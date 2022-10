La morte di un parente non porta con sé solo un forte sentimento di tristezza, ma anche problemi di natura economica e burocratica che gli eredi si trovano giocoforza a dover subito gestire.

Uno degli adempimenti principali è quello legato alle utenze intestate al defunto.

In molti, non hanno ben chiaro quale sia l’iter successivo alla morte del de cuius sul tema, ad esempio, del pagamento di gas e luce.

Le bollette passano in automatico sotto la responsabilità degli eredi, oppure vi sono delle pratiche che gli stessi devono svolgere a seguito del decesso? E le bollette non pagate dal defunto prima del decesso, da chi devono essere saldate?

Chi paga le bollette del parente defunto

Innanzitutto, va chiarito che le utenze non passano in automatico agli eredi. Non lo fanno neanche in caso di coniuge con cui il defunto si trovava in comunione dei beni.

Per potevi essere effettiva traslazione, è necessario che chi resta nella casa del parente passato a miglior vita, aggiorni il contratto originale col fornitore, mutando dunque l’intestazione.

Nel caso di coniuge superstite o erede che continui a vivere nell’abitazione del defunto, questi può decidere di non interrompere il contratto di fornitura ed eseguire la voltura del contratto, intestandosi le utenze alle stesse condizioni previste nel contratto originale tra fornitore e defunto. Inoltre, in caso di persone che convivevano con il defunto, la voltura del contratto non ha alcun costo amministrativo.

Nel caso, invece, di erede che non desidera utilizzare la casa di proprietà del defunto, questi può interrompere la fornitura, riservandosi la possibilità di subentrare nuovamente nel contratto in un secondo momento.

Per la voltura, dunque, l’erede dovrà rendere una dichiarazione scritta corredata di documento d’identità, dove esplica la propria volontà di intestarsi le utenze prima sotto alla responsabilità del defunto.

Chi salda le bollette non pagate dal defunto

Chiarito il meccanismo della voltura per il pagamento delle bollette future, resta da capire come funzioni la gestione delle bollette non pagate dal defunto insolvente.

Anche in questo caso, è necessario operare una distinzione, a seconda che a seguito del decesso le utenze siano prese in carico dall’erede o da altro soggetto (ad esempio locatario).

Nella prima situazione, dato che chi accetta l’eredità ne prende anche i debiti, le bollette non pagate saranno saldate dall’erede che si intesta le utenze.

Nel secondo esempio, invece, non essendo parente del defunto, il nuovo inquilino potrà richiedere la cessazione amministrativa del contratto.

In tal caso, il locatario chiedere l’estinzione del precedente rapporto per morosità, e in un secondo momento opterà o per il subentro o per la definizione di un nuovo contratto con diverso fornitore.

In definitiva dunque, le bollette non pagate dal defunto prima del decesso, rientrano tra i debiti trasmissibili agli eredi.