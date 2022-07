Stufi delle chiamate moleste sullo smartphone ad ogni ora del giorno? Parte finalmente il Registro Pubblico delle Opposizioni. Non è una novità assoluta, perché in molti lo conosceranno già, ma dal 27 luglio 2022 sarà possibile iscrivere il proprio numero di cellulare e finalmente bloccare gli scocciatori di turno.

Quanti dovessero iscriversi bloccheranno il trattamento dei dati personali e non riceveranno più le chiamate moleste dai call center. Diciamo che, in teoria, non le dovrebbero più ricevere. Il Registro Pubblico delle Opposizioni, in realtà, esiste già dal 2010, ma fino ad oggi è stato limitato alla telefonia fissa. Entro la fine del mese di luglio lo stop alle chiamate moleste dovrebbe essere esteso anche alla rete mobile: a beneficiarne saranno, quindi, anche gli utenti della telefonia mobile.

Stoppare le chiamate moleste: è tutto gratuito

Lo stop alle chiamate moleste sul proprio cellulare è gratuito. Sarà possibile, infatti, registrare il proprio numero di smartphone direttamente al Registro Pubblico delle Opposizioni senza alcuna spesa. Questa operazione potrà essere fatta via mail, al telefono o via fax. Per poterlo fare sarà sufficiente andare sul sito internet del registro e compilare il modulo online nell'apposita area abbonato del portale.

In alternativa sarà possibile mandare una mail a abbonati.rpo@fub.it. Sarà possibile mandare un fax al 06.54224822. O più semplicemente sarà possibile inviare una raccomandata al seguente indirizzo:

Gestore del registro pubblico delle opposizioni - abbonati Ufficio Roma Nomentano casella postale 7211 00162 Roma

Entro quando sono stoppate le chiamate moleste

Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, gli operatori saranno tenuti a bloccare le cosiddette chiamate moleste. Le aziende che operano nel settore saranno obbligate a consultare il Registro Pubblico delle Opposizioni e ad eliminare immediatamente dai propri archivi tutti numeri, i cui titolari hanno deciso di togliere il consenso al trattamento dei dati. Dal 27 luglio 2022 sono introdotte alcune novità: la più importante è quella che abbiamo appena visto e che prevede la possibilità di inserire anche i numeri dei cellulari. La seconda è costituita dalla semplificazione della procedura di iscrizione, che è stata opportunamente modificata per andare a contrastare il fenomeno del telemarketing aggressivo.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni ha diramato, infatti, un nuovo comunicato ufficiale attraverso il quale ha opportunatamente sottolineato che

il nuovo servizio - che sarà gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni per conto del Ministero dello Sviluppo Economico - consentirà di porre un argine al fenomeno del telemarketing aggressivo e di sanare una situazione che negli anni ha esasperato i cittadini.

Per proteggere ulteriormente l'utente finale dalle chiamate moleste, sono state introdotte ulteriori tutele per i consumatori. L'operatore che sta telefonando dovrà sempre rendere visibile il numero dal quale chiama, gli operatori sono tenuti a spiegare ai loro interlocutori che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi degli abbonati. Ma soprattutto devono fornire le indicazioni per iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Il vero obiettivo è la tutela della privacy

Il Registro Pubblico delle opposizioni è stato creato nel 2010 ed è stato aggiornato nel 2018. Come abbiamo accennato in precedenza, all'inizio permetteva di opporsi alle chiamate moleste gli utenti intestatari di un numero fisso. Dal 27 luglio 2022 quest'opportunità è stata allargata anche a quanti siano titolari di un numero di cellulare.

Assieme al Codice di Condotta, il registro rappresenta uno dei provvedimenti più importanti che sono stati adottati per limitare il cosiddetto marketing selvaggio, che ossessiona molti utenti e consumatori. Ma soprattutto si inserisce sul solco del Gdpr europeo adottato nel corso del 2016, tramite il quale l'Unione europea ha spinto i paesi membri ad adottare strumenti per garantire una maggiore attenzione alla tutela dei propri dati personali. Lo scopo era quello di chiedere un contributo a tutti gli attori chiamati in causa.

L'iscrizione al Registro Pubblico delle opposizioni, oltre a vietare le chiamate di telemarketing e la cessione a terzi dei dati personali, prevede che i consensi che siano stati dati in precedenza decadano immediatamente. Stiamo parlando di quei consensi che sono stati rilasciati dagli utenti per chiamate con finalità commerciali con e senza operatore umano, ad eccezione di quelle svolte dai soggetti che hanno raccolto un consenso nell’ambito di un contratto attivo, o cessato da non più di 30 giorni, per la fornitura di beni o servizi.