migliori finisce in cima alla graduatoria e viene assunto.

Delle volte, invece, rimane il dubbio di essere stati vittima di un’ingiustizia, se per esempio si lamenti che il bando del concorso pubblico non sia equo e che discrimini qualcuno. Stessa cosa anche per chi, dopo avere studiato con impegno, non viene ritenuto idoneo a coprire uno dei posti a concorso, oppure supera gli esami, ma si posiziona in graduatoria in una posizione troppo bassa per avere diritto a uno dei posti messi a disposizione.

Vediamo dunque come fare ricorso al TAR se sentite di appartenere a queste categorie.

Ricorso contro il bando del concorso pubblico

Diversi possono essere i casi e le fasi in cui è possibile fare un ricorso. Il primo è quello di ricorrere contro il contenuto del bando che un candidato ritenga discriminatorio. In questo caso i più comuni ricorsi sono quelli contro i titoli di studio o di esperienza richiesta.

In tutte le ipotesi che si faccia ricorso contro il bando il TAR ha la facoltà di concedere un’ammissione con riserva al concorso pubblico. Questo permette di non tenere bloccate le procedure di esame fino alla conclusione del procedimento. Il ricorrente potrà sostenere le prove d’esame come gli altri. Se risulterà vincitore, e il TAR valuterà che il suo ricorso fosse legittimo, potrà essere assunto.

Ricorso contro le irregolarità procedurali dei concorsi pubblici

Anche chi è stato ammesso al concorso pubblico può presentare ricorso, sempre al TAR, nel caso ritenga che nello svolgimento delle prove di esame ci siano state delle irregolarità che lo abbiano danneggiato, ad esempio il mancato anonimato, uno dei casi più frequenti che si sono verificati.

Altre ipotesi sono quelle della fuga di notizie sul contenuto delle prove di esame, come nel caso in cui delle prove vengono svolte in più sedi, ma non allo stesso orario. In casi di questo tipo si potrebbe ipotizzare che i primi che hanno fatto l’esame potrebbero avere diffuso il contenuto della prova, favorendo così quelli che l’hanno fatta dopo.

Ricorso contro la graduatoria del concorso pubblico

Ultima ipotesi è quella di chi contesta la graduatoria finale del concorso pubblico. Qui i casi più frequenti sono quelli di chi ritiene che i propri titoli non siano stati valutati correttamente e quindi di essersi classificato più in basso nella graduatoria di colleghi meno meritevoli.

Altro caso è quello di chi contesta il modo in cui sia stata valutata la propria preparazione nella propria prova d’esame. In alternativa, si contesta che un altro candidato sia stato sovrastimato rispetto alla prova sostenuta. Le prove orali, o attitudinali, infatti, sono pubbliche e tutti gli altri candidati vi possono assistere.

Come presentare il ricorso contro un concorso pubblico

Competente a occuparsi di questi ricorsi è sempre il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, e sia una singola persona che più soggetti possono presentare domanda contro una bocciatura ad un concorso pubblico, ma deve essere fatto entro al massimo 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie e il costo medio è di circa 4mila euro, fino a 6-8mila euro.

Vediamo quali sono le procedure da rispettare:

presentare la domanda tramite avvocato, infatti davanti al TAR è possibile comparire solo se assistiti da un avvocato abilitato ad adire a queste corti;

inserire nel ricorso un riassunto chiaro ed esaustivo che metta in luce dove si sono riscontrate anomalie o irregolarità;

richiedere eventualmente di vedere la correzione della prova per conoscere gli errori che ne hanno impedito il superamento;

specificare se la bocciatura possa essere derivata da discriminazione di tipo razziale, sociale, sessuale, religiosa o etnica;

allegare i seguenti documenti: bando di concorso, carta di identità o altro documento di identità in corso di validità, graduatoria e titoli di studio presentati e non regolarmente accreditati.

Una volta presentato il ricorso il TAR deciderà se o annullare la richiesta, in mancanza di valide motivazioni, oppure procedere alla revisione della eventuale graduatoria finale che ha determinato la bocciatura al termine del concorso, cercando di far ripetere solamente le procedure illegittime e non quelle dimostratesi legittime.

