Non si tratta soltanto di un comportamento immorale, per questo chi trova un cane abbandonato (in città o in autostrada) può sporgere una denuncia attivando le autorità locali. Ecco la procedura da seguire.

Abbandonare gli animali è sempre un gesto ignobile, eppure durante tutto l’anno e specialmente in estate, sono ancora tantissimi i cani che si ritrovano da un giorno all’altro senza un tetto e una famiglia. Tutto questo provoca una profonda sofferenza nell’animale oltre che un drastico aumento della possibilità di mettere in pericolo sé stesso e gli altri. Cosa fare dunque se si assiste all’abbandono di un cane? Come gestire al meglio la situazione? Rispondiamo a tutte le domande.

Come denunciare l'abbandono di un cane

Iniziamo specificando che l’art.727 della legge 189/04 parla proprio dell’abbandono di animali domestici, citando anche i casi di maltrattamento.

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.”

Negli ultimi anni la sensibilità a riguardo si è acuita facendo sì che la sanzione in caso di reato arrivi fino a 10.000 euro oltre al rischio di un anno di detenzione. Una delle priorità è quindi trovarsi preparati di fronte alla situazione per gestirla nel migliore dei modi.

Se si assiste alla triste scena dell’abbandono di un cane si devono innanzitutto raccogliere più elementi possibile per cercare di denunciare il responsabile.

Ecco cosa serve annotare:

la targa dell’automobile se è stato fatto scendere dall’auto;

la data e l’ora;

il luogo dove si è svolto l’evento;

confrontarsi con i testimoni per raccontare la vicenda;

utile è anche una registrazione video con lo smartphone.

Raccolte queste prove sarà ancora più facile sporgere denuncia.

Cosa fare quando si incontra un cane abbandonato

Chiunque trovi un cane abbandonato deve contattare le Forze di Polizia o in alternativa chiamare il Servizio Veterinario Ausl, che risponde ogni giorno e ad ogni ora. È importante poi controllare se l'animale indossa una targhetta di riconoscimento con il nome e il numero dei proprietari, così da poterli in tal caso contattare.

Se però l'animale abbandonato si trova in autostrada è pericoloso fermarsi perché si potrebbe rischiare un incidente. È bene allora segnalare alla Polizia Stradale dove si è visto l’animale comunicando tutti i dettagli del luogo e l’orario di avvistamento.

Può accadere poi di avere di fronte un cane in difficoltà. Reduce dal trauma e dalle infelici circostanze potrebbe avere bisogno di aiuto immediato. Esattamente come le persone è sconsigliato fare omissione di soccorso, ma anzi è corretto portarlo il più presto possibile in un centro veterinario perché possa essere curato.

Il cane è ferito, come comportarsi

I cani vaganti presentano spesso lesioni e un cattivo stato di salute. Di frequente sono feriti anche gravemente, in questo caso la soluzione migliore è quella di chiamare i Vigili urbani in quanto la polizia locale deve intervenire per regolamento. Se è notte è possibile chiamare i Servizi Veterinari dell’ASL, che lavorano anche durante le festività.

Cosa succede ad un cane abbandonato?

Il cane abbandonato è un essere vivente che ha subito un grande trauma e potrebbe quindi ribaltare il suo comportamento diventando aggressivo. Di frequente accade che si unisca ad altri cani che praticano il randagismo, per spirito di adattamento. Tuttavia, se segnalato viene portato in un canile dove dei volontari se ne prenderanno cura. Si consiglia di segnalare in qualsiasi caso anche se non si è sicuri che non ci sia stato un abbandono: non si può mai sapere da quanto il cane vaga solo per strada e se ha una famiglia che lo aspetta da qualche parte. Questo è uno dei motivi per i quali è sbagliato tenere l'animale senza microchip, dispositivo che potrebbe salvargli la vita. Portarlo a casa con sé senza avvertire le autorità competenti è un comportamento che si classifica come appropriazione indebita.

Come segnalare un randagio

Nei piccoli e grandi centri, è frequente incontrare cani randagi che vagano senza meta. Ma cosa si può fare quando ci si imbatte in un animale che gira da solo? Senza dubbio una delle opzioni più efficaci ed immediate è l’adozione, ma non sempre si è di fronte ad un esemplare mansueto e calmo, oppure non si hanno semplicemente le possibilità di tenerlo con sé. Adottare un animale è poi un gesto che richiede responsabilità e cure, in quanto si occuperà di un essere vivente. Il primo passo è quindi quello di chiamare la polizia municipale. Non tutti sanno che è proprio il comune che si prende la responsabilità di chi è presente sul territorio, compresi gli animali non umani. Una volta contattati, si occuperanno di chiamare l’ASL canina che accompagnerà lo stesso presso una struttura apposita che se ne prenderà cura.

Cosa fare se non possiamo più tenerlo

Realizzare di non poter più tenere con sé un animale domestico è uno degli eventi più tristi e difficili della vita di una persona. Le cause possono essere tante, succede infatti che si sia impossibilitati a fornire le giuste cure all’amico a quattro zampe e quindi, dover scegliere per lui un altro destino. Niente paura, quando si è costretti ad una scelta simile basta essere responsabili e trovare una soluzione vantaggiosa per tutti. Se amici e parenti non possono occuparsene o se il passaparola non ha funzionato, è il caso allora di rivolgersi al canile municipale, che richiederà una documentazione dove si dichiara di non poter più tenere l'animale.