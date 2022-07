Il bonus 200 euro potrebbe dimostrarsi un vero e proprio boomerang per i lavoratori. Soprattutto per chi dovesse dichiarare il falso per ottenerlo.

Il bonus 200 euro potrebbe dimostrarsi un vero e proprio boomerang per i lavoratori. Soprattutto per chi dovesse dichiarare il falso per ottenerlo. Purtroppo i pasticci causati dallo stesso legislatore, non rendono agevole il compito dei dipendenti, che vorrebbero ottenere questo importante contributo, direttamente in busta paga. Ma è bene non commettere degli errori.

In un primo momento ci era stato spiegato che il bonus 200 euro doveva arrivare in busta paga, in maniera automatica. I diretti interessati non avrebbero dovuto presentare alcuna domanda. A questo punto, però, ci dobbiamo muovere in quel chiaro scuro normativo, che rende tutto più difficile e nebuloso. In linea strettamente teorica, non sarà necessario presentare alcuna domanda all'azienda. Il datore di lavoro dovrà assegnare il bonus 200 euro direttamente con la busta paga di luglio. Riuscirà a recuperarlo successivamente con una banalissima compensazione.

E qui, nei fatti, arriva quello che dovrebbe essere un vero e proprio adempimento, da effettuare preventivamente, e che sarà a carico del lavoratore. A prevederlo è l'articolo 31 del cosiddetto Decreto Aiuti, il quale prevede che il lavoratore presenti un'autodichiarazione nella quale attesti di essere in possesso dei requisiti per ottenere il bonus 200 euro. Nel caso in cui questo modulo non venga compilato correttamente, il datore di lavoro non potrà riconoscere il contributo direttamente in busta paga.

Bonus 200 euro: cosa deve contenere l'autocertificazione

L'autocertificazione, sostanzialmente, consiste in una vera e propria autorizzazione, che il lavoratore concede all'azienda presso la quale lavora. Per ottenere il bonus 200 euro direttamente in busta paga, il dipendente dovrà compilare un'autodichiarazione, nella quale, sotto la propria responsabilità, dichiara di:

non ricevere il reddito di cittadinanza, la Naspi, la pensione o qualsiasi altra prestazione prevista dall' articolo 32, commi 1 e 18 del Decreto Aiuti ;

; aver beneficiato dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 121, della Legge 234/2021, pari all'8%, nel corso del primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità.

Il dipendente, inoltre, si dovrà impegnare a non dichiarare ad altri datori di lavoro di avere diritto all'indennità. Il bonus 200 euro potrà essere erogato una sola volta.

Non si deve dichiarare il falso

Attenzione a non dichiarare il falso. Quella che il lavoratore si appresta a compilare e a firmare è un'autocertificazione: sarà lo stesso dipendente a rispondere per eventuali false dichiarazioni. Con tutte quelle che sono le conseguenze del caso. Questo significa, che, se a seguito di una serie di controlli, dovesse emergere che non avesse diritto ad ottenere il bonus 200 euro in busta paga, dovrà provvedere a restituire immediatamente quanto percepito indebitamente.

Ricordiamo, inoltre, che ai sensi degli articoli art. 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000, il soggetto che dovesse rilasciare delle dichiarazioni non vere, o che compili degli atti falsi

o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.

Sostanzialmente questo significa che si rischia la galera per 200 euro. Non ne vale proprio la pena.

Bonus 200 euro: come deve essere l'autocertificazione

Per facilitare il compito dei lavoratori, l'Inps ha predisposto il modulo facsimile con la dichiarazione per ottenere il bonus 200 euro. Le istruzioni per compilarlo e le indicazioni del caso ci sono arrivate attraverso il messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022. Da modulo fac simile predisposto dall'Inps si intuisce che:

la dichiarazione sarà resa unicamente al datore di lavoro, il quale dovrà provvedere a pagare l'indennità;

la dichiarazione resa e i documenti allegati debbano necessariamente rispondere a verità;

il lavoratore deve essere a conoscenza che il bonus 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);

spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore); il lavoratore deve essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

In estrema sintesi la dichiarazione che verrà rilasciata all'Inps per ottenere il bonus 200 euro direttamente in busta paga serve anche ad attestare che il lavoratore non è titolare di prestazioni per le quali sarà l’Inps ad effettuare il pagamento dell’indennità una tantum nel mese di luglio.