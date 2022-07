Quando si rischia di perdere completamente il bonus prima casa? Ma soprattutto cosa comporta non averne più diritto? Quali sanzioni ci possiamo ritrovare a pagare? Ricordiamo che dietro al bonus prima casa ci sono una serie di agevolazioni fiscali per acquistare l'abitazione principale: queste permettono di ottenere dei risparmi sulle imposte, che possono arrivare anche a parecchie migliaia di euro.

Grazie al bonus prima casa, i contribuenti hanno la possibilità di pagare l'imposta di registro al 2% invece che al 9%. Nel caso in cui si stia acquistando l'immobile direttamente dal costruttore, l'Iva agevolata scende al 4%. Tutte buone notizie, per chi si accinge ad acquistare. Ma è bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate tiene sempre e comunque gli occhi aperti, andando a verificare che i requisiti necessari per ottenere queste agevolazioni ci siano realmente.

Per evitare di incappare nelle ire del fisco è bene avere un'idea molto precisa sui diritti e sui doveri di chi stia beneficiando del bonus prima casa. Anche perché non sarà sufficiente essere in possesso dei requisiti solo nel momento in cui si accede all'agevolazione: alcuni di questi dovranno essere conservati anche nel corso del tempo. Il rischio è quello di vedersi revocate le agevolazioni ottenute e dover pagare una serie di sanzioni.

Bonus prima casa: quali agevolazioni sono previste

Prima di tutto cerchiamo di capire in cosa consiste il bonus prima casa. Siamo davanti ad una vera e propria agevolazione fiscale, che viene concessa sull'immobile che il contribuente ha deciso di adibire ad abitazione principale. Nel caso in cui questo venga acquistato da un privato, si potrà pagare l'imposta di registro con un'aliquota ridotta al 2% sul valore della compravendita, invece che il consueto 9%. Se, invece, l'acquisto viene effettuato direttamente dal costruttore o da un'impresa, l'Iva agevolata scenderà al 4% invece che al 10%. Grazie al bonus prima casa, l'acquirente avrà la possibilità di ottenere un vero e proprio abbattimento delle imposte ipotecarie e catastali, che sono dovute in misura fissa: 50 euro ciascuna, nel caso n cui si stia acquistando da un privato, 200 euro se si acquista da una ditta.

Per poter accedere al bonus prima casa è necessario essere in possesso di alcuni requisiti ed è necessario rispettare alcune condizioni. Queste riguardano in equal misura l'acquirente e l'immobile. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di cosa debbano essere in possesso i diretti interessati:

l'immobile acquistato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. In altre parole non deve essere di lusso;

l'immobile dovrà essere nel Comune in cui l'acquirente ha già la propria residenza. In caso contrario si dovrà impegnare a spostarla entro e non oltre 18 mesi;

l'acquirente non dovrà essere in possesso di un'altra abitazione collocata nello stesso Comune dove sta acquistando quello nuovo;

l'acquirente non dovrà essere proprietario di un altro immobile nel territorio italiano, acquistato usufruendo delle agevolazioni sulla prima casa.

Bonus prima casa: quando rischi di perderlo

Nel caso in cui dovesse mancare uno dei requisiti che abbiamo appena elencato, si perde il bonus prima casa. Questo significa che l'Agenzia delle Entrate revocherà le agevolazioni fiscali, procedendo a recuperare la differenza d'imposta che non è stata versata. Saranno poi irrogate delle sanzioni pari al 30% dell'imposta non versata. Le agevolazioni possono essere perse nel caso in cui il contribuente abbia rilasciato delle dichiarazioni mendace o nel caso in cui:

non trasferisca la residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto;

vende l'immobile appena acquistato grazie ai benefici fiscali, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto. Sempre che non provveda - entro un anno dalla vendita - ad acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale;

si scopre che l'immobile acquistato è di lusso: non poteva, quindi, beneficiare delle agevolazioni.

Come evitare di perdere le agevolazioni

Come si fa ad evitare di perdere le agevolazioni previste dal bonus prima casa. Analizziamo caso per caso e vediamo come è necessario comportarsi.

Al contribuente può capitare di non riuscire a trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile che ha appena acquistato. Il contribuente, per non perdere le agevolazioni, dovrà riuscire a dimostrare che questa omissione sia dovuta ad una causa di forza maggiore: questa è un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente. Purtroppo non saranno considerate come causa di forza maggiore i ritardi di consegna da parte dell'impresa di costruzioni dell'immobile. Stesso discorso vale per i lavori di ristrutturazione.

Se si vende l'immobile prima che siano trascorsi cinque anni si perde il bonus prima casa. Sempre che non se ne compri un altro entro un anno. In questo caso l'unica soluzione che c'è è quella di avere già una nuova casa da acquistare, prima ancora di vendere quella che si ha già.

L'Agenzia delle Entrate può revocare il bonus prima casa, se l'immobile risulta essere di lusso. Attenzione ad acquistare degli appartamenti particolarmente grandi: oltre la soglia limite dei 240 metri quadrati, l'immobile viene sempre considerato di lusso. In questo caso è importante prestare attenzione a questo dettaglio in fase di acquisto.