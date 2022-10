Cancellare tutti i debiti fiscali e privati con l’esdebitazione, è possibile? Chi può veramente dire addio a tutti i debiti? Esdebitazione: come funziona? Come si attiva la procedura d’esdebitazione? Leggi l'articolo per tutte le risposte!

Cancellare tutti i debiti con l’esdebitazione, è possibile? Chi può veramente dire addio a tutti i debiti? Come funziona l’esdebitazione dei debiti? Come si attiva la procedura d’esdebitazione per non pagare più i debiti? Sottrarsi dal peso dei debiti per una riabilitazione economica futura è possibile, grazie alle disposizioni contenute nella legge n. 3 del 2012.

Si tratta, di un sistema legale che ti permette di non pagare più nulla, l’aspetto rassicurante di questa legge è che ti libera completamente di tutti i debiti fiscali e non.

Ciò significa che applicando il procedimento d’esdebitazione, non dovrai restituire somme di denaro o verrai pignorato dai creditori privati, né tantomeno, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. L’accesso all’esdebitazione è strettamente subordinato dalla presenza di tre requisiti.

Il primo porta alla figura del debitore considerata nell'ordinamento giuridico come persona fisica. Il secondo riguarda l’aspetto economico: il debitore deve risultare agli atti privo di risorse. E, infine, per il rilascio dell’esdebitazione è necessario la condizione della condizione: meritevole.

Ciò che va detto, da subito, è che se il debitore non possiede la disponibilità finanziaria, per poter sanare tutti i creditori e non si prevedono cambiamenti delle condizioni economiche in futuro, è possibile il rilascio del procedimento di esdebitazione senza utilità.

In altre parole, il giudice rilascia un provvedimento di cancellazione definitiva dei debiti, quindi libera il debitore da tutto il peso dell’obbligazioni private e fiscali, se il debitore si trova nella condizione di nullatenente.

In questo caso, il debitore viene liberato da tutti i debiti privati e non, anche quelli riferiti all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Che cos’è la procedura di esdebitazione e perché è importante per sanare i debiti fiscali e non?

La procedura di esdebitazione dei debiti è uno strumento che consente di presentare ai propri creditori un programma di cancellazione di tutti i debiti.

Il Parlamento nel 2012 precisamente il 27 gennaio ha promosso la legge n. 3, nella quale ha inserito una nuova forma di concordato a favore del debitore, che si trova in condizioni economiche precarie, quindi in crisi di liquidità, per cui non sono adottabili le normali procedure concorsuali per il recupero del credito.

Nel merito della materia, in seguito è stato adottato un ulteriore provvedimento attraverso l’applicazione del decreto legge n. 179/2012, per cui sono stati modificati termini procedurali ed è stata ampliata la platea degli aventi diritto al sovraindebitamento.

La normativa permette ai cittadini privati di richiedere l’applicazione della legge, di liberarsi dal peso dei debiti fiscali e non, in modo progressivo e graduale. Permettendo, quindi, la cancellazione dei debiti per una totale ripresa delle condizioni finanziarie attraverso un passaggio di “riabilitazione economica”.

Chi può richiedere l’esdebitazione e come funziona?

La procedura di esdebitazione è un meccanismo attivabile dal cittadino su cui non grava una procedura fallimentare, ma che si trova in una condizione precaria di liquidità, quindi in forte difficoltà economica, su cui pesa un quadro debitorio particolarmente critico.

Nello specifico, possono presentare la richiesta d’esdebitazione di tutti i debiti fiscali e non, le seguenti categorie di soggetti, quali:

cittadini privati che non possiedono una partita IVA;

che non possiedono una partita IVA; tutte le figure che rientrano tra i piccoli imprenditori disciplinate dall’articolo 2083 c.c., quali: commercianti, professionisti, imprenditori (entro un limite), artigiani e star up.

Ciò che va detto, è la prima differenza riservata ai cittadini, per loro la procedura d’esdebitazione viene attivata per debiti fiscali e non, che non rientrano nel quadro dell’attività d’impresa o professionale.

La richiesta dell’accesso al meccanismo d’esdebitazione permette di attivare una procedura di ristrutturazione della propria situazione debitoria da presentare ai soggetti creditori per sanare gli obblighi assunti. L’altra opzione, porta ad attivare una procedura di liquidazione del proprio patrimonio.

Come si attiva la procedura d’esdebitazione per non pagare più i debiti fiscali e non

I cittadini che intendono avvalersi del meccanismo di esdebitazione devono consultarsi con un professionista esperto in materia giuridica, quindi un avvocato. Il quale, li aiuterà nel percorso di valutazione per l’individuazione di tutti i benefici prodotti dalla legge, in base a una stima del proprio pacchetto debiti.

Nello stesso modo, l’avvocato si occuperà di verificare la presenza dei requisiti disposti dalla normativa vigente, per il rilascio del meccanismo d’esdebitazione.

Un’operazione in cui rientrano diverse tipologie di riordino dei debiti, come ad esempio, avviare la procedura di liquidazione del proprio patrimonio o, ancora, della cessione dei crediti futuri.

Nel merito è importante sapere che in materia giuridica viene espresso il termine “cessione crediti futuri” quando “non è al momento esistente nel patrimonio”.

Quando il debitore non riesce a compensare i debiti con il reddito, viene ammessa anche la forma del garante a garanzia della copertura del progetto di ristrutturazione del debito.

La procedura d’esdebitazione viene avviata presentato una richiesta, redatta su apposito modulo, applicando una marca da bollo del valore di 16 euro.

All’istanza vanno allegati diversi documenti, tra cui: