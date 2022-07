Tra i grandi dubbi che hanno accomunato un po' tutti i consumatori è l'atteggiamento da tenere con il commerciante che rifiuta la carta di credito. Un po' ovunque abbiamo letto di come ci si possa difendere da un comportamento non degno di un paese civile (cioè quello di non permettere di pagare con la tessera magnetica), ma adesso ci arriva il primo vademecum ufficiale. Quello stilato dalla Guardia Di Finanza, che con due note differenti, diramate direttamente dai reparti operativi del Comando, ha chiarito quando scattano le sanzioni contro i commercianti che rifiutano di accettare i pagamenti con la carta di credito. O comunque con qualsiasi altro sistema che passi attraverso il Pos.

Dallo scorso 30 giugno 2022 le sanzioni contro i commercianti che non accettano i pagamenti con la carta di credito sono diventate completamente operative. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 la legge n. 79/22 di conversione del Decreto Pnrr 2, che tra le molte novità in materia fiscale ha introdotto quella relativi ai Pos.

Carta di credito, le sanzioni prevista per chi li rifiuta

Nel caso in cui i commercianti dovessero rifiutarsi di accettare la carta di credito o il bancomat per i pagamenti, dallo scorso 30 giugno 2022 scattano le sanzioni. Il loro importo è pari a 30 euro, che viene aumentato del 4% del valore della transazione che è stata rifiutata. Proprio su questo punto scatta il primo chiarimento della Guardia di Finanza, la quale ha precisato che la sanzione viene erogata solo e soltanto se il cliente si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante o dal professionista.

In estrema sintesi questo significa che un qualsiasi negoziante potrà essere anche sprovvisto del Pos, ma fino a quando un cliente non gli chiede di pagare con la carta di credito o il bancomat, non scattano le condizioni per elevare le sanzioni. Le Fiamme Gialle sottolineano, comunque, che il consumatore ha il diritto di scegliere il metodo di pagamento. Potrà eventualmente anche scegliere di optare per l'uso dei contanti, purché si rimanga nei limiti stabiliti dalla legge.

Quando scattano le sanzioni

In quale momento scattano le sanzioni? Il negoziante è passibile di una sanzione nel momento in cui non accetta un pagamento con la carta di credito, quella di debito o le prepagate. E in generale quando si rifiuti di accettare strumenti di pagamento alternativi all'uso del contante. Nel caso in cui ci dovesse essere un'impossibilità tecnica, non sono previste delle sanzioni. Questa impossibilità tecnica ricorre nel momento in cui ci siano

comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici.

Proprio su questo punto, la Fondazione studio dei consulenti del lavoro ha ricordato che quando si verificano delle cause di oggettiva impossibilità tecnica sono applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Tutte le violazioni sono trasmesse al prefetto della provincia in cui sono avvenute e poi registrate all’interno del software Ares delle Fiamme gialle.