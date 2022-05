Vuoi portare il cane in aereo ma non sai come fare. In questo articolo vedremo le compagnie aeree che lo permettono, quanto costa il biglietto e quali sono le regole per viaggiare con il tuo animale domestico.

Cane in aereo, PUBBLICATO: 2 ore fa

Ci sono alcune compagnie aeree che concedono la possibilità di far viaggiare i cani insieme ai propri padroni, mentre altre invece lo consentono, ma con alcune limitazioni, oppure lo vietano del tutto.

La tendenza che si sta portando avanti è quella di consentire questa possibilità, ma prima di acquistare un biglietto aereo è bene sapere quali sono le compagnie che permettono di viaggiare con i propri animali a bordo, quali regole attuano e quanto costa il biglietto.

Quali sono le compagnie aeree che ammettono gli animali

Ecco una lista di quali sono:

Aer Lingus;

Aegean Airlines;

Aeroflot;

Air Berlin;

Air Canada;

Air Dolomiti;

Air Europa;

Air France;

Air Italy;

Air Transat;

AirOne;

Alitalia;

American Airlines;

Austrian Airlines;

Blu Express;

Blue Air;

Blue Panorama;

British Airways;

Brussels Airlines;

Delta Airlines;

Ethiopian Airlines;

Finnair;

Iberia;

KLM Royal Dutch Airlines;

Lufthansa;

Meridiana;

Pegasus Airlines;

Qatar Airways;

Royal Air Maroc;

SAS Scandinavian Airways;

Swiss International Air Lines;

Tap Portugal;

Thai Airways;

Transavia Airlines;

Tunisair;

Turkish Airlines;

US Airways;

Volotea;

Vueling Airlines.

Portare il cane in aereo con le compagnie low cost

Le compagnie aeree low cost hanno una politica piuttosto rigida riguardo la possibilità di ammette il proprio cane quando si viaggia. Infatti, alcune compagnie estremamente famose, come EasyJet e Ryanair lo vietano, mentre questa possibilità è concessa da Transavia, Volotea e Vueling.

Queste tre compagnie aeree low cost ammettono gli animali a bordo, seppur con qualche limitazione e con le regole che osserveremo più in avanti durante il corso di questo breve articolo.

Invece, pur non ammettendo i cani a bordo aereo, EasyJet, Ryanair, Wizz Air ed ogni altra compagnia low cost ammette, come previsto dalle legge, la possibilità di portare con sé il proprio cane guida, con il ruolo di assistenza nel caso si sia in una condizione di cecità o di ipovisione.

Il costo del biglietto

Il prezzo medio che bisogna sostenere per poter portare il proprio cane in aereo con sé è all'incirca compreso tra i 50 euro ed i 150 euro, anche se talvolta si può viaggiare anche gratuitamente, ma si può arrivare a spendere anche fino a 300/400 euro per un biglietto aereo.

Due degli aspetti principali che incidono sul prezzo del biglietto di un animale sono il suo peso e le sue dimensioni. Ma incidono anche la compagnia aerea che viene selezionata e la lunghezza del viaggio.

Ma, ecco quanto costa portare il cane in aereo, a seconda della compagnia aerea scelta:

il costo del biglietto aereo di Aer Lingus è di importo compreso tra un minimo di 40 euro ed un massimo di 160 euro;

il costo del biglietto aereo di Aegean Airlines è di importo compreso tra un minimo di 20 euro ed un massimo di 150 euro;

il costo del biglietto aereo di Aeroflot è di importo minimo pari a 20 euro;

il costo del biglietto aereo di Air Berlin è di importo compreso tra un minimo di 40 euro ed un massimo di 200 euro;

il costo del biglietto aereo di Air Canada è di importo compreso tra un minimo di 50 euro ed un massimo di 100 euro;

il costo del biglietto aereo di Air Europa è di importo compreso tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 240 euro;

il costo del biglietto aereo di Air France è di importo compreso tra un minimo di 20 euro ed un massimo di 200 euro;

il costo del biglietto aereo di Alitalia è di importo compreso tra un minimo di 20 euro ed un massimo di 235 euro;

il costo del biglietto aereo di American Airlines è di importo pari a 155 euro;

il costo del biglietto aereo di Austrian Airlines è di importo compreso tra un minimo di 50 euro ed un massimo di 300 euro;

il costo del biglietto aereo di Blu Express è di importo compreso tra un minimo di 30 euro ed un massimo di 18 euro al kg;

il costo del biglietto aereo di Blue Panorama è di importo compreso tra un minimo di 10 euro al kg ed un massimo di 18 euro al kg;

il costo del biglietto aereo di British Airways è di importo pari a 125 euro;

il costo del biglietto aereo di Brussels Airlines è di importo compreso tra un minimo di 50 euro ed un massimo di 70 euro;

il costo del biglietto aereo di Delta Airlines è di importo compreso tra un minimo di 57 euro ed un massimo di 200 euro;

il costo del biglietto aereo di Ethiopian Airlines è di importo compreso tra un minimo di 4 euro al kg ed un massimo di 12 euro al kg;

il costo del biglietto aereo di Finnair è di importo compreso tra un minimo di 40 euro ed un massimo di 300 euro;

il costo del biglietto aereo di Iberia è di importo compreso tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 300 euro;

il costo del biglietto aereo di KLM Royal Dutch Airlines è di importo compreso tra un minimo di 20 euro ed un massimo di 200 euro;

il costo del biglietto aereo di Lufthansa è di importo compreso tra un minimo di 35 euro ed un massimo di 400 euro;

il costo del biglietto aereo di Meridiana è di importo compreso tra un minimo di 40 euro ed un massimo di 240 euro;

il costo del biglietto aereo di Pegasus Airlines è di importo compreso tra un minimo di 9 euro ed un massimo di 80 euro;

il costo del biglietto aereo di Qatar Airways è di importo compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 60 euro;

il costo del biglietto aereo di Royal Air Maroc è di importo compreso tra un minimo di 55 euro ed un massimo di 250 euro;

il costo del biglietto aereo di SAS Scandinavian Airways è di importo compreso tra un minimo di 55 euro ed un massimo di 100 euro;

il costo del biglietto aereo di Swiss International Air Lines è di importo compreso tra un minimo di 50 euro ed un massimo di 300 euro;

il costo del biglietto aereo di Tap Portugal è di importo compreso tra un minimo di 35 euro ed un massimo di 350 euro;

il costo del biglietto aereo di Thai Airways è di importo compreso tra un minimo di 177 euro ed un massimo di 442 euro;

il costo del biglietto aereo di Transavia Airlines è di importo compreso tra un minimo di 45 euro ed un massimo di 70 euro;

il costo del biglietto aereo di Tunisair è di importo compreso tra un minimo di 50 euro ed un massimo di 125 euro;

il costo del biglietto aereo di Turkish Airlines è di importo compreso tra un minimo di 3 euro al kg ed un massimo di 30 euro al kg;

il costo del biglietto aereo di Volotea è di importo compreso tra un minimo di 39 euro ed un massimo di 60 euro;

il costo del biglietto aereo di Vueling Airlines è di importo compreso tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 50 euro.

Trasportino: quali sono i limiti di peso e di dimensione da rispettare

Ogni compagnia aerea ha delle regole diverso riguardo al peso e alle dimensioni massime che deve possedere il cane che viaggia. Infatti, come per i limiti che sono importi sui bagagli a mano (che abbiamo trattato in maniera approfondita in questo articolo), anche il trasportino degli animali deve rispettare alcune precise disposizioni.

Ecco quali sono i limiti di peso e di dimensioni imposti da ogni compagnia aerea:

Air France ammette in cabina solamente cani e gatti di un peso massimo pari ad 8 kg;

Alitalia ammette in cabina solamente cani, gatti, volatili e furetti di un peso massimo pari a 10 kg e nella stiva di un peso massimo pari a 75 kg;

Blue Air ammette in cabina solamente cani, gatti e altri animali di piccole dimensioni, di un peso massimo pari a 6 kg e nella stiva di un peso massimo pari a 32 kg;

Blue Panorama ammette in cabina solamente cani, gatti e furetti che abbiano un peso massimo di 10 kg e delle dimensioni massime pari a 46x31x25;

Iberia ammette in cabina solamente animali di un peso massimo pari ad 8 kg e di dimensioni massime pari a 45x35x25;

KLM Royal Dutch Airlines ammette in cabina solamente cani e gatti di un peso massimo pari ad 8 kg e di dimensioni massime pari a 46x31,5x24;

Lufthansa ammette in cabina solamente cani e gatti di un peso massimo pari ad 8 kg;

Meridiana ammette in cabina solamente animali di un peso massimo pari ad 10 kg e di dimensioni massime pari a 48x33x29;

Tunisair ammette in cabina solamente cani e gatti di un peso massimo pari ad 8 kg e di dimensioni massime pari a 55x40x20;

Volotea ammette in cabina solamente cani e gatti di un peso massimo pari ad 8 kg e di dimensioni massime pari a 50x40x20;

Vueling Airlines ammette in cabina solamente animali di un peso massimo pari ad 8 kg e di dimensioni massime pari a 45x39x21.

Quali sono i rischi di viaggiare nella stiva per i cani

Se il cane purtroppo ha delle dimensioni o un peso troppo grandi rispetto a quelli che sono consentiti per poter viaggiare all'interno della cabina dell'aereo, allora il nostro animale sarà costretto a volare nella stiva.

La prima cosa e la più importante da fare è quella di scrivere tre diverse targhette da apporre sul bagaglio nel quale viene trasportato l'animale, ovvero:

"LIVE ANIMALS", in modo da indicare che c'è un animale vivo all'interno del bagaglio;

"THIS WAY UP", in modo da indicare che il bagaglio deve sempre essere posizionato con quel lato verso l'alto;

nome, indirizzo e recapiti del proprietario, in modo da essere contattato per qualsiasi problema o esigenza.

Inoltre, il trasportino deve essere chiuso molto bene, con estrema cura ed attenzione, per evitare che il cane possa scappare o che il bagaglio si possa aprire durante lo smistamento o il viaggio.

Purtroppo, però, si sentono a volte delle brutte notizie nei giornali ed in televisione, che riportano le morti di cani che hanno viaggiato all'interno della stiva di un aereo. Questo, anche se in piccola percentuale, può succedere, dato che sono forti i rischi che il nostro animale può correre, come ad esempio:

grandi sbalzi di temperatura;

forte stress, nervosismo o paura;

zona pressurizzata.

Per questi motivi, molte compagnie aeree vietano di viaggiare in stiva ad alcune razze di cane, definite brachicefale o a naso camuso/schiacciato, le quali possono essere maggiormente soggette alle condizioni che abbiamo visto qui sopra e potrebbero avere maggiori difficoltà a respirare e maggiori possibilità di avere delle conseguenze negative, anche mortali, viaggiando nella stiva.

Quali razze sono a rischio

Ecco quali sono le razze canine a rischio quando viaggiano all'interno della stiva sull'aereo:

l'Affepinscher;

il Bouledogue;

il Boston Terrier;

il Boxer;

il Bull Terrier;

il Bulldog;

il Bullmastif;

il Cane Corso;

il Carlino;

il Chin giapponese;

il Chow Chow;

il Dogue de Bordeaux;

il Great Dane;

il Griffone di Bruxelles;

il King Charles Spaniel;

il Lhasa Apso;

il Mastiff;

il Mastino;

il Pechinese;

il Petit Brabancon;

il Pitbull;

lo Shar-pei;

lo Shih-tzu;

lo Spaniel Giapponese;

lo Spaniel Tibetano;

lo Staffordshire Bull Terrier.

